मानसून सत्र का दूसरा दिन LIVE:भारत भूषण बत्रा और मंत्री कृष्ण बेदी "गुंडागर्दी" शब्द पर आमने-सामने, स्पीकर हरविंद्र कल्याण बोले-" "गुंडागर्दी" शब्द को कार्यवाही से निकाल दिया गया"

"गुंडागर्दी" शब्द को कार्यवाही से निकाल दिया गया: स्पीकर हरविंद्र कल्याण

आज सदन में कार्यवाही के दौरान "गुंडागर्दी" शब्द को लेकर विवाद हुआ. स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने कहा कि, "विपक्ष ने पहले कहा था कि मुख्यमंत्री ने गुंडा शब्द का इस्तेमाल किया था, जबकि अब विपक्ष कह रहा है कि मुख्यमंत्री ने गुंडागर्दी शब्द कहा था. कांग्रेस विधायक बलराम दांगी ने भी "गुंडागर्दी नहीं चलेगी" शब्द का इस्तेमाल किया था. दोनों पक्षों की ओर से संदर्भ के साथ इस तरह के शब्द का प्रयोग हुआ है. ऐसे में "गुंडागर्दी" शब्द की जगह कार्यवाही में "उत्पात" शब्द दर्ज किया जा सकता है." इस पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा ने कहा कि, "अगर बलराम दांगी ने "गुंडागर्दी" शब्द बोला है तो वह उनकी तरफ से खेद व्यक्त करते हैं. इस पर संसदीय कार्य मंत्री महीपाल सिंह ढांडा ने कहा, "पहले बोला जाए, फिर खेद. ये सदन है, कोई तमाशा नहीं है." इस पर कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि, "सत्ता का नशा इतना नहीं होना चाहिए.क्या इस मामले की जांच के लिए कोई कमेटी बनाई जाएगी." इस पर स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने कहा कि , ""गुंडागर्दी" शब्द को कार्यवाही से निकाल दिया गया है और उसकी जगह "गुंडागर्दी" शब्द दर्ज किया गया है."