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हरियाणा निकाय चुनाव का रिजल्ट LIVE: रेवाड़ी में दो वार्ड में बीजेपी, एक में कांग्रेस की जीत

Election Result LIVE
Election Result LIVE (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 13, 2026 at 7:28 AM IST

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चंडीगढ़: हरियाणा के 7 निकायों के लिए आज रिजल्ट जारी होगा. सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई है. बता दें कि 10 मई को पंचकूला, अंबाला और सोनीपत नगर निगम. सांपला, उकलाना, धारूहेड़ा नगर पालिका. रेवाड़ी नगर परिषद के आम चुनाव के लिए मतदान हुआ था. सातों निकायों में करीब 54 प्रतिशत वोट डले थे. उस दिन 528 जगह पंचायत उपचुनाव भी हुआ था. हालांकि उसी शाम को पंचायत उपचुनाव का रिजल्ट जारी कर दिया गया था.

LIVE FEED

8:37 AM, 13 May 2026 (IST)

रेवाड़ी नगर निकाय चुनाव के नतीजे

वार्ड नंबर 1 से निर्दलीय शिल्पी शर्मा की जीत

वार्ड नंबर 2 से भाजपा की प्रत्याशी पूजा विजय

वार्ड नं 3 से कांग्रेस के प्रवीन चौधरी जीते

वार्ड नंबर 4 से भाजपा प्रत्याशी ओमप्रकाश सैनी विजय

8:35 AM, 13 May 2026 (IST)

सांपला नगरपालिका चुनाव मतगणना के लिए 8 टेबल लगाई गई

रोहतक: सांपला नगरपालिका चुनाव में काउंटिंग शुरू, पहले लेवल की टेबल खुली. 8 टेबल लगाई. 12 बजे तक स्पष्ठ रुझान की उम्मीद. चेयरमेन पद के लिए 10 तो पार्षद पद के लिए 44 उम्मीदवार मैदान में. पुलिस के चाक चौबंद इंतज़ाम. बिना आई कार्ड के इंट्री बैन.

8:04 AM, 13 May 2026 (IST)

हरियाणा निकाय चुनाव के लिए काउंटिंग शुरू हो गई है

हरियाणा के 7 निकायों के लिए आज रिजल्ट जारी होगा. सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई है. उम्मीदवार मतगणना केंद्र पहुंच गए हैं.

7:36 AM, 13 May 2026 (IST)

पंचकूला में 342 पुलिसकर्मियों की विशेष नाकाबंदी

पंचकूला नगर निगम चुनाव की सेक्टर-14 स्थित राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में होनी है. मतगणना प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सुचारू रूप से सम्पन्न करवाने के लिए पंचकूला ट्रैफिक पुलिस द्वारा विशेष यातायात एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके चलते कई लोकमार्ग बंद रखे जाएंगे. इसके साथ ही मतदान केंद्र के चौतरफा 342 पुलिसकर्मियों की विशेष नाकाबंदी रहेगी.

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सुरक्षा व्यवस्था कड़ी (ETV Bharat)

7:36 AM, 13 May 2026 (IST)

शाम 5 बजे तक इन मार्गों के इस्तेमाल से बचें

सिटी ट्रैफिक एसएचओ वरिंदर कुमार के अनुसार यह एडवाइजरी 13 मई की सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक प्रभावी रहेगी. यातायात नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए वाल्मीकि चौक से सेक्टर-14 इंडस्ट्रियल एरिया कट तक का मार्ग को पूरी तरह से बंद रहेगा. इसके अतिरिक्त सेक्टर-12A से सेक्टर-12A/14 डिवाइडिंग रोड पर आने वाला रास्ता भी बंद रहेगा. इस दौरान केवल अधिकृत वाहन एवं ड्यूटी पर तैनात प्रशासनिक अधिकारियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी.

7:36 AM, 13 May 2026 (IST)

वाहनों की पार्किंग और वैकल्पिक मार्ग

एसीपी ट्रैफिक सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि मतगणना में शामिल स्टाफ, पुलिसकर्मियों, प्रशासनिक अधिकारियों, वार्ड उम्मीदवारों एवं काउंटिंग एजेंट्स के वाहनों की पार्किंग व्यवस्था नगर निगम कार्यालय सेक्टर-14 की पार्किंग में की गई है. ट्रैफिक पुलिस द्वारा क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल एवं ट्रैफिक कर्मियों की तैनाती की जाएगी, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे और आमजन को असुविधा का सामना न करना पड़े. साथ ही आमजन से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय के दौरान वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग कर यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने में पुलिस-प्रशासन का सहयोग करें.

7:35 AM, 13 May 2026 (IST)

सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण

मतगणना को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न करवाने के लिए पंचकूला पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है. सेक्टर-14 स्थित राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में होने वाली मतगणना को लेकर पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने मंगलवार को मतगणना केंद्र का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

7:35 AM, 13 May 2026 (IST)

चौतरफा 342 पुलिसकर्मियों की नाकाबंदी

मतगणना केंद्र के अंदर, बाहर और विभिन्न नाकों पर कुल 342 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. केंद्र के आसपास तीन विशेष नाके लगाए गए हैं, जहां लगातार चेकिंग की जाएगी. पंचकूला पुलिस द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत विशेष आदेश जारी किए गए हैं. इन आदेशों के अनुसार मतगणना केंद्र के 500 मीटर क्षेत्र में बिना अनुमति प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. केवल ड्यूटी पर तैनात अधिकारी-कर्मचारी, पुलिस बल, प्रत्याशी, अधिकृत एजेंट और वैध पहचान पत्र वाले मीडियाकर्मियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी.

7:35 AM, 13 May 2026 (IST)

हथियारों समेत इन गैजेट्स पर प्रतिबंध

मतगणना केंद्र के अंदर हथियार, मोबाइल फोन, वॉकी-टॉकी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा. आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस प्रशासन ने आमजन से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है.

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