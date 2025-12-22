Haryana Assembly Winter Session Live:कांग्रेस विधायक ने स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार को घेरा, CM नायब सैनी ने जवाब दिया
Published : December 22, 2025 at 10:37 AM IST|
Updated : December 22, 2025 at 11:46 AM IST
हरियाणा विधानसभा के विंटर सेशन का आज तीसरा दिन है. आज इलेक्टोरल रिफॉर्म का मुद्दा सदन में उठेगा. नायब सैनी सरकार इस पर प्रस्ताव लाएगी, जबकि कांग्रेस विरोध करेगी. पेपर लीक, HPSC-HSSC भर्तियों, पुलिस रिक्त पदों और स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दें पर भी बहस होगी. आज सरकार सात अहम बिल पेश करेगी, जिनमें एक्सटेंशन और अतिथि अध्यापकों को 58 वर्ष तक सेवा और डीए देने का प्रावधान है.निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक भी पेश होगा. विधानसभा सत्र से जुड़ी हर अपडेट के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें...
LIVE FEED
रेवाड़ी में स्वास्थ्य समस्या पर विधायक लक्ष्मण यादव का सवाल
हरियाणा विधानसभा में रेवाड़ी से बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव के सवाल का जवाब देते हुए सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि समस्या गंभीर है और इसका समाधान सुनिश्चित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है. मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी मामले का संज्ञान लिया है. कमेटी अपनी रिपोर्ट 15 दिन में सौंपेगी. रिपोर्ट के बाद संबंधित विभाग के मंत्री स्वास्थ्य लाभ लेकर वापस आएंगे और बैठक कर इस समस्या का स्थायी निदान किया जाएगा.
हरियाणा में नए रोडवेज सब-डिपो और कर्मशाला की स्थापना की विज ने दी जानकारी
विधानसभा में परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि, "राज्य सरकार ने नवंबर 2025 में 11.57 करोड़ रुपए की लागत से नए रोडवेज सब-डिपो की स्थापना को मंजूरी दी. इसके लिए 92 नए पदों को भी स्वीकृति दी गई है. कोसली में एक सब-डिपो स्तर की कर्मशाला भी स्थापित की गई है, जिससे परिवहन कर्मचारियों के प्रशिक्षण और कार्यकुशलता में सुधार होगा."
कांग्रेस विधायक ने स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार को घेरा, CM नायब सैनी ने जवाब दिया
हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस विधायक मामन खान ने अपने क्षेत्र के अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी पर सवाल उठाया.उन्होंने कहा कि, "अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीनें नहीं हैं और एक डॉक्टर को भी एक सप्ताह में हटा दिया गया." इस पर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा कि, "इस कमी को जल्द पूरा कर दिया जाएगा." इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सदन में खड़े होकर कहा कि, " साल 2014 से स्वास्थ्य सेवाओं की हालत खराब थी, अब हर साल 2,500 एमबीबीएस डॉक्टर मिल रहे हैं. अस्पतालों की क्षमता भी बढ़ाई गई है. 30 बेड वाले अस्पताल को 50 और 50 बेड वाले को 100 बेड कर दिया गया है."
विधायक मंजू चौधरी ने ग्राम विकास केंद्र पर पूछा सवाल
विधानसभा में कार्यवाही के दौरान विधायक मंजू चौधरी ने ग्राम विकास केंद्रों को लेकर सवाल उठाया. इस पर सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि, " गांवों के विकास के लिए हरियाणा में विशेष कार्य हो रहे हैं. मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गांवों में इसको लेकर ग्राम सचिवालय बनाए जा रहे हैं." इस पर मंजू चौधरी ने कहा कि, "नांगल चौधरी में अभी कितने ग्राम विकास केंद्र खोले जाने हैं. " इसका जवाब देते हुए मंत्री शर्मा ने कहा कि, " 22 केन्द्र खोले गए हैं, अन्य जल्द खोल दिए जाएंगे."
गन्नौर में ट्रैफिक जाम का मुद्दा विधानसभा में उठा
हरियाणा विधानसभा में गन्नौर क्षेत्र की ट्रैफिक समस्या का मुद्दा उठा. निर्दलीय विधायक देवेंद्र कादियान ने कहा कि, "वह यह समस्या पिछले सत्र में भी उठा चुके हैं और बाइपास निर्माण में भूमि बड़ा रोड़ा है." जवाब में मंत्री रणवीर गंगवा ने कहा कि, "सिंचाई विभाग की बताई गई जमीन का भौतिक परीक्षण कराया जाएगा और जल्द ही बाइपास के लिए डीपीआर तैयार की जाएगी."
नूंह में जलभराव पर सदन में तीखी बहस, 18 करोड़ के टेंडर का हवाला
हरियाणा विधानसभा में नूंह क्षेत्र में जलभराव का मुद्दा गूंजा. नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने अपने हल्के में गंभीर जलभराव की समस्या उठाई. जवाब में कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने कहा कि, "समस्या के समाधान के लिए 18 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया जा चुका है और आउटर एरिया से पानी निकाल दिया गया है, जिसके फोटो भी उनके पास हैं." इस पर आफताब अहमद ने कहा कि, "यह आउटर नहीं बल्कि नूंह का कोर एरिया है और मुख्यमंत्री को फोटो से नहीं, जमीनी हकीकत से दिक्कत होती है. " इस दौरान मंत्री राव नरबीर सिंह ने हस्तक्षेप करते हुए भरोसा दिलाया कि आगामी ग्रीवांस कमेटी की बैठक में इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाएगा.
विधानसभा शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन की कार्यवाही शुरू
विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है. सरकार की ओर से कांग्रेस के तीन विधायकों के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने की तैयारी की जा रही है. पूर्व शिक्षा मंत्री एवं कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल पर आरोप है कि उन्होंने सदन में महिला मार्शल पर हाथ उठाने का प्रयास किया, जिसको लेकर विशेष आपत्ति जताई गई है. वहीं, कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया द्वारा एक मंत्री पर लगाए गए आरोप और विधायक इंदु राज नरवाल द्वारा पूर्व मंत्री विनोद शर्मा, किरण चौधरी और अभय चौटाला को लेकर दिए गए बयानों को भी सदन की मर्यादा के खिलाफ माना गया है, इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री से विचार-विमर्श के बाद स्पीकर से शिकायत की जाएगी,पहले विधायकों से माफी की मांग होगी, माफी नहीं मिलने पर तीनों के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जाएगा.
तीसरे दिन विधानसभा में हंगामे के आसार
हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है. आज कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी. सदन में कई मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष आमने-सामने रहेंगे. पिछले सत्र में हुए हंगामे और मार्शलों से दुर्व्यवहार को लेकर सत्ता पक्ष विपक्षी विधायकों के खिलाफ स्पीकर से शिकायत कर कार्रवाई की मांग कर सकता है. जरूरत पड़ने पर सदन की कार्यवाही लंबी चल सकती है.
हरियाणा विधानसभा में आज चुनाव सुधारों पर चर्चा, आठ विधेयक होंगे पेश
हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही में आज प्रश्नकाल और शून्यकाल के बाद नियम 15 और नियम 16 के तहत प्रस्ताव रखे जाएंगे. नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन पटल पर जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे. अन्य विधायी कार्यों के साथ हरियाणा विनियोग (संख्या-4) विधेयक 2025 को पुनः स्थापित कर विचार और पारित करने के लिए रखा जाएगा.इसके अलावा कुल सात अन्य विधेयकों पर भी विचार और पारित करने की प्रक्रिया होगी, जिससे कुल आठ विधेयक सदन में पेश किए जाएंगे. इनमें तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय, आवासन बोर्ड, निजी विश्वविद्यालय, आबादी देह स्वामित्व अधिकार, दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास और जन विश्वास से जुड़े संशोधन विधेयक शामिल हैं. वहीं, नियम 84 के तहत चुनाव सुधारों से जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जिसे विधायक राम कुमार कश्यप और योगेंद्र सिंह राणा प्रस्तुत करेंगे.