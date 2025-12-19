ETV Bharat / state

हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र दूसरा दिन: हंगामें के साथ कार्यवाही शुरू, कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर आज होगी चर्चा

हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 19, 2025 at 11:19 AM IST

Updated : December 19, 2025 at 11:24 AM IST

हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है. दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है. आज सदन में कार्यवाही डबल सिटिंग में होगी. पहली सिटिंग शुरू हो चुकी है. पहली सिटिंग में कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने परिवार पहचान पत्र (PPP) का मुद्दा उठाया. राशन कार्ड काटने का आरोप लगाया. इस पर सीएम सैनी ने कहा कि आरोप झूठे हैं. कार्यवाही से जुड़े अपडेट के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें...

11:24 AM, 19 Dec 2025 (IST)

कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने किसानों का मुद्दा उठाया

नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने किसानों का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि, "जिन किसानों को मुआवजा नहीं मिला है, क्या उनको दोबारा सरकार मुआवजा देगी.क्या सरकार इन किसानों को मुआवजा देने के लिए दोबारा से सर्वे कराएगी." इस पर सरकार की ओर से इसका जवाब देते हुए यूएलबी मिनिस्टर विपुल गोयल ने कहा कि, "अब सरकार कोई भी मुआवजा नहीं देगी. फसल कटने के बाद या बिकने के बाद मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है."

11:22 AM, 19 Dec 2025 (IST)

कांग्रेस विधायक पूजा ने डॉक्टरों की कमी का उठाया मुद्दा

कांग्रेस विधायक पूजा चौधरी ने डॉक्टरों की कमी का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि, "प्रदेश के अस्पतालों में डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं होने से जनता को सही से इलाज नहीं मिल पा रहा है. डॉक्टरों की पोस्टिंग तक सही ढंग से सरकार नहीं कर पा रही है."इस पर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने बताया कि, "आज के दिन हरियाणा सरकार ने हमने माना है कि हेल्थ एक सुविधा नहीं अधिकार है. हम इसी उद्देश्य को लेकर काम कर रहे हैं."

11:12 AM, 19 Dec 2025 (IST)

विधायक बीबी बत्रा के आरोप पर सीएम का पलटवार, कहा- "अब ये फ्रसटेट हो रहे हैं."

पहली सिटिंग में कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने परिवार पहचान पत्र (PPP) का मुद्दा उठाया.उन्होंने कहा कि, " प्रदेश में लगातार राशन कार्ड काटे जा रहे हैं, सरकार इनको काटने की वजह बताएगी.चुनाव से पहले सरकार ने फर्जी राशन कार्ड बनवाए और उन्हें राशन का प्रलोभन दिया है.अब जब चुनाव हो गए हैं तो राशन कार्ड काटे जा रहे हैं. यही तो वोट चोरी है. इस पर सीएम नायब सैनी ने कहा कि, "ये झूठे आरोप हैं.ये सिर्फ सदन में हाजरी लगाने के लिए ये झूठे आरोप लगा रहे हैं. मैं इससे पहले भी सदन में इसको लेकर डिटेल में जवाब दे चुका हूं. जनता ने इनको नकार दिया है, अब ये फ्रसटेट हो रहे हैं."

Last Updated : December 19, 2025 at 11:24 AM IST

