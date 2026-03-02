LIVE: सीएम नायब सैनी पढ़ रहे बजट भाषण, बोले- 'हरियाणा के राजकोषीय घाटे में 2.75% की बढ़ोतरी, AI मिशन के तहत 1 लाख युवाओं को देंगे ट्रेनिंग'

LIVE: सीएम नायब सैनी पढ़ रहे बजट भाषण, बोले- 'हरियाणा के राजकोषीय घाटे में 2.75% की बढ़ोतरी, AI मिशन के तहत 1 लाख युवाओं को देंगे ट्रेनिंग'
Published : March 2, 2026 at 10:42 AM IST|
Updated : March 2, 2026 at 10:57 AM IST
चंडीगढ़: मुख्यमंत्री नायब सैनी बतौर वित्त मंत्री आज हरियाणा का बजट पेश कर रहे हैं. ये उनका बतौर वित्त मंत्री दूसरा पूर्ण बजट है. पिछले साल उन्होंने 2.05 लाख करोड़ का बजट पेश किया था. जानें उनके बजट भाषण की बड़ी बातें.
LIVE FEED
सीएम ने 2031 तक के 5 प्रभावी बिंदु गिनवाए
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वर्ष 2031 तक प्रभावी 5 बिंदु गिनाए. जिसमें 'हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट' के तहत विश्व बैंक द्वारा ₹2716 करोड़ की सहयोग राशि स्वीकृत. 'Water Secure Haryana' के लिए ₹5715 करोड़ तथा' Haryana Al Mission' के लिए ₹474 करोड़ की स्वीकृति विश्व बैंक से जल्द ही. 'फोरसाइट एनक्स' के नाम से 4 विभागों के लिए ₹1837.65 करोड़ का प्रावधान जिससे ये विभाग 'भविष्य सक्षम' बनेंगे. Haryana Vision Document-2047 के लक्ष्यों के अनुरूप आगामी सभी बजट जेंडर व वृद्धजन आधारित होंगे. वर्ष 2014-15 में शुद्ध ऋण में 10.3% वृद्धि हुई थी. वर्ष 2024-25 में शुद्ध ऋण में यह वृद्धि गिरकर 4.91% रह गई. वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान के अनुसार यह ₹35,457 करोड़ है, जो वर्ष 2026-27 के बजट में ₹40,148 करोड़ अनुमानित है.
हरियाणा के राजकोषीय घाटे में 2.75% की बढ़ोतरी- सीएम
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि "एआई मिशन के तहत 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा. इस संबंध में 4 विभागों से प्रस्ताव आए हैं, जिन्हें प्राथमिकता दी गई है. हरियाणा ने इस बार कुल 98 प्रतिशत बजट खर्च किया है. ये इतिहास में पहली बार हुआ है. राजकोषीय घाटे में 2014 से 2024 तक 2.75 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, जबकि पिछली सरकार के कार्यकाल में ये 44 फीसदी तक बढ़ गया था.
हरियाणा को 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प- सीएम
हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि "मैं नॉन स्टॉप सरकार का 12वां बजट पेश करते हुए अभिभूत हो रहा हूं, हरियाणा के प्रत्येक बुजुर्ग, महिला, युवा सभी के सामने नतमस्तक होता हूं. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक विशेष शक्ति के तौर पर स्थापित हो चुका है. प्रधानमंत्री के 2047 के विकसित भारत के संकल्प में हरियाणा कटिबद्ध है. हरियाणा को 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है, इसलिए 2047 रोड मैप रखा है. संकल्प पत्र में 217 में से 60 वादे पूरे हो चुके हैं. 117 पर काम चल रहा है. 13 बैठकें मैंने बजट को लेकर की जिसमें 2199 सुझाव प्राप्त हुए. 12 हजार ऑनलाइन प्राप्त हुए. 5 हजार सुझावों को मैंने अपने बजट में शामिल किया है. मेरा ये बजट हरियाणा की जनता की तरफ से बनाया बजट है."
सीएम नायब सैनी ने 12 बिंदुओं पर चर्चा की
सीएम नायब सैनी ने 12 बिंदुओं पर चर्चा की. उन्होंने कहा कि 2047 तक हमने हरियाणा की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है. सीएम ने कहा कि 2031 तक हरियाणा में कारों का हिस्सा बढ़ेगा. सीएम ने कहा कि हरियाणा के राजस्व में बढ़ोतरी हुई है.
हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने शुरू किया बजट भाषण
हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने बजट भाषण पढ़ना शुरू कर दिया है. सीएम ने कहा- मैंने हरियाणावासियों से बजट के लिए सुझाव मांगे. लोगों के सुझाव पर मंथन किया और करीब 7 हजार सुझाव को बजट में शामिल किया.
सदन में पहुंचे सीएम नायब सैनी
सदन में पहुंचे सीएम नायब सैनी, थोड़ी देर में पेश करेंगे हरियाणा का बजट 2026. महिलाओं, किसानों, युवाओं और बजुर्गों को टारगेट कर सकती है बजट में हरियाणा सरकार, पंजाब के बड़े वर्ग को टारगेट करने की होगी कोशिश.
बजट की साइनिंग सेरेमनी हुई
बजट की साइनिंग सेरेमनी हुई. सीएम ने आज भी पगड़ी पहनी है. इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि पंजाब के अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए हरियाणा की जनता के लिए कई अहम घोषणाएं हो सकती हैं.
बजट पेश होने के बाद कांग्रेस की होगी बैठक
बजट पेश होने के बाद कांग्रेस की होगी बैठक, सभी विधायक रहेंगे मौजूद, बजट पर करेंगे चर्चा, शाम चार बजे होगी बैठक. नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी.
सीएम आवास पर होगी बजट की कॉपी को साइन करने की सेरेमनी
हरियाणा बजट की कॉपी पर कुछ देर में सीएम नायब सिंह सैनी करेंगे साइन, सीएम आवास पर होगी बजट की कॉपी को साइन करने की सेरेमनी
प्रदेश के हर वर्ग और हर क्षेत्र के विकास के लिए होगा बजट- कैबिनेट मंत्री राव नरबीर
बजट पेश होने से पहले कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने राज्य के आगामी बजट को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि इस बार हरियाणा सरकार का बजट सवा दो लाख करोड़ रुपये तक हो सकता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि ये केवल सरकारी बजट नहीं होगा, बल्कि प्रदेश के हर वर्ग और हर क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा.
पढ़ें पूरी खबर- सवा दो लाख करोड़ रुपए का हो सकता है हरियाणा का बजट, कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह का दावा
भिवानी के लोगों को बजट से काफी उम्मीदें
मुख्यमंत्री नायब सैनी बतौर वित्त मंत्री आज हरियाणा का बजट 2026 पेश करेंगे. हरियाणा बजट को लेकर आम जनता को काफी उम्मीदें हैं. भिवानी के किसान, व्यापारी, अध्यापक, पर्यावरणविद् और विभिन्न वर्गों से जुड़े बुद्धिजीवियों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बजट को प्रदेश की प्रगति वाला पेश किए जाने की उम्मीद की है.
पूरी खबर पढ़ें- हरियाणा बजट से भिवानी को लोगों को उम्मीद, किसान बोले- "खाद-बीज सस्ता हो", अध्यापक बोले- "शिक्षा-स्वास्थ्य बेहतर हो"
सवा दो लाख करोड़ तक पहुंच सकता है बजट
हरियाणा में 2014 से बीजेपी की सरकार चल रही है. ये सरकार का तीसरा कार्यकाल है. वहीं सीएम नायब सिंह सैनी वित्त मंत्री के तौर पर दूसरी बार हरियाणा का बजट पेश करेंगे. हालांकि बीजेपी के शासन में प्रदेश के बजट में हर साल दस से बारह फीसदी की वृद्धि हो रही है. जिसको अनुमान मानते हुए इस बार हरियाणा का बजट सवा दो लाख करोड़ के पार हो सकता है. वहीं पिछले बजट के मुताबिक प्रदेश पर कर्ज करीब साढ़े तीन लाख करोड़ से ज्यादा था. जो इस बार चार लाख करोड़ तक पहुंच सकता है.
कितने करोड़ के थे पिछले तीन बजट, कर्ज क्या है स्थिति?
अगर हम पिछले तीन बजटों पर नजर डालें, तो साल 2023 में हरियाणा का बजट प्रस्ताव एक लाख 83 हजार 950 रुपये का था. जो 2022 की तुलना में 11.6 प्रतिशत ज्यादा था. वहीं 2024-25 का बजट 1,89,876.61 करोड़ था. जिसमें राज्य का कुल ऋण 3,17,982 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान था. वहीं साल 2025-26 में बजट का आकार 2,05,017.29 करोड़ था. जिसमें पिछले बजट के मुकाबले 13.7% की वृद्धि हुई थी. राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.67% था और कुल कर्ज 3,52,819 करोड़ रुपये रहने का अनुमान था. जिसके अनुमान के आधार पर विपक्ष का कहना है कि कर्ज इस बार चार लाख करोड़ तक पहुंच सकता है.
पढ़ें पूरी खबर- Explainer: इस बार कितने का हो सकता है हरियाणा बजट 2026? जानें कैसी है हरियाणा की आर्थिक स्थिति
पिछले बजट 2025-26 की क्या है जमीनी स्थिति?
हरियाणा सरकार का दावा है कि उसने उसके घोषणा पत्र में उन्होंने 217 संकल्प लिए थे. जिनमें से साठ को सरकार ने पहले साल में ही पूरा किया है. जबकि 120 पर काम चल रहा है. वहीं सरकार का दावा है कि पिछले बजट का ग्यारह विभाग 80 फीसदी इस्तेमाल कर चुके हैं. जबकि 21 विभागों का 70 फीसदी से ज्यादा इस्तेमाल कर चुके हैं. 31 मार्च तक पिछले बजट का करीब दो लाख करोड़ तक इस्तेमाल कर के ही ये 2025-26 के बजट का 98 प्रतिशत होगा.