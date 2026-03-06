हरियाणा बजट सत्र LIVE: लंच ब्रेक के बाद फिर शुरू हुई सदन की कार्यवाही, बजट पर हो रही चर्चा
हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का आज नौवां दिन है. सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई. सत्ता पक्ष और विपक्ष के करीब 20 विधायक सरकार से अहम सवाल पूछेंगे, जिससे सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. शून्यकाल में भी कई मुद्दे उठाए जाने की संभावना है. दोपहर बाद बजट पर चर्चा होगी, जिसमें विपक्ष के हंगामे के आसार हैं.
लंच ब्रेक के बाद फिर शुरू हुई सदन की कार्यवाही
लंच ब्रेक के बाद बजट सत्र की कार्यवाही फिर से शुरू हो गई है. ब्रेक के बाद बजट पर चर्चा की जा रही है. बजट पर चर्चा का आज दूसरा दिन है.
सदन की कार्यवाही लंच ब्रेक तक के लिए स्थगित
हरियाणा विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही लंच ब्रेक तक के लिए स्थगित कर दी गई है. लंच ब्रेक के बाद दोबारा सदन कार्यवाही शुरू होगी. जिसमें हरियाणा के बजट पर चर्चा होगी.
गन्ना की फसल को लेकर योजना बनाए सरकार: विधायक घनश्याम दास
कार्यवाही के दौरान भाजपा विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि, "प्रदेश में किसान गन्ने की खेती से दूर हो रहा है. इससे गन्ने की फसल का क्षेत्रफल कम हो रहा है. पिछले तीन सालों में चीनी मिलों में गन्ना पेराई की स्थिति को मैं सदन में रख रहा हूं. साल 2023-24 में 632 लाख कुंतल गन्ना की पेराई की गई. इसमें 132 कार्यदिवस रहे. 2024-25 में ये पेराई कम होकर 537 लाख कुंतल तक पहुंच गई, और कार्यदिवस भी घटकर 113 रह गए. इस वर्ष 2025-26 में गन्ना पेराई जो अनुमानित 5 लाख रहेगी और कार्य दिवस 100 दिन रहने का अनुमान है. ये चीनी उद्योग के लिए खतरे की घंटी है. इसलिए गन्ने की फसल को लाभकारी बनाने तथा चीनी मिलों को पर्याप्त उपलब्धता रहे इसको लेकर कार्य योजना बनाना बहुत जरूरी है."
शून्यकाल की कार्यवाही खत्म
हरियाणा विधानसभा स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने शून्यकाल की समाप्ति की घोषणा कर दी. इसके साथ ही उन्होंने भाजपा विधायक घनश्याम दास अरोड़ा के प्रस्ताव "गन्ने की फसल की प्रति एकड़ कम हो रही पैदावार" पर चर्चा शुरू करने का ऐलान किया.
टैब पर कागज रखकर न पढ़ें: स्पीकर हरविंद्र कल्याण
कार्यवाही के दौरान स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने कहा कि, "जो टैब आपकी टेबल पर लगे हैं, उन पर आप कागज रखकर न पढ़े. पिछले दिनों ही दो टैब दवाब के कारण टूट गए हैं. इसलिए आगे से इसका ध्यान रखें."
उकलाना में मेडिकल कॉलेज की मांग तेज, विधायक नरेश सेमवाल ने सरकार को घेरा
उकलाना से कांग्रेस विधायक नरेश सेमवाल ने क्षेत्र के अस्पतालों की बदहाल स्थिति पर चिंता जताते हुए सरकार से यहां मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग की. उन्होंने कहा कि उकलाना और बरवाला दोनों जगह बस स्टैंड बनाए जाएं, जबकि अभी केवल बरवाला में बना है. साथ ही किसानों को फसल नुकसान का उचित मुआवजा देने की भी मांग उठाई.
सफाई कर्मचारियों को पक्का करना चाहिए: एमएलए रामकरण
कार्यवाही के दौरान विधायक रामकरण काला ने सफाई कर्मचारियों को पक्का करने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि, "कोई कर्मचारी 18 साल से काम कर रहा है, कोई 12 साल से काम कर रहा है. फिर भी उन्हें पक्का नहीं किया गया.
विधायक देवेंद्र हंस ने की नदियों के पास बाड़ लगाने की मांग
सदन में शून्यकाल की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस विधायक देवेंद्र हंस ने नदियों के पास बाड़ लगाने की मांग की. विधायक ने कहा कि, "मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कुछ ऐसे गांव हैं, जो पंजाब से लगते हुए हैं. इसे घग्गर पार का एरिया भी बोलते हैं. इन गांवों में कोई भी जनसुविधा नहीं है. सरकार इन गांव के लोगों को मुख्यधारा में कब लाएगी. " इसके अलावा विधायक ने नदियों के किनारों के आसपास मिट्टी की बाड़ लगाई जाने की मांग की.
विधायक तेवतिया ने शून्यकाल में उठाया खराब सड़कों का मुद्दा
सदन में शून्यकाल के दौरान विधायक रघुवीर तेवतिया ने खराब सड़कों का मुद्दा उठाया. तेवतिया ने कहा कि, "पलवल और फरीदाबाद क्षेत्र सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, लेकिन यहां इन्फ्रास्ट्रक्चर को लेकर सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है. हैवी लोड के ट्रकों के चलते ये सड़क बनने के बाद महीने भर में ही टूट जाती है."
प्रश्नकाल खत्म, सदन में काम रोको प्रस्ताव पर उठा सवाल
स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने सदन में प्रश्नकाल की कार्यवाही समाप्त होने की घोषणा की. साथ ही शून्यकाल शुरू करने की बात कही. इसी दौरान विधायक बीबी बत्रा ने अपने काम रोको प्रस्ताव को लेकर सवाल उठाया और पूछा कि उनका प्रस्ताव स्वीकार हुआ है या नहीं.
स्थानीय आरक्षण पर फैसला सुप्रीम कोर्ट में: नरबीर सिंह
राव नरबीर सिंह ने सदन में कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तत्कालीन सरकार ने प्राइवेट कंपनियों में 75% स्थानीय युवाओं को आरक्षण देने का कानून बनाया था. हालांकि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया. अब राज्य सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है.
स्थानीय युवाओं को रोजगार से वंचित किया जा रहा: गीता भुक्कल
विधायक गीता भुक्कल ने सदन में कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में तेजी से औद्योगिक विकास हो रहा है और कई बड़ी प्राइवेट कंपनियां अपनी इकाइयां चला रही हैं. इसके बावजूद स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा. उन्होंने सरकार से मांग की कि क्षेत्र के युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दी जाए.
विधायक देवेंद्र हंस का मंत्री कृष्णलाल पंवार से सवाल
सदन में कार्यवाही के दौरान गुहला विधायक देवेंद्र हंस ने कहा कि, "बीडीपीओ कार्यालय चीका के परिसर में पंचायत समिति की दुकान का नया निर्माण नियमों के विपरीत किया गया था.इस मामले में स्थानीय विधायक के द्वारा दखल देकर काम रोकने के आदेश दिए गए थे, लेकिन यहां काम पूरा होता रहा है. इस मामले में सरकार जांच कराने की इच्छुक है या नहीं." वहीं, इसका जवाब देते हुए पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि, "स्वीकृति के अनुसार ही काम किया गया है। स्थलीय निरीक्षण अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है. अभी तक की जांच में कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला है." इसका विरोध करते हुए कांग्रेस विधायक ने कहा कि, "टेंडर में ये लिखा है कि दुकानों का विस्तार किया जाएगा, सिर्फ रेनोवेशन का ही जिक्र किया गया है."
स्वास्थ्य मंत्री बोलीं- इस इलाके में कई बड़े अस्पताल
स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने जानकारी दी कि इस एरिया के आसपास कई बड़े और आधुनिक अस्पताल मौजूद हैं, जो आपातकालीन परिस्थितियों में तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान कर सकते हैं. मंत्री ने बताया कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई योजना के तहत किसी भी हादसे या दुर्घटना में घायल व्यक्ति को डेढ़ लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस योजना का लाभ अवश्य उठाएँ और जरूरत पड़ने पर अस्पतालों में तुरंत पहुँचें. मंत्री ने इसे सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम बताया.
रघुवीर तेवतिया ने पलवल-बहादुरगढ़ में ट्रामा सेंटर की मांग उठाई
पृथला से विधायक रघुवीर तेवतिया ने पलवल और बहादुरगढ़ के बीच ट्रामा सेंटर की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि यह इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, जहां रोज दुर्घटनाएं होती हैं. मरीजों को दिल्ली या फरीदाबाद ले जाने में समय लगने से गंभीर हादसे होते हैं. उन्होंने पहले बजट में भी यह मुद्दा उठाया था.
हड़वा क्षेत्र में बढ़ा पेयजल का टीडीएस, MLA पनिहार ने सदन में उठाया मुद्दा
सदन में नलवा विधानसभा के विधायक रणधीर पनिहार ने हड़वा, नलवा, दाहिमा, गुंजार, भोजराज, बालावास, मंगाली, हिरकोट, कैमरी, गंगवा, आर्य नगर, हिंदवास, लुदास, शाहपुर, न्योली, मात्रश्याम, चिदौड़ और टोकस में पेयजल में टीडीएस बढ़ने की समस्या उठाई. उन्होंने बताया कि भूजल स्तर सामान्य से अधिक होने के कारण पानी की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, जिससे ग्रामीणों को परेशानी हो रही है. इस पर पेयजल एवं सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि यह समस्या रीलाइनिंग कार्य से जुड़ी है और विभाग इसे ठीक कर रहा है. एक महीने में ग्रामीणों को राहत मिलने की उम्मीद है.
कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने उठाया दूषित जल का मुद्दा, मंत्री श्रुति चौधरी ने संज्ञान लेने का आश्वासन दिया
जुलाना और जींद में सीवरेज युक्त दूषित जल ड्रेनों के माध्यम से सुंदर ब्रांच नहर में डाले जाने की गंभीर स्थिति पर सदन में सवाल उठाया गया. कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने कहा कि पानी में झाग उठ रहे हैं और अधिकारियों की रिपोर्ट सही नहीं मिल रही. उन्होंने पेयजल एवं सिंचाई मंत्री से पूछा कि क्या सरकार इस समस्या को रोकने के लिए कदम उठाएगी. इसका जवाब देते हुए सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि वह मामले का संज्ञान लेंगी और रिचेकिंग कराएंगी.
बुढ़ापा पेंशन समस्याओं के लिए जिला स्तर पर कमेटियां गठित
हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन के लाभार्थियों की समस्याओं को देखते हुए सरकार ने जिला स्तर पर कमेटियां बनाई हैं. बाढड़ा से विधायक उमेद सिंह और अंबाला शहर से विधायक निर्मल सिंह ने विधानसभा में पेंशन कटने की समस्या उठाई और लाभार्थियों को जीवन यापन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने बताया कि जिन लोगों को पेंशन में समस्या हो रही है, वे संबंधित जिला कमेटी से संपर्क कर सकते हैं. यह कदम पेंशन वितरण में सुधार लाने के लिए उठाया गया है.
बीजेपी विधायक ने थर्मल पावर प्लांट से प्रदूषण पर उठाया सवाल
कार्यवाही के दौरान यमुनानगर में बीजेपी विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने सर दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट से हो रहे प्रदूषण का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि प्रभावित गांवों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए. इस पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने राहत देने और गांव का दौरा करने की बात कही. सीएम नायब सैनी ने भी शिफ्टिंग प्रक्रिया को मंजूरी दे दी.
मुलाना विधायक के सवाल का खेल मंत्री ने दिया जवाब
मुलाना से कांग्रेस विधायक पूजा ने सवाल पूछा कि स्टेडियम में कोच और कर्मियों की कितनी संख्या है? इस पर खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने बताया कि स्टेडियम में कोच और कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त है. स्टेडियम निर्माण संबंधी टेंडर 25 फरवरी 2026 को लेकर प्रक्रिया जारी है. मंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों और खेल गतिविधियों के लिए सभी संसाधन समय पर उपलब्ध रहेंगे.
कैबिनेट मंत्री का जवाब: नौकरी सुरक्षा प्रस्ताव पर प्रक्रिया विचाराधीन
सदन में कार्यवाही के दौरान करनाल से बीजेपी विधायक जगमोहन आनंद ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षा पर सवाल उठाया, जिनका 15 अगस्त 2025 या 2026 तक 5 वर्ष का सेवा काल पूरा हो रहा है. इसके जवाब में कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि इस मामले में सरकारी प्रक्रिया विचाराधीन है और निर्णय अभी अंतिम नहीं हुआ है.
विधानसभा में उठे जनता के ये प्रमुख मुद्दे
- महम बस अड्डा और यात्रियों को असुविधा
महम विधानसभा से विधायक बलराम दांगी ने ट्रांसपोर्ट मंत्री अनिल विज से सवाल किया कि महम बस अड्डा जर्जर स्थिति में है. हल्की बारिश में परिसर में जलभराव हो जाता है, जिससे यात्रियों को असुविधा होती है और दुर्घटना का खतरा रहता है.
- कृषि उत्पादों की गुणवत्ता
फतेहाबाद से विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया ने प्रदेश में कीटनाशक और उर्वरक के नमूनों के परिणाम पर सवाल उठाया. उन्होंने पूछा कि 1 जनवरी 2025 से 25 जनवरी 2026 के दौरान फतेहाबाद जिले में कृषि उत्पाद बेचने वाली दुकानों का निरीक्षण कैसे हुआ, कितने नमूने मानक के अनुसार पाए गए और कितने नमूने फेल हुए.
- खेल स्टेडियम का नवीनीकरण और कर्मचारी स्थिति
मुलाना से कांग्रेस विधायक पूजा ने खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम से सवाल किया कि मुलाना विधानसभा क्षेत्र में आने वाले खेल स्टेडियमों का नवीनीकरण कब तक पूरा होगा. साथ ही स्टेडियमों में तैनात कर्मचारियों और कोचों की संख्या के बारे में जानकारी मांगी.
सदन में विधायक के सवाल पर मंत्री कृष्ण बेदी का जवाब
फतेहाबाद विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया ने सदन में प्रदेश में कीटनाशक और उर्वरक के नमूनों के संबंध में सवाल पूछा. उन्होंने 1 जनवरी 2025 से 25 जनवरी 2026 तक जिले में कितनी कृषि-औषधि, उर्वरक और बीज विक्रय करने वाली दुकानों का निरीक्षण किया गया और कितने नमूने मानकों के अनुरूप पाए गए, यह जानना चाहा. कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने बताया कि 400 से अधिक दुकानों का निरीक्षण किया गया. उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन दुकानों का नाम सवाल में लिया गया, जैसे “एग्री एडीशन”, वहां कोई दुकान मौजूद नहीं है. पूरे विवरण का जवाब सदन पटल पर रख दिया गया है.
प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू
हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के 9 वें दिन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हो चुकी है.
महम बस स्टैंड की बदहाल स्थिति उठेगी
आज सदन में महम से विधायक बलराम दांगी बस स्टैंड की खराब हालत का मुद्दा सदन में उठाएंगे. उन्होंने परिवहन मंत्री अनिल विज से पूछा था कि महम का बस स्टैंड जर्जर और जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है. हल्की बारिश होने पर भी बस स्टैंड परिसर में जलभराव हो जाता है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. साथ ही दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है. दांगी ने सरकार से पूछा था कि इस बस स्टैंड के निर्माण या मरम्मत को लेकर क्या योजना है.
गुरुवार को सदन में क्या-क्या हुआ
- GST को बताया "गब्बर सिंह टैक्स"
हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के आठवें दिन बजट पर चर्चा के दौरान नारनौंद से कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ ने GST को "गब्बर सिंह टैक्स" बताया. उन्होंने कहा कि जुलाई 2017 में लागू किया गया यह टैक्स पिछले आठ साल से देश की जनता पर बोझ बना हुआ है. इस पर स्पीकर ने उन्हें टोकते हुए कहा कि यह कौन सा टैक्स है, उन्होंने पहली बार इसका नाम सुना है और पूछा कि क्या यह शब्द रिकॉर्ड में है. जवाब में जस्सी पेटवाड़ ने कहा कि सरकार ने कफन और कृषि उपकरणों पर भी GST लगा दिया है, जबकि पेट्रोल और डीजल अभी भी इसके दायरे से बाहर हैं.
- मिड्ढा के किस्से पर हुड्डा की चुटकी
सदन की कार्यवाही के दौरान डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा ने एक किस्सा सुनाया. उन्होंने बताया कि एक कॉलोनी में रहने वाला दंपती कभी झगड़ता नहीं था. जब लोगों ने उनसे इसका कारण पूछा तो व्यक्ति ने कहा कि घर के छोटे फैसले पत्नी लेती है और बड़े फैसले वह खुद लेता है. छोटे फैसलों में बच्चों की पढ़ाई, कपड़े और शादी जैसे विषय आते हैं, जबकि बड़े फैसलों में रूस-यूक्रेन युद्ध और भारत-पाकिस्तान जैसे मुद्दे शामिल हैं. इस पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मजाक में कहा, "क्या आप अपनी ही बात बता रहे हैं?" यह सुनकर सदन में मौजूद सदस्य हंस पड़े.
- तालाबों के मुद्दे पर भुक्कल-पंवार आमने-सामने
प्रश्नकाल के दौरान गांव के तालाबों की स्थिति को लेकर कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल और मंत्री कृष्णलाल पंवार के बीच तीखी बहस हुई. भुक्कल ने कहा कि उन्होंने तीन बार सवाल लगाया, लेकिन हर बार एक जैसा जवाब दिया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि अमृत सरोवर योजना में तीन करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि इतने पैसे में उनके क्षेत्र के सभी तालाब ठीक हो सकते थे. उन्होंने कहा कि उनके पास 68 फोटो हैं और हाल ही में तीन बच्चों की तालाब में डूबकर मौत हो चुकी है. इस पर मंत्री कृष्णलाल पंवार ने जवाब दिया कि कई जगहों पर जलस्तर अधिक होने के कारण काम रोकना पड़ा है और सिंचाई व पंचायत विभाग मिलकर समाधान निकालेंगे.