हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी, पंचकूला में सुबह 11 बजे तक 10.07 प्रतिशत मतदान, सीएम सैनी ने की वोटिंग की अपील
Published : May 10, 2026 at 8:22 AM IST|
Updated : May 10, 2026 at 11:30 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में 7 नगर निकायों के आम चुनाव और पंचायती राज के 528 पदों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है. शाम 6 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया चलेगी. पंचकूला, अंबाला और सोनीपत में नगर निगम, रेवाड़ी में नगर परिषद और उकलाना, धारूहेड़ा व सांपला में नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं. इनके अलावा, 2 जिला परिषद सदस्य, 12 ब्लॉक समिति सदस्य, 29 सरपंच और 485 पंचों के लिए भी वोट डाले जाएंगे. पंचायत उपचुनाव का रिजल्ट आज ही घोषित कर दिया जाएगा, जबकि निकाय चुनाव का रिजल्ट 13 मई को आएगा. सोनीपत समेत कई वोटिंग स्टेशन पर सुबह 6 बजे मॉक पॉल की प्रक्रिया कराई गई. जिसमें सभी पार्टियों के एजेंटों को बुलाया गया.
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पंचकूला में सुबह 11 बजे तक 10.07 प्रतिशत मतदान
पंचकूला से कांग्रेस विधायक चंद्रमोहन ने परिवार सहित सेक्टर 8 में मतदान किया. नगर निगम पंचकूला चुनाव में मेयर और 20 वार्ड पार्षदों के लिए मतदान जारी है. सुबह 11 बजे तक 10.07 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है.
सीएम नायब सैनी ने की मतदान की अपील
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मतदान की अपील की. सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर उन्होंने कहा "प्रदेश के परिवारजनों से आज हो रहे नगर निकाय चुनावों में अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की मैं अपील करता हूं"
पंचकूला में बीजेपी उम्मीदवार ने परिवार के साथ किया मतदान
पंचकूला से भाजपा के मेयर पद के प्रत्याशी श्याम लाल बंसल ने अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ सेक्टर 2 स्थित सतलुज पब्लिक स्कूल के मतदान केंद्र में अपने मताधिकार का प्रयोग किया.
हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी
हरियाणा में 7 नगर निकायों के आम चुनाव और पंचायती राज के 528 पदों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है. मतदान केंद्रों पर सुबह से मतदाताओं की लंबी लाइनें लगना शुरू हो गई. बड़ी संख्या में बुजुर्ग मतदान करने वोटिंग सेंटर पहुंच रहे हैं.
कहां-कहां हो रहा मतदान?
अंबाला, पंचकूला और सोनीपत के महापौरों और सभी वार्डों के सदस्यों के पदों एवं नगर परिषद, रेवाड़ी और तीन नगर पालिकाओं- सांपला (रोहतक), धारूहेड़ा (रेवाड़ी) और उकलाना (हिसार) के अध्यक्षों और सभी वार्डों के सदस्यों के आम चुनाव और सदस्यों की 6 रिक्त पदों- नगर परिषद टोहाना (फतेहाबाद) के वार्ड नंबर 17, नगर परिषद झज्जर (झज्जर) के वार्ड नंबर 13, नगर पालिका राजौंद (कैथल) के वार्ड नंबर 11, नगर पालिका, तरावड़ी (करनाल) के वार्ड नंबर 8, नगर पालिका, कनीना (महेंद्रगढ़) के वार्ड नंबर 14 और नगर पालिका, सढ़ौरा (यमुनानगर) के वार्ड नंबर 9 के उपचुनाव के लिए मतदान जारी है.
चुनावी प्रक्रिया और दिलचस्प पहलू
निकाय चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है. चुनाव आयोग के मुताबिक इसके लिए 2 हजार से ज्यादा मशीनें लगी हैं. हालांकि वीवीपैट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिससे वोट की पुष्टि मतदाता नहीं कर पाएंगे. नोटा का विकल्प रहेगा, लेकिन अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट भी मिलते हैं, तब भी चुनाव रद्द नहीं होगा. ऐसे केस में नोटा के बाद जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं. उसे विजेता घोषित कर दिया जाएगा. बड़ी बात ये है कि पंच चुनाव में नोटा का विकल्प नहीं दिया गया है.