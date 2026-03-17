बजट सत्र LIVE: सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित, राज्यसभा चुनाव के मुद्दे पर कांग्रेस का हंगामा, भूपेंद्र हुड्डा बोले- 'प्रजातंत्र की हत्या हो रही, ये गंभीर मामला'

कांग्रेस विधायक चंद्रप्रकाश ने सदन में उठाया सिंचाई का मुद्दा

आदमपुर से कांग्रेस विधायक चंद्रप्रकाश ने सदन में सिंचाई का मुद्दा उठाया, उन्होंने पूछा कि अंतिम छोर तक नहरी पानी की आपूर्ति के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है. इसका जवाब सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने दिया.

सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने बताया कि 7 चैनलों में से 6 में टेल तक पानी उचित रूप से दिया जा रहा है. बसरा माइनर-2 चैनल में कुछ दिक्कत है. पानी टेल तक पहुंच सके, इसको लेकर हर साल काम होता है.

इसके बाद कांग्रेस विधायक चंद्रप्रकाश ने कहा "मेरी मांग है कि इसको चेक कराना जरूरी है. इसके अलावा वाटर वर्क्स भी नहीं भरे जा रहे. जब हमारे पास पीने का पानी ही नहीं है, तो सिंचाई के लिए कहां से मिलेगा?