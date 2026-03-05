हरियाणा बजट सत्र 2026 : विधानसभा की कार्यवाही शुक्रवार तक स्थगित, GST काे कांग्रेस विधायक ने गब्बर सिंह टैक्स बताया, डिप्टी स्पीकर और हुड्डा ने सुनाया किस्सा

डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्‌ढा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सुनाया किस्सा

डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्‌ढा ने विधानसभा में एक किस्सा सुनाते हुए कहा कि पति-पत्नी के बीच कभी ना कभी झगड़े हो जाते हैं. उन्होंने एक कॉलोनी में रहने वाले एक दंपती का उदाहरण दिया, जो कभी नहीं झगड़ते थे. कॉलोनी वालों ने सोचा था कि चूंकि वे कभी नहीं झगड़ते, ऐसे में दिवाली पर उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए. सम्मान समारोह के दौरान, लोगों ने उनसे पूछा कि उनके कभी न झगड़ने का क्या कारण है. तब दंपती ने जवाब दिया कि उनके बीच झगड़े का कोई विषय ही नहीं है. पति ने कहा कि घर के छोटे फैसले वे लेते हैं, जबकि बड़े फैसले उनकी पत्नी लेती हैं. लोगों ने पूछा कि ये कैसे संभव है?. इस पर दंपती ने समझाया कि बच्चों को कौन से स्कूल-कॉलेज में पढ़ाना है, शादी कहां करनी है जैसे सभी फैसले पत्नी लेती हैं. लोगों ने फिर पूछा कि बड़े फैसले कौन लेता है? तो व्यक्ति ने कहा कि रूस-यूक्रेन का युद्ध होना चाहिए या नहीं, भारत-पाकिस्तान को युद्ध करना चाहिए या नहीं, ये फैसले वे लेते हैं, इसलिए उनके बीच कभी लड़ाई नहीं होती. ऐसे में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा ने तंज कसते हुए कहा कि " कहीं आप अपनी बात तो नहीं बता रहे.?" इस पर सदन में मौजूद सभी सदस्य हंसने लगे. इसके बाद हुड्‌डा ने किस्सा सुनाया कि एक राजा ने अपने राज्य में पता करवाया कि कितने लोग अपनी पत्नी से लड़ते हैं. उसने दो घेरे बनवाए लड़ने वाले दाईं ओर और न लड़ने वाले बाईं ओर. सभी लोग दाईं ओर हो गए, केवल मिड्‌ढा साहब बाईं ओर खड़े रहे. राजा ने पूछा कि आप अकेले कैसे निकले तो मिड्‌ढा ने जवाब दिया कि मेरी पत्नी ने कहा है कि भीड़ में खड़ा मत होना.