हरियाणा बजट सत्र LIVE: लंच ब्रेक के बाद फिर शुरू हुई सदन की कार्यवाही, बजट पर हो रही चर्चा

गुरुवार को सदन में क्या-क्या हुआ

GST को बताया "गब्बर सिंह टैक्स"

हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के आठवें दिन बजट पर चर्चा के दौरान नारनौंद से कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ ने GST को "गब्बर सिंह टैक्स" बताया. उन्होंने कहा कि जुलाई 2017 में लागू किया गया यह टैक्स पिछले आठ साल से देश की जनता पर बोझ बना हुआ है. इस पर स्पीकर ने उन्हें टोकते हुए कहा कि यह कौन सा टैक्स है, उन्होंने पहली बार इसका नाम सुना है और पूछा कि क्या यह शब्द रिकॉर्ड में है. जवाब में जस्सी पेटवाड़ ने कहा कि सरकार ने कफन और कृषि उपकरणों पर भी GST लगा दिया है, जबकि पेट्रोल और डीजल अभी भी इसके दायरे से बाहर हैं.

मिड्‌ढा के किस्से पर हुड्‌डा की चुटकी

सदन की कार्यवाही के दौरान डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्‌ढा ने एक किस्सा सुनाया. उन्होंने बताया कि एक कॉलोनी में रहने वाला दंपती कभी झगड़ता नहीं था. जब लोगों ने उनसे इसका कारण पूछा तो व्यक्ति ने कहा कि घर के छोटे फैसले पत्नी लेती है और बड़े फैसले वह खुद लेता है. छोटे फैसलों में बच्चों की पढ़ाई, कपड़े और शादी जैसे विषय आते हैं, जबकि बड़े फैसलों में रूस-यूक्रेन युद्ध और भारत-पाकिस्तान जैसे मुद्दे शामिल हैं. इस पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा ने मजाक में कहा, "क्या आप अपनी ही बात बता रहे हैं?" यह सुनकर सदन में मौजूद सदस्य हंस पड़े.

तालाबों के मुद्दे पर भुक्कल-पंवार आमने-सामने

प्रश्नकाल के दौरान गांव के तालाबों की स्थिति को लेकर कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल और मंत्री कृष्णलाल पंवार के बीच तीखी बहस हुई. भुक्कल ने कहा कि उन्होंने तीन बार सवाल लगाया, लेकिन हर बार एक जैसा जवाब दिया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि अमृत सरोवर योजना में तीन करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि इतने पैसे में उनके क्षेत्र के सभी तालाब ठीक हो सकते थे. उन्होंने कहा कि उनके पास 68 फोटो हैं और हाल ही में तीन बच्चों की तालाब में डूबकर मौत हो चुकी है. इस पर मंत्री कृष्णलाल पंवार ने जवाब दिया कि कई जगहों पर जलस्तर अधिक होने के कारण काम रोकना पड़ा है और सिंचाई व पंचायत विभाग मिलकर समाधान निकालेंगे.