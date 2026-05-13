हरियाणा निकाय चुनाव का रिजल्ट LIVE: रेवाड़ी में दो वार्ड में बीजेपी, एक में कांग्रेस की जीत

वाहनों की पार्किंग और वैकल्पिक मार्ग

एसीपी ट्रैफिक सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि मतगणना में शामिल स्टाफ, पुलिसकर्मियों, प्रशासनिक अधिकारियों, वार्ड उम्मीदवारों एवं काउंटिंग एजेंट्स के वाहनों की पार्किंग व्यवस्था नगर निगम कार्यालय सेक्टर-14 की पार्किंग में की गई है. ट्रैफिक पुलिस द्वारा क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल एवं ट्रैफिक कर्मियों की तैनाती की जाएगी, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे और आमजन को असुविधा का सामना न करना पड़े. साथ ही आमजन से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय के दौरान वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग कर यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने में पुलिस-प्रशासन का सहयोग करें.