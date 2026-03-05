हरियाणा बजट सत्र 2026 : विधानसभा की कार्यवाही शुक्रवार तक स्थगित, GST काे कांग्रेस विधायक ने गब्बर सिंह टैक्स बताया, डिप्टी स्पीकर और हुड्डा ने सुनाया किस्सा
हरियाणा विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही का आज 7वां दिन हैं. दोपहर दो बजे से बजट सत्र की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई. सदन की कार्यवाही शुरू होती ही कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने तालाब की सफाई का मुद्दा उठाया. 7वें दिन बजट पर चर्चा होगी.
सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित
हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
भाजपा विधायक ने गिनाए जीएसटी के फायदे
वहीं यमुनानगर से भाजपा विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि बीमा प्रीमियम पर GST लगता था, मगर उसे अब शून्य कर दिया गया है. मोटर वाहन पर 28 प्रतिशत जीएसटी घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है. जीएसटी 2.0 लागू होने से ट्रैक्टर करीब 50 हजार रुपए सस्ता हुआ है.
पेट्रोल-डीजल पर वैट कम करे सरकार - अरोड़ा
थानेसर से कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि स्वतंत्र भारत में पहली बार खेती पर कर लगाया गया है. ट्रैक्टर और खाद पर भी पहली बार टैक्स लगा है, तो ऐसे में कैसे कह सकते हैं कि किसानों का भला होगा?. जीएसटी से महंगाई बढ़ी है, लड़कियां जिस स्कूटी से स्कूल जाती थीं, उसकी कीमत एक लाख के पार हो गई है. जीएसटी से राज्यों की वित्तीय स्थिति अच्छी हुई लेकिन राज्य की जनता को भी राहत मिलनी चाहिए. सरकार को पेट्रोल-डीजल पर वैट घटाकर कम कर देना चाहिए.
GST काे कांग्रेस विधायक ने गब्बर सिंह टैक्स बताया
नारनौंद से कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ ने GST को "गब्बर सिंह टैक्स" बताते हुए कहा कि जुलाई 2017 में लगाया गया था. क्या तब ये सही था या अब सही है. "गब्बर सिंह टैक्स" आठ साल से देश की जनता पर बोझ बना हुआ है. स्पीकर ने जस्सी को टोकते हुए कहा कि ये कौन सा टैक्स है. गब्बर सिंह टैक्स के बारे में पहली बार सुना है। ये रिकॉर्ड में है क्या?. जस्सी पेटवाड़ ने जवाब में कहा कि सरकार ने तो कफन पर भी GST लगा दिया है, कृषि उपकरणों पर भी टैक्स लगाया गया है. पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, जबकि इन्हें इसके अंदर लाना चाहिए था.
प्रॉपर्टी आईडी को लेकर पूछा सवाल
पानीपत शहरी से विधायक प्रमोद विज ने कहा कि शहरी क्षेत्र में किराए पर रहने वाले लोगों को परिवार पहचान पत्र देना अनिवार्य है या नहीं. इस पर कैबिनेट मंत्री कृष्णा बेदी ने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी प्रमाणीकरण के लिए परिवार पहचान पत्र जरूरी है. इस पर विधायक प्रमोद विजय ने कहा कि किराए पर रहने वाले लोगों को मकान मालिक प्रॉपर्टी आईडी नहीं देंगे, जिसके चलते उनकी प्रॉपर्टी आईडी नहीं बन सकती. किराए पर रहने वाले लोग बहुत गरीब हैं. प्रॉपर्टी आईडी नहीं बनने के चलते सरकारी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं. सरकार इसका कोई समाधान निकाले ताकि उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सके. कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि यदि कोई किराए पर रहने वाला व्यक्ति आवेदन करता है तो एक हफ्ते में उसकी प्रॉपर्टी आईटी दी जाएगी. मकान मालिक की प्रॉपर्टी आईडी लगाने से भी जमीन के मालिक नहीं बन जाएंगे. आजकल लोग इतने जागरुक हैं कि वे किराए पर मकान देने से पहले उनका पुलिस वैरिफिकेशन भी करवाते हैं.
राई खेल विश्वविद्यालय का उठा सवाल
राई से भाजपा विधायक कृष्णा गहलोत ने राई खेल विश्वविद्यालय में जरूरी संरचना निर्माण को लेकर सवाल पूछा है. विधायक कृष्णा गहलोत ने कहा कि हरियाणा में राई के अंदर एकमात्र खेल विश्वविद्यालय है. विश्वविद्यालय को बने हुए 3 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है. इसका देश में तीसरा स्थान है, इसमें 28 विभिन्न तरह के कोर्स चल रहे हैं. ढाई साल से विश्वविद्यालय की इमारत बनाने का बजट पारित हो चुका है, लेकिन टेंडर नहीं खोले जा रहे हैं. सरकार के चीफ सेक्रेटरी या किसी अन्य की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर निर्माण कार्य जल्द शुरू करवाया जाए. विश्वविद्यालय में खाली पड़े पदों को भी जल्द भर जाए. इस पर खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि खेल विश्वविद्यालय के लिए 400 करोड रुपए मंजूर किए हैं. विश्वविद्यालय का मास्टर प्लान तैयार हो गया है. विभिन्न निर्माण कार्य के लिए डीपीआर तैयार किया जा रहा है. एजेंसी मिलते ही टेंडर लगा दिया जाएगा.
पहले कुछ जिलों का बजट होता था, अब पूरे हरियाणा का बजट - पातुवास
बाढड़ा से विधायक उमेद पातुवास ने कहा कि मौजूदा बजट आम जनता का बजट है और इसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है. पहले बजट में कुछ जिलों को ही महत्व दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है. सरकार खेलों के लिए भी काम कर रही है और इस बजट में 21 नए खेल स्टेडियम बनाने की बात कही गई है, जिससे आने वाले मिशन ओलिंपिक का ध्यान रखा जा सके. उन्होंने विनेश फोगाट को चार करोड़ का पुरस्कार देने और हर स्कूल के मैदान के लिए 1 लाख रुपए देने के प्रावधान का भी जिक्र किया.
दालें और कपास उगाने पर 2000 रुपये बोनस देने के फैसले की तारीफ
असंध से बीजेपी विधायक योगेंद्र राणा ने कहा कि इस बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र का विजन 2047 की झलक है. बजट में हरियाणा के किसानों और गांवों का विशेष ध्यान रखा गया है. सरकार भविष्य को ध्यान में रखकर काम कर रही है. दालें और कपास उगाने पर 2000 रुपये बोनस देने के फैसले की भी उन्होंने तारीफ की. प्राकृतिक खेती करने वालों को अलग से मंडी देने का फैसला स्वागत योग्य है. पहले चुनाव के समय किसानों की बात होती थी और बिजली बिल माफ करने जैसे वादे चुनावों में किए जाते थे, लेकिन अब किसानों को 24 घंटे बिजली मिल रही है और वे बिजली के बिल खुद भर रहे हैं. सीवरेज के पानी को ट्रीट करके सिंचाई के लिए दिया जा रहा है. पहले फर्जी मस्टररोल भरे जाते थे, लेकिन अब सारा सिस्टम ऑनलाइन है. बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है. ये बजट पूरे हरियाणा का बजट है.
इंद्री विधायक ने की बजट की तारीफ
इंद्री से विधायक राम कुमार कश्यप ने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि इसमें 2047 तक हरियाणा को विकसित करने की बात कही गई है. मुख्यमंत्री ने गुरु गोविंद सिंह जी का सिद्धांत पढ़कर भाषण की शुरुआत की, जो कि पहली बार हुआ है. कश्यप ने कहा कि बजट पूरी तरह से टैक्स फ्री है और जनता पर कोई बोझ नहीं डाला गया. उन्होंने आगे कहा कि करनाल एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी मजबूत होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा.
"घी पियो और मौज उड़ाओ" - कादियान
कांग्रेस विधायक रघुबीर कादियान ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि "घी पियो और मौज उड़ाओ". उन्होंने SYL के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि पहली बार बजट में एसवाईएल का कोई जिक्र नहीं है और ना ही इसके लिए कोई धनराशि आवंटित की गई है. SYL हरियाणा की जीवन रेखा है और किसान इससे उम्मीद लगाए बैठे हैं. 2016 में इस पर अंतिम फैसला आ गया था और 2022 में विधानसभा में एक प्रस्ताव भी पारित हो गया था. मुख्यमंत्री को राजनीति से ऊपर उठकर विधानसभा में एक प्रस्ताव लाना चाहिए. नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जब खट्टर मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने कहा था कि वे अवमानना का केस करेंगे और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से मिलेंगे. लेकिन कोई मुलाकात नहीं हुई है.
कांग्रेस विधायक रघुबीर कादियान ने बजट को लेकर उठाए सवाल
कांग्रेस विधायक रघुबीर कादियान ने कहा कि बजट को लेकर मजदूर और गरीब वर्ग से कोई बात नहीं हुई. किसानों के प्रति भाजपा को अपनी सोच बदलनी चाहिए. किसानों पर एक लाख करोड़ रुपए का कर्ज है और आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं. हरियाणा में शिक्षा क्षेत्र पर केवल 1.9 प्रतिशत बजट खर्च किया गया है, जबकि नई शिक्षा नीति के तहत ये 6 प्रतिशत होना चाहिए था. स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट 5.77 प्रतिशत बढ़ाया गया है, जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार स्वास्थ्य का बजट 8 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए था. गृह विभाग पर 3.7 प्रतिशत बजट खर्च हो रहा है, जबकि अपराध हरियाणा में तेज़ी से बढ़ रहा है. रोहतक में हत्या हो रही है, फिरौती मांगी जा रही है और हरियाणा पुलिस के पद खाली पड़े हैं.
डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सुनाया किस्सा
डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा ने विधानसभा में एक किस्सा सुनाते हुए कहा कि पति-पत्नी के बीच कभी ना कभी झगड़े हो जाते हैं. उन्होंने एक कॉलोनी में रहने वाले एक दंपती का उदाहरण दिया, जो कभी नहीं झगड़ते थे. कॉलोनी वालों ने सोचा था कि चूंकि वे कभी नहीं झगड़ते, ऐसे में दिवाली पर उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए. सम्मान समारोह के दौरान, लोगों ने उनसे पूछा कि उनके कभी न झगड़ने का क्या कारण है. तब दंपती ने जवाब दिया कि उनके बीच झगड़े का कोई विषय ही नहीं है. पति ने कहा कि घर के छोटे फैसले वे लेते हैं, जबकि बड़े फैसले उनकी पत्नी लेती हैं. लोगों ने पूछा कि ये कैसे संभव है?. इस पर दंपती ने समझाया कि बच्चों को कौन से स्कूल-कॉलेज में पढ़ाना है, शादी कहां करनी है जैसे सभी फैसले पत्नी लेती हैं. लोगों ने फिर पूछा कि बड़े फैसले कौन लेता है? तो व्यक्ति ने कहा कि रूस-यूक्रेन का युद्ध होना चाहिए या नहीं, भारत-पाकिस्तान को युद्ध करना चाहिए या नहीं, ये फैसले वे लेते हैं, इसलिए उनके बीच कभी लड़ाई नहीं होती. ऐसे में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तंज कसते हुए कहा कि " कहीं आप अपनी बात तो नहीं बता रहे.?" इस पर सदन में मौजूद सभी सदस्य हंसने लगे. इसके बाद हुड्डा ने किस्सा सुनाया कि एक राजा ने अपने राज्य में पता करवाया कि कितने लोग अपनी पत्नी से लड़ते हैं. उसने दो घेरे बनवाए लड़ने वाले दाईं ओर और न लड़ने वाले बाईं ओर. सभी लोग दाईं ओर हो गए, केवल मिड्ढा साहब बाईं ओर खड़े रहे. राजा ने पूछा कि आप अकेले कैसे निकले तो मिड्ढा ने जवाब दिया कि मेरी पत्नी ने कहा है कि भीड़ में खड़ा मत होना.
बजट पर चर्चा के लिए 440 मिनट का समय
बजट पर चर्चा के लिए 440 मिनट का समय किया गया तय. कांग्रेस को ढाई सौ मिनट का समय मिला.