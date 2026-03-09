हरियाणा विधानसभा बजट सत्र Live: मामन खान बोले - नूंह में बूचड़खाने मत बनवाए सरकार, कालका विधायक ने दिव्यांगों और संकरी गलियों का मुद्दा उठाया
Published : March 9, 2026 at 2:26 PM IST|
Updated : March 9, 2026 at 4:22 PM IST
हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दसवें दिन की कार्यवाही शोक संदेश के साथ शुरू हुई. सदन की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने असम में हुए विमान हादसे में शहीद हुए पायलट को श्रद्धांजलि अर्पित की.इसके साथ ही जींद के सफीदों में सात मार्च को हुए हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को भी याद किया. सदन में मौजूद सभी विधायकों और मंत्रियों ने दिवंगतों की स्मृति में दो मिनट का मौन रखा.
LIVE FEED
कालका विधायक ने संकरी गलियों और दिव्यांगों का मुद्दा उठाया
कालका से भाजपा विधायक शक्तिरानी शर्मा ने कहा कि कालका में पुरानी बसावट के कारण गलियां बहुत संकरी हैं, इसलिए सरकार को इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने दिव्यांग कर्मचारियों का मुद्दा भी उठाया. दिव्यांगों के लिए नए रिटायरमेंट नियम में बदलाव से परेशानी हो रही है. हाल ही में सरकार ने इन कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 58 साल कर दी है, जिसे सरकार को बढ़ाकर 60 साल करना चाहिए.
नूंह में बूचड़खाने ना बनवाए सरकार - मामन खान
कांग्रेस विधायक मामन खान ने नूंह में बूचड़खानों का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि एक तरफ तो हम पशु क्रूरता का राग अलाप रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार ऐसे बूचड़खानों को बढ़ावा देने का काम कर रही है. कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने कहा कि उन्हें सदन में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि नूंह में भी 36 बिरादरी के लोग रहते हैं. इस पर कांग्रेस विधायक ने कहा कि आप जो भी कहो, लेकिन हमारे यहां बूचड़खाने मत बनाओ.
डॉक्टर स्टेशन मेनटेन नहीं कर रहे: मामन खान
कार्रवाई के दौरान विधायक मामन ने कहा कि, "दवा खरीद में गड़बड़ी है. जानबूझकर एक लाख से की दवा खरीद दिखाते हैं, ताकि कोटेशन की जरूरत न पड़े. नूंह में डॉक्टर स्टेशन मेनटेन नहीं कर हे. झूठे शपथपत्र देकर हाउस रेंट ले रहे हैं. इस पर मंत्री ने कहा कि, "डॉक्टर गुरुग्राम, फरीदाबाद में रह सकते हैं. क्वार्टर कंडम हैं. कोशिश करेंगे कि बायोमैट्रिक्स से सेलरी लिंक करें."
मामन खान ने दवाइयों की खरीद पर उठाए सवाल, मंत्री आरती राव ने दिया जवाब
फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान ने अप्रैल 2023 से दिसंबर 2025 तक मंडीखेड़ा अल-अफिया सामान्य अस्पताल में दवाइयों की वार्षिक खर्च राशि पर सवाल किया. स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने बताया कि दवाइयां मुख्य रूप से टेंडर के जरिए खरीदी जाती हैं और लोकल परचेज केवल कमी होने पर होती है.
नकटी और चतंग नदी की गाद निकालने का काम 30 जून तक पूरा, सोमनदी की गाद भी होगी हटाई
कार्रवाई के दौरान मंत्री ने कहा कि चतंग नदी की गाद निकालने का अनुमानित खर्च 3 करोड़ से अधिक है. नकटी नदी का काम भी 30 जून तक पूरा कर लिया जाएगा. साथ ही, सोमनदी की गाद भी भविष्य में जरूर हटाई जाएगी.
एनजीटी की रोक से सोमनदी की गाद निकालने का टेंडर रद्द, सिल्ट हटाने पर विधानसभा में सवाल
साढ़ौरा से कांग्रेस विधायक रेनू बाला ने सोमनदी, चतंग और नकटी नदी से सिल्ट हटाने को लेकर सवाल उठाया. मंत्री श्रुति चौधरी ने बताया कि चतंग नदी की गाद 30 जून तक निकाल दी जाएगी. सोमनदी के लिए टेंडर जारी हुआ था, लेकिन एनजीटी की रोक के कारण इसे रद्द करना पड़ा. रेनू बाला ने कहा कि गाद न हटने से हजारों एकड़ जमीन में बाढ़ का खतरा रहता है.
प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही शुरू
श्रद्धांजलि के बाद विधानसभा में प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही शुरू हो गई.