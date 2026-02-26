ETV Bharat / state

बजट सत्र का 5वां दिन LIVE: विनेश फोगाट ने जलभराव का मुद्दा उठाया, देवेंद्र हंस ने सीवरेज परियोजना की समस्या रखी

Budget Session 5th Day Live
Budget Session 5th Day Live (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 26, 2026 at 8:42 AM IST

Choose ETV Bharat

चंडीगढ़: आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का 5वां दिन है. सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई. प्रश्नकाल के लिए सत्ता और विपक्ष के 20 विधायकों ने सवाल लगाए हैं. जिसमें आयुष्मान कार्ड से लेकर जलभराव की समस्याओं को शामिल किया गया. प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल होगा. जिसमें विधायक अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों की समस्याओं को उठाएंगे. इसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी.

LIVE FEED

12:08 PM, 26 Feb 2026 (IST)

गुहला से कांग्रेस विधायक देवेंद्र हंस ने सीवरेज परियोजना की समस्या रखी

कांग्रेस विधायक देवेंद्र हंस ने पूछा कि 2016-17 में सीवन में शुरू हुई सीवरेज परियोजना 9 वर्ष बाद भी अधूरी पड़ी है. इस परियोजना में हुई अनियमितताओं तथा देरी के लिए सरकार द्वारा इसकी कोई जांच शुरू नहीं की, उन्होंने पूछा कि इनकी जांच कब तक कराने की संभावना है? इसका जवाब देते हुए मंत्री रणवीर गंगवा ने कहा कि ये गलत कह रहे हैं. हम किसी भी जांच के लिए मना नहीं करते. क्वालिटी के साथ हम कोई समझौता नहीं करते. जिस एजेंसी ने ये काम किया है. हमने एक करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया है.

12:05 PM, 26 Feb 2026 (IST)

कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने जलभराव का मुद्दा उठाया

जुलाना से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने जलभराव का मुद्दा सदन में उठाया. विनेश फोगाट ने कहा, मैं सदन में इस समस्या को लेकर कुछ फोटो लेकर आई हूं, लोगों को पानी निकालने के लिए बाल्टी का इस्तेमाल करना पड़ता है. इसका जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री कृष्ण पाल पंवार ने कहा कि सरकार इसपर काम कर रही है. एक कमेटी भी बनाई है, जो इस मामले में काम कर रही है.

इस पर स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने कहा, मंत्री जी, विनेश का विशेष ख्याल रखो. मंत्री कृष्ण पंवार ने विनेश के सवाल पर बताया कि जिस गांव का ये मामला है. वो निचाई पर है. इस वजह से पालिका का सारा पानी वहां चला जाता है. इस पर संज्ञान ले लिया गया है. इसके समाधान के लिए एस्टीमेट बनाया जा रहा है.

12:05 PM, 26 Feb 2026 (IST)

निर्दलीय विधायक देवेंद्र कादियान ने नगर पालिका का मुद्दा उठाया

गन्नौर से निर्दलीय विधायक देवेंद्र कादियान ने नगर पालिका का मुद्दा उठाया. इसका जवाब देते हुए मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि अभी संबंधित शहर की जन सख्या करीब 48 हजार है, जो नियमों के विपरीत है. ये जरूर है कि आने वाले समय यानी 2027 में जब परिसीमन होगा, तो इसकी जनसंख्या में करीब 50 हजार होने के आसार हैं, जिसके बाद विभाग इस ओर काम शुरू कर देगा.

11:13 AM, 26 Feb 2026 (IST)

प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई सदन की कार्यवाही

प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है. सदन में कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने पाइपलाइन का मुद्दा उठाया. इसके अलावा उन्होंने पीने के पानी की बोलत की क्वालिटी चेक करने की मांग की. इस पर रणबीर गंगवा ने कहा कि सभी पाइप लाइनों को चेक किया जा रहा है. इसके लिए सरकार ने अलग से बजट रखा है. हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है.

11:09 AM, 26 Feb 2026 (IST)

पांचवें दिन की कार्यवाही शुरू

हरियाणा विधानसभा के पांचवें दिन की कार्यवाही शुरू हो गयी है. प्रश्नकाल से सदन की कार्यवाही शुरू हुई है.

8:34 AM, 26 Feb 2026 (IST)

मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक करेंगे सीएम सैनी

सदन की शुरुआत होने से पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक करेंगे. इस बैठक में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले सवालों के जवाब को लेकर मंथन किया जाएगा. लंच ब्रेक के बाद सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी. सीएम नायब सैनी राज्यपाल अभिभाषण पर विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे.

8:31 AM, 26 Feb 2026 (IST)

चौथे दिन कांग्रेस ने किया था प्रदर्शन

बजट सत्र के चौथे दिन यानी कल कांग्रेस ने चंडीगढ़ में जमकर हंगामा किया. मनरेगा के मुद्दे पर कांग्रेस ने विधानसभा के घेराव की कोशिश की, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को एमएलए हॉस्टल के पास ही बैरिकेड्स लगाकर रोक लिया. इसके बाद पुलिस ने भूपेंद्र हुड्डा समेत सभी नेताओं को हिरासत में लिया. इसके बाद सभी विधानसभा में वापस आए और बजट सत्र में हिस्सा लिया. इस दौरान सीएम और विपक्ष के बीच तीकी नोकझोंक देखने को मिली.

TAGGED:

HARYANA BUDGET SESSION 2026
HARYANA LEGISLATIVE ASSEMBLY
CM NAYAB SAINI
हरियाणा बजट सत्र 2026
BUDGET SESSION 5TH DAY LIVE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.