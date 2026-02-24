हरियाणा बजट सत्र की तीसरा दिन आज: पैदल मार्च निकालेंगे कांग्रेस विधायक, पेंशन और खिलाड़ियों के मुद्दे पर हंगामे के आसार
आज हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का तीसरा दिन है. सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी. तीसरे दिन की कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल के साथ होगी. इस दौरान कांग्रेस और सत्तापक्ष बीजेपी के 20 विधायकों ने सवाल लगाए हैं. सेशन में सरकार की ओर से दी जाने वाली 13 कैटेगरी की पेंशन का मुद्दा गूंजेगा. कांग्रेस की ओर से पेंशनरों की संख्या को लेकर सवाल पूछा गया है. इसके अलावा कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने भी सदन में खिलाड़ियों को लेकर सवाल लगाया है. इससे पहले हरियाणा कांग्रेस तीसरे दिन पैदल मार्च निकालेगी. विधायक अशोक अरोड़ा ने बताया कि एमएलए हॉस्टल से सभी कांग्रेस विधायक सुबह दस बजे विधानसभा तक पैदल मार्च निकालेंगे. इस मार्च का नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे. इसके अलावा चौथे दिन कांग्रेसी विधायक सांकेतिक रूप से विधानसभा का घेराव करेंगे.
LIVE FEED
प्रश्नकाल से शुरू होगी तीसरे दिन की कार्यवाही
हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से शुरू होगी. कांग्रेस और सत्ताधारी बीजेपी के करीब 20 विधायकों ने अलग-अलग विभागों से जुड़े सवाल लगाए हैं. विपक्ष की तरफ से खास तौर पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन, खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं और विकास कार्यों से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे. कांग्रेस विधायक शीशपाल केहरवाला ने राज्य में वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग और अन्य कैटेगरी में पेंशन लेने वाले लोगों की संख्या और बंद की गई पेंशन का पूरा ब्योरा मांगा. इस मुद्दे को लेकर सदन में सरकार की योजनाओं और लाभार्थियों की स्थिति पर चर्चा की स्थिति है.
कांग्रेस विधानसभा तक निकालेगी पैदल मार्च
तीसरे दिन कांग्रेस सरकार के खिलाफ पैदल मार्च निकालेगी. कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने बताया कि सभी कांग्रेस विधायक सुबह एमएलए हॉस्टल से विधानसभा तक पैदल मार्च निकालेंगे. इस मार्च की अगुवाई नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे. कांग्रेस ने साफ किया कि चौथे दिन विधायक सांकेतिक तौर पर विधानसभा का घेराव भी करेंगे. कांग्रेस का कहना है कि सरकार जनता से जुड़े मुद्दों पर गंभीर नहीं है और कई मामलों में जवाब देने से बच रही है. इस विरोध के जरिए कांग्रेस सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है.
खिलाड़ियों और विकास कार्यों को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा गया
कांग्रेस विधायक और पूर्व अंतरराष्ट्रीय पहलवान विनेश फोगाट ने खिलाड़ियों से जुड़ा मुद्दा उठाया. उन्होंने पूछा कि जुलाना क्षेत्र के रामराय गांव में स्विमिंग पूल बनाने के लिए दी गई जमीन पर सरकार का क्या प्लान है और अभी तक निर्माण क्यों शुरू नहीं हुआ. वहीं कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने थानेसर के ज्योतिसर और किरमच गांव में स्टेडियम बनाने के प्रस्ताव पर सवाल किया. इसके अलावा महम से विधायक बलराम दांगी ने अपने क्षेत्र में जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्रस्तावित पाइपलाइन परियोजना की स्थिति और बजट को लेकर सरकार से जानकारी मांगी.
IDFC फर्स्ट बैंक घोटाले पर सदन में जोरदार हंगामा और वॉकआउट
सत्र के दूसरे दिन IDFC फर्स्ट बैंक से जुड़े 590 करोड़ रुपये के घोटाले का मुद्दा उठने पर माहौल गरमा गया. नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मामले को गंभीर बताते हुए सरकार से जवाब मांगा. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मामले की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो और विजिलेंस को दे दी गई है और सरकार का पैसा सुरक्षित है. इस जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी और सदन से वॉकआउट कर दिया. हालांकि कुछ समय बाद कांग्रेस विधायक वापस सदन में लौट आए.
एचपीएससी और सोशल मीडिया विवाद पर भी टकराव
प्रश्नकाल के बाद कांग्रेस की तरफ से हरियाणा लोक सेवा आयोग को लेकर दिया गया प्रस्ताव सदन में खारिज कर दिया गया. इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष और स्पीकर के बीच बहस हुई. स्पीकर ने नियमों का हवाला देते हुए प्रस्ताव खारिज करने का फैसला सही बताया. वहीं बीजेपी विधायक प्रमोद विज ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का मुद्दा उठाया और इसे साजिश बताया. इसके बाद स्पीकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव स्वीकार करते हुए मामले को समिति को भेज दिया.
धान घोटाले और रोजगार निगम को लेकर सरकार को घेरा
कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने धान घोटाले, श्रम विभाग के कथित घोटाले और हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लेकर सरकार पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि धान खरीद में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है और इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए. इसके अलावा HKRN को लेकर उन्होंने कहा कि एक ही जगह काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन में भारी अंतर है, जो युवाओं के साथ अन्याय है. इस पर मंत्री कृष्ण बेदी ने कांग्रेस के आरोपों को गलत बताते हुए पलटवार किया और कहा कि मौजूदा सरकार पारदर्शिता से काम कर रही है.