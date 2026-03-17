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बजट सत्र LIVE: सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित, राज्यसभा चुनाव के मुद्दे पर कांग्रेस का हंगामा, भूपेंद्र हुड्डा बोले- 'प्रजातंत्र की हत्या हो रही, ये गंभीर मामला'

Haryana Budget Live Updates
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 17, 2026 at 11:11 AM IST

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Updated : March 17, 2026 at 1:05 PM IST

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हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से शुरू हुई. आज बजट अनुमानों को लेकर समितियों की रिपोर्ट पेश होगी. बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान होगा. इसके साथ ही तीन विधेयक पुनः स्थापित किए जाएंगे. जिसमें हरियाणा पुलिस (संशोधन) विधेयक 2026, हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2026 और हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक 2026 शामिल हैं.

LIVE FEED

1:05 PM, 17 Mar 2026 (IST)

सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित

स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने सदन की कार्यवाही को लंच ब्रेक के लिए दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा की.

1:04 PM, 17 Mar 2026 (IST)

डांस के मुद्दे पर मंत्री कृष्ण बेदी और भूपेंद्र हुड्डा में नोकझोंक

मंत्री कृष्ण बेदी की प्रतिक्रिया पर कांग्रेस सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया. स्पीकर ने कहा कि ये क्या है? पूर्व सीएम ने कहा, ये प्रजातंत्र हैं, मैं तो आपसे पूछकर ही खड़ा हुआ था. इसके बाद स्पीकर ने कहा कि ये सदन का विषय नहीं है. वोटिंग के दौरान क्या हुआ. ये दोनों पार्टी बाहर अपना मंथन कर सकती है, लेकिन ये सदन का विषय नहीं है.

1:03 PM, 17 Mar 2026 (IST)

कांग्रेस सदस्यों ने हंगामा किया

भूपेंद्र हुड्डा ने स्पीकर से कहा कि आप हमें सुनते नहीं हैं. उन्होंने कहा कि ये बहुत ही गंभीर मामला है. सदन की गरिमा को तार तार किया जा रहा है. सरकार के मंत्री डांस करने लग जाते हैं. ये क्या तरीका है? हुड्डा ने आगे कहा कि आप मंत्रियों के डांस का वीडियो निकलवा लो. इस पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा, आप रिकार्डिंग निकलवा लो. यदि मैंने डांस किया हो, मैं हाउस में सॉरी बुलवाऊंगा. मैं फिर छोड़ूंगा नहीं. इस पर पूर्व सीएम ने कहा, आप निकलवाओ रिकार्डिंग.

12:49 PM, 17 Mar 2026 (IST)

फिर शुरु हुई सदन की कार्यवाही

सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हो गई है. कांग्रेस ने एक बार फिर से राज्यसभा चुनाव के मुद्दे पर हंगामा किया. भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रजातंत्र की हत्या हो रही है. ये गंभीर मामला है.

12:29 PM, 17 Mar 2026 (IST)

सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित

राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने सदन में हंगामा किया. कांग्रेस विधायकों ने बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगाए और सदन में हंगामा किया. इसके बाद स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने सदन की कार्यवाही को 15 मिनट तक के लिए स्थगित कर दिया.

12:25 PM, 17 Mar 2026 (IST)

राज्यसभा चुनाव को लेकर सदन में हंगामा

राज्यसभा चुनाव को लेकर सदन में कांग्रेस ने हंगामा किया. रघुवीर कादियान ने कहा कि सदन की गरिमा को ठेस लगी है. जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे हैं. इससे गरिमा घटी है. ये हालात ऐसे क्यों पैदा हुए हैं? हमारे सदस्य 37 हैं. बीजेपी के 48 हैं. इस नंबर गेम में 31 वोट आने चाहिए. फिर तीसरे मेंबर की जरूरत क्या पड़ी? ये प्रजातंत्र का गला घोटने की बात हुई है. स्पीकर ने कहा कि सदन में इस विषय की जरूरत क्या है. इसके बाद कांग्रेस ने सदन में वोट चोर के नारे लगाए.

12:19 PM, 17 Mar 2026 (IST)

प्रश्नकाल की कार्यवाही खत्म

स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने प्रश्नकाल की कार्यवाही की समाप्ति की घोषणा की

12:17 PM, 17 Mar 2026 (IST)

सीएम सैनी ने कांग्रेस पर कसा तंज

इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने साइबर क्राइम को लेकर सदन में जवाब दिया. सीएम नायब सैनी ने कहा साइबर क्राइम का विभाग हमारी सरकार ने बनाया है. ये कांग्रेस के समय नहीं था. इस पर कांग्रेस के सदस्यों ने ऐतराज जताया. इसके बाद मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि अब आपने आरोप लगाए हैं, तो इसका जवाब देना ही होगा. सीएम ने कहा हरियाणा में साइबर अपराध के मामलों में कमी आई है. ठगी करने वाले मल्टीपल खातों में पैसे भेजते हैं, हम इन खातों को फ्रीज कर देते हैं. हमारी साइबर पुलिस इन खातों की राशि को होल्ड कर देती है.

12:13 PM, 17 Mar 2026 (IST)

विधायक आफताब अहमद ने उठाया साइबर क्राइम का मुद्दा

नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने हरियाणा में साइबर क्राइम का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि सरकार का दावा है कि अपराध में कमी आई है, लेकिन मेरी मांग है कि इस पर और भी काम होना चाहिए. फरीदाबाद और गुरुग्राम में इसको लेकर कमिश्नरेट बनाया जाए.

कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने इस पर कहा, हरियाणा में साइबर अपराध के मामलों में कमी आ रही है. इसके खिलाफ सरकार सुनियोजित तरीके से काम कर रही है. सरकार ने जिलावार साइबर अपराध पर फोकस किया है.

11:55 AM, 17 Mar 2026 (IST)

कांग्रेस विधायक ने कलायत में खेल स्टेडियम का मुद्दा उठाया

कांग्रेस विधायक विकास सहारण ने कैथल के कलायत में खेल स्टेडियम का मुद्दा उठाया. उन्होंने सरकार से पूछा कि प्रस्ताव दे दिया गया था, फिर भी कोई काम नहीं हुआ. इस पर खेल मंत्री गौरव गौतम ने बताया कि दो जगह खेल स्टेडियम के लिए जमीन देखी गई. वो नियमों के हिसाब से सही नहीं है. एक जगह हाई टेंशन तार गुजर ही थी. दूसरी जगह पर्याप्त नहीं थी. अगर कोई नई जगह मिलती है, तो खेल स्टेडियम की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी.

11:51 AM, 17 Mar 2026 (IST)

कांग्रेस विधायक चंद्रप्रकाश ने सदन में उठाया सिंचाई का मुद्दा

आदमपुर से कांग्रेस विधायक चंद्रप्रकाश ने सदन में सिंचाई का मुद्दा उठाया, उन्होंने पूछा कि अंतिम छोर तक नहरी पानी की आपूर्ति के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है. इसका जवाब सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने दिया.

सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने बताया कि 7 चैनलों में से 6 में टेल तक पानी उचित रूप से दिया जा रहा है. बसरा माइनर-2 चैनल में कुछ दिक्कत है. पानी टेल तक पहुंच सके, इसको लेकर हर साल काम होता है.

इसके बाद कांग्रेस विधायक चंद्रप्रकाश ने कहा "मेरी मांग है कि इसको चेक कराना जरूरी है. इसके अलावा वाटर वर्क्स भी नहीं भरे जा रहे. जब हमारे पास पीने का पानी ही नहीं है, तो सिंचाई के लिए कहां से मिलेगा?

11:37 AM, 17 Mar 2026 (IST)

जस्सी पेटवाड़ ने उठाया नहरों के रखरखाव का मुद्दा

कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ ने नहरों के रखरखाव का मुद्दा उठाया. इस पर सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि अगर नहरें 15 साल से पुरानी हो, या फिर 75 प्रतिशत से ज्यादा खराब हो, तभी नई बनाई जाने का नियम है. अगर ऐसा है तो आप उसकी रिपोर्ट बनाकर दें. इस पर कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है.

11:25 AM, 17 Mar 2026 (IST)

मामन खान ने उठाया नूंह में नशे का मुद्दा

कांग्रेस विधायक मामन खान ने नूंह में नशे का मुद्दा उठाया. उन्होंने पूछा कि जिले में नशे से कितनी मौते हुई हैं और सरकार ने नशे को रोकने के लिए क्या इंतजाम किए हैं.

इस पर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने बताया कि नूंह में नशे से किसी की भी मौत की सूचना नहीं है. आरती राव ने बताया कि नशे की रोकथाम के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है. इसके अलावा नशा मुक्ति केंद्र खोले गए हैं. सीएम नायब सैनी जागरूकता कार्यक्रम के जरिए भी लोगों को जागरुक करने का काम कर रहे हैं.

11:21 AM, 17 Mar 2026 (IST)

यमुनानगर को ट्रांसपोर्ट क्षेत्र विकसित करने की मांग

विधायक घनश्याम दास ने यमुनानगर को ट्रांसपोर्ट क्षेत्र विकसित करने के बारे में सवाल पूछा. पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने इसका जवाब दिया और बताया कि इस पर काम चल रहा है, ये काम लगभग 18 महीने में पूरा हो जाएगा.

11:16 AM, 17 Mar 2026 (IST)

कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने उठाया भ्रष्टाचार का मुद्दा

जुलाना विधानसभा से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने नगर पालिका जुलाना के चेयरमैन के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया. मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इसका जवाब दिया और कहा कि इस मामले की जांच चल रही है. ठेकेदार भी इस जांच के घेरे में है. ठेकेदार के खिलाफ और चेयरमैन दोनों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी.

11:10 AM, 17 Mar 2026 (IST)

शुरु हुई बजट सत्र की कार्यवाही

हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से शुरू हुई. विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने भूमि अधिग्रहण का मुद्दा उठाया.

Last Updated : March 17, 2026 at 1:05 PM IST

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