हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र दूसरा दिन: हंगामें के साथ कार्यवाही शुरू, कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर आज होगी चर्चा

विधायक बीबी बत्रा के आरोप पर सीएम का पलटवार, कहा- "अब ये फ्रसटेट हो रहे हैं."

पहली सिटिंग में कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने परिवार पहचान पत्र (PPP) का मुद्दा उठाया.उन्होंने कहा कि, " प्रदेश में लगातार राशन कार्ड काटे जा रहे हैं, सरकार इनको काटने की वजह बताएगी.चुनाव से पहले सरकार ने फर्जी राशन कार्ड बनवाए और उन्हें राशन का प्रलोभन दिया है.अब जब चुनाव हो गए हैं तो राशन कार्ड काटे जा रहे हैं. यही तो वोट चोरी है. इस पर सीएम नायब सैनी ने कहा कि, "ये झूठे आरोप हैं.ये सिर्फ सदन में हाजरी लगाने के लिए ये झूठे आरोप लगा रहे हैं. मैं इससे पहले भी सदन में इसको लेकर डिटेल में जवाब दे चुका हूं. जनता ने इनको नकार दिया है, अब ये फ्रसटेट हो रहे हैं."