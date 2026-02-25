ETV Bharat / state

हरियाणा बजट सत्र का चौथा दिन आज: विधानसभा का घेराव करेंगे कांग्रेस विधायक, इन मुद्दों पर हंगामे के आसार

Budget Session 4 Day Live
Budget Session 4 Day Live (CM Nayab Saini Social Media Account)
Published : February 25, 2026 at 7:53 AM IST

आज हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का चौथा दिन है. सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी. प्रश्नकाल में सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायकों ने सरकार से 20 सवालों के जवाब मांगे हैं. सदन की कार्यवाही से पहले हरियाणा कांग्रेस विधायकों की ओर से सुबह विधानसभा घेराव किया जाएगा. इसका नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा करेंगे.

9:56 AM, 25 Feb 2026 (IST)

विरोध प्रदर्शन के लिए जुटने लगे कांग्रेस विधायक और कार्यकर्ता

हरियाणा कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता चंडीगढ़ में जुट रहे हैं. कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है. जिसके तहत वो आज हरियाणा विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं. ये विरोध प्रदर्शन हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र के नेतृत्व में किया जाएगा. इस प्रदर्शन के तहत पैदल मार्च चंडीगढ़ स्थित सेक्टर 9 पार्टी कार्यालय से किया जाएगा, लेकिन हालात ये हैं कि शायद चंडीगढ़ पुलिस उन्हें मार्च करने की इजाजत ही नहीं देगी. इस बात की आशंका है कि पुलिस प्रदर्शन के लिए आए कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी कार्यालय में ही घेरने की कोशिश करेगी. क्योंकि कल भी कांग्रेस के विधानसभा मार्च के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था बाधित होने को लेकर हाई कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेते हुए डीजीपी चंडीगढ़ को तलब किया था.

7:48 AM, 25 Feb 2026 (IST)

हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का चौथा दिन आज

आज हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का चौथा दिन है. सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी. प्रश्नकाल में सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायकों ने सरकार से 20 सवालों के जवाब मांगे हैं.

7:47 AM, 25 Feb 2026 (IST)

विधानसभा भवन का घेराव करेंगे कांग्रेस विधायक

सदन की कार्यवाही से पहले हरियाणा कांग्रेस विधायकों की ओर से सुबह विधानसभा घेराव किया जाएगा. इसका नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा करेंगे. बजट सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस विधायकों ने एमएलए हॉस्टल से विधानसभा भवन तक पैदल मार्च किया था.

7:47 AM, 25 Feb 2026 (IST)

कांग्रेस के कार्य स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होगी

दोपहर बाद सदन में कांग्रेस के कार्य स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होगी. कांग्रेस ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (HSSC) और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन (HPSC) में भर्ती को लेकर सवाल उठाए हैं. दोपहर 3 बजे से सदन में दो घंटे इस पर चर्चा होगी.

HARYANA BUDGET SESSION 2026
HARYANA ASSEMBLY BUDGET SESSION
हरियाणा बजट सत्र 2026
हरियाणा विधानसभा बजट सत्र
BUDGET SESSION 4 DAY LIVE

