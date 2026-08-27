LIVE: मानसून सत्र की कार्यवाही शुरू, काले कपड़े पहनकर कांग्रेस विधायकों ने निकाला मार्च

मानसून सत्र की शुरुआत हंगामेदार अंदाज़ में हुई.

हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हंगामेदार अंदाज़ में हुई. सत्र शुरू होने से पहले ही कांग्रेस सड़क पर उतर आई और सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस के सभी विधायक काले कपड़े पहनकर और हाथों में तख्तियां लेकर विधानसभा परिसर तक मार्च करते हुए पहुंचे. इस दौरान सरकार विरोधी नारे लगाए गए और कई मुद्दों पर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की गई. कांग्रेस का कहना है कि वो इस सत्र में सरकार को कई अहम मुद्दों पर घेरने की पूरी तैयारी के साथ आई है. विपक्ष का आरोप है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है और जनता कई समस्याओं से जूझ रही है.