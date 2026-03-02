LIVE: सीएम नायब सैनी पढ़ रहे बजट भाषण, बोले- 'हरियाणा के राजकोषीय घाटे में 2.75% की बढ़ोतरी, AI मिशन के तहत 1 लाख युवाओं को देंगे ट्रेनिंग'

हरियाणा को 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प- सीएम

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि "मैं नॉन स्टॉप सरकार का 12वां बजट पेश करते हुए अभिभूत हो रहा हूं, हरियाणा के प्रत्येक बुजुर्ग, महिला, युवा सभी के सामने नतमस्तक होता हूं. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक विशेष शक्ति के तौर पर स्थापित हो चुका है. प्रधानमंत्री के 2047 के विकसित भारत के संकल्प में हरियाणा कटिबद्ध है. हरियाणा को 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है, इसलिए 2047 रोड मैप रखा है. संकल्प पत्र में 217 में से 60 वादे पूरे हो चुके हैं. 117 पर काम चल रहा है. 13 बैठकें मैंने बजट को लेकर की जिसमें 2199 सुझाव प्राप्त हुए. 12 हजार ऑनलाइन प्राप्त हुए. 5 हजार सुझावों को मैंने अपने बजट में शामिल किया है. मेरा ये बजट हरियाणा की जनता की तरफ से बनाया बजट है."