बजट सत्र का 5वां दिन LIVE: विनेश फोगाट ने जलभराव का मुद्दा उठाया, देवेंद्र हंस ने सीवरेज परियोजना की समस्या रखी

कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने जलभराव का मुद्दा उठाया

जुलाना से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने जलभराव का मुद्दा सदन में उठाया. विनेश फोगाट ने कहा, मैं सदन में इस समस्या को लेकर कुछ फोटो लेकर आई हूं, लोगों को पानी निकालने के लिए बाल्टी का इस्तेमाल करना पड़ता है. इसका जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री कृष्ण पाल पंवार ने कहा कि सरकार इसपर काम कर रही है. एक कमेटी भी बनाई है, जो इस मामले में काम कर रही है.

इस पर स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने कहा, मंत्री जी, विनेश का विशेष ख्याल रखो. मंत्री कृष्ण पंवार ने विनेश के सवाल पर बताया कि जिस गांव का ये मामला है. वो निचाई पर है. इस वजह से पालिका का सारा पानी वहां चला जाता है. इस पर संज्ञान ले लिया गया है. इसके समाधान के लिए एस्टीमेट बनाया जा रहा है.