LIVE: मानसून सत्र की कार्यवाही शुरू, काले कपड़े पहनकर कांग्रेस विधायकों ने निकाला मार्च
Published : August 27, 2026 at 9:03 AM IST|
Updated : August 27, 2026 at 11:08 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत आज सुबह 11 बजे से होगी. इससे पहले बुधवार को चंडीगढ़ में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई. बैठक के बाद नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि मानसून सत्र तीन दिन का होगा. इसकी अवधि को बढ़ाने की मांग थी, लेकिन नहीं बढ़ाया गया. मानसून सत्र 27 अगस्त से शुरू होगा, 3 दिन के अवकाश के बाद 31 और 1 सितंबर को सत्र होगा. मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही सोमवार को 11 बजे की बजाय 2 बजे शुरू किए जाने पर बीएसी में सहमति बनी है.
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इन मुद्दों को लेकर सरकार को सदन में घेरेगी कांग्रेस
कांग्रेस जिन प्रमुख मुद्दों को सदन में उठाने की तैयारी में है, उनमें गुरुग्राम जलभराव, बैंक घोटाले, सफाई कर्मचारियों का लंबा आंदोलन, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग और प्रदेश की बिगड़ती कानून-व्यवस्था शामिल हैं. कांग्रेस नेताओं का दावा है कि इन जनहित के मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा. वहीं पार्टी की ओर से सदन में स्थगन प्रस्ताव लाने की भी तैयारी की बात कही जा रही है. वहीं इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने उनके साथ बदलुकी किए जाने का भी आरोप लगाया.
मानसून सत्र की शुरुआत हंगामेदार अंदाज़ में हुई.
हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हंगामेदार अंदाज़ में हुई. सत्र शुरू होने से पहले ही कांग्रेस सड़क पर उतर आई और सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस के सभी विधायक काले कपड़े पहनकर और हाथों में तख्तियां लेकर विधानसभा परिसर तक मार्च करते हुए पहुंचे. इस दौरान सरकार विरोधी नारे लगाए गए और कई मुद्दों पर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की गई. कांग्रेस का कहना है कि वो इस सत्र में सरकार को कई अहम मुद्दों पर घेरने की पूरी तैयारी के साथ आई है. विपक्ष का आरोप है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है और जनता कई समस्याओं से जूझ रही है.
विधानसभा भवन तक कांग्रेस का मार्च
विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस ने विधानसभा भवन तक काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन किया है. इस दौरान सभी विधायकों के हाथ में 'सफाई कर्मचारियों की मांग पूरी करो, युवाओं को रोजगार दो' के पोस्टर थे. पेपर लीक और राम मंदिर में चोरी के मुद्दे पर भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया.
शुरुआत में शोक प्रस्ताव रखा जाएगा
- चौधरी सही राम बिशनोई संयुक्त पंजाब विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य
- राजपाल भूखड़ी, हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य
- हरियाणा के शाहिद
- डी-पार्क बाजार, रोहतक में अग्निकांड
- कुएं में जहरीली गैस की वजह से हुई दुखद घटना
- अन्य के देहावसान का उल्लेख करेंगे
पहले दिन का कार्यवाही में क्या होगा खास?
विधानसभा में शोक प्रस्ताव के बाद प्रश्न पृथक सूची में दर्ज पूछे जाएंगे. जिसके जवाब भी दिए जाएंगे, उसके बाद नियम 121 के तहत प्रस्ताव पेश होगा. वहीं कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट पेश की जाएगी. उसके बाद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जोकि इनेलो के विधायक आदित्य चौटाला और अर्जुन चौटाला की तरफ से राज्य की बिगड़ती स्थिति के संबंध में रखा गया है. उसके बाद अन्य विधायी कार्य होंगे. उसके बाद नेवा पोर्टल पर विशेषाधिकार हनन कमेटी की रिपोर्ट पेश होगी.
आज चार विधेयक भी विधानसभा में रखे जाएंगे
आज चार विधेयक भी विधानसभा में रखे जाएंगे. जिनमें हरियाणा न्यायालय संशोधन विधेयक 2026, हरियाणा नगरपालिका संशोधन विधेयक 2026, हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक 2026, हरियाणा बाबा श्री खाटू श्याम चुलकाना धाम पूजास्थल विधेयक 2026.