हरियाणा विधानसभा बजट सत्र Live: मामन खान बोले - नूंह में बूचड़खाने मत बनवाए सरकार, कालका विधायक ने दिव्यांगों और संकरी गलियों का मुद्दा उठाया

नूंह में बूचड़खाने ना बनवाए सरकार - मामन खान

कांग्रेस विधायक मामन खान ने नूंह में बूचड़खानों का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि एक तरफ तो हम पशु क्रूरता का राग अलाप रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार ऐसे बूचड़खानों को बढ़ावा देने का काम कर रही है. कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने कहा कि उन्हें सदन में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि नूंह में भी 36 बिरादरी के लोग रहते हैं. इस पर कांग्रेस विधायक ने कहा कि आप जो भी कहो, लेकिन हमारे यहां बूचड़खाने मत बनाओ.