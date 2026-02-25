हरियाणा बजट सत्र का चौथा दिन आज: विधानसभा का घेराव करेंगे कांग्रेस विधायक, इन मुद्दों पर हंगामे के आसार

विरोध प्रदर्शन के लिए जुटने लगे कांग्रेस विधायक और कार्यकर्ता

हरियाणा कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता चंडीगढ़ में जुट रहे हैं. कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है. जिसके तहत वो आज हरियाणा विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं. ये विरोध प्रदर्शन हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र के नेतृत्व में किया जाएगा. इस प्रदर्शन के तहत पैदल मार्च चंडीगढ़ स्थित सेक्टर 9 पार्टी कार्यालय से किया जाएगा, लेकिन हालात ये हैं कि शायद चंडीगढ़ पुलिस उन्हें मार्च करने की इजाजत ही नहीं देगी. इस बात की आशंका है कि पुलिस प्रदर्शन के लिए आए कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी कार्यालय में ही घेरने की कोशिश करेगी. क्योंकि कल भी कांग्रेस के विधानसभा मार्च के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था बाधित होने को लेकर हाई कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेते हुए डीजीपी चंडीगढ़ को तलब किया था.