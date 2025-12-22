Haryana Assembly Winter Session Live:कांग्रेस विधायक ने स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार को घेरा, CM नायब सैनी ने जवाब दिया

हरियाणा विधानसभा में आज चुनाव सुधारों पर चर्चा, आठ विधेयक होंगे पेश

हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही में आज प्रश्नकाल और शून्यकाल के बाद नियम 15 और नियम 16 के तहत प्रस्ताव रखे जाएंगे. नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन पटल पर जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे. अन्य विधायी कार्यों के साथ हरियाणा विनियोग (संख्या-4) विधेयक 2025 को पुनः स्थापित कर विचार और पारित करने के लिए रखा जाएगा.इसके अलावा कुल सात अन्य विधेयकों पर भी विचार और पारित करने की प्रक्रिया होगी, जिससे कुल आठ विधेयक सदन में पेश किए जाएंगे. इनमें तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय, आवासन बोर्ड, निजी विश्वविद्यालय, आबादी देह स्वामित्व अधिकार, दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास और जन विश्वास से जुड़े संशोधन विधेयक शामिल हैं. वहीं, नियम 84 के तहत चुनाव सुधारों से जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जिसे विधायक राम कुमार कश्यप और योगेंद्र सिंह राणा प्रस्तुत करेंगे.