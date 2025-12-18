Live: हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र आज, अविश्वास प्रस्ताव पेश करेगा विपक्ष, हंगामे के आसार
Published : December 18, 2025 at 10:28 AM IST|
Updated : December 18, 2025 at 10:41 AM IST
चंडीगढ़: आज से हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हो रहा है. सुबह 11 बजे शोक प्रस्ताव के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी. असम के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल, हरियाणा के पूर्व मंत्री खैराती लाल शर्मा, चौधरी साहब सिंह सैनी, हरियाणा के शहीदों और अन्य को श्रद्धांजलि दी जाएगी. उसके बाद प्रश्नकाल शुरू होगा. अन्य विधायी कार्यों के साथ ही जीरो ऑवर होगा. इसके बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट, अर्जुन चौटाला और आदित्य चौटाला के स्कूलों में ट्रेंड अध्यापकों की कमी के कॉलिंग अटेंशन नोटिस पर चर्चा होगा. अन्य विधायी कार्य के बाद प्रिविलेज से जुड़ी दूसरी पार्लियामेंट्री रिपोर्ट सदन में पेश होगी. इसके अलावा कांग्रेस आज सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकती है. आज दिन भर सदन में हंगामे के आसार हैं.
LIVE FEED
आज सदन में सात बिल पेश होंगे
हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन आज सदन में 7 बिल पेश हो सकते हैं.
- श्री माता मनसा देवी श्राईन (संशोधित) बिल 2025
- श्री माता शीतला देवी श्राईन (संशोधित) बिल 2025
- हरियाणा श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर (आश्रम) बेरी श्राईन (संशोधित) बिल 2025
- हरियाणा अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती मेला अथॉरिटी (संशोधित )बिल 2025
- श्री कपाल मोचन, श्री बद्री नारायण, श्री मंत्रा देवी और श्री केदार नाथ श्राईन (संशोधित) बिल 2025
- हरियाणा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (संशोधित) बिल 2025
- हरियाणा पंचायती राज (सेकंड अमेंडमेंट) बिल 2025
तीन दिवसीय शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन
बिजसनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के बाद बताया गया कि इस बार का शीतकालीन सत्र 3 दिवसीय होगा, जो 18 दिसंबर के अलावा 19 और 22 दिसंबर को रहेगा. इस मुद्दे पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि "BAC की बैठक में विस्तार से चर्चा हुई है. शीतकालीन सत्र 3 दिन चलेगा. सरकार हर बिंदु पर चर्चा और जवाब देने के लिए तैयार है. जहां तक सत्र की समय अवधि को बढ़ाने की बात है तो उस पर हाउस भी निर्णय कर सकता है. 2004 में कांग्रेस की सरकार के दौरान मात्र 2 दिन का सेशन बुलाया गया था, 2005 में तीन दिन का बुलाया गया था, 2007 में सिर्फ दो सेशन साल में हुए जो मार्च और सितंबर में हुए थे. कांग्रेस सरकार ने 2008, 2010, 2011, 2012 में सिर्फ 2 सेशन किए थे. इस प्रथा को पूर्व सीएम मनोहर लाल ने बदला. 2014 के बाद सत्र 4 दिन का हुआ. 2024 में हमने पांच दिन का किया. विधायी कार्य के हिसाब से सत्र चलता है.
कांग्रेस ने किया अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला
मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में विधायक दल की बैठक हुई. जिसमें प्रदेश सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला लिया गया. पार्टी ने फैसला किया कि सदन के भीतर खेल परिसरों में खेल सुविधाओं और सामग्री के अभाव और बदहाली, फर्जी मतदाताओं और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके सरकार बनाने जैसे मुद्दों पर काम रोको प्रस्ताव लाया जाएगा. इसके साथ ही अरावली को बचाने, जलभराव मुआवजा, बढ़ते प्रदूषण, धान घोटाला, कानून व्यवस्था, मनरेगा, बढ़ते नशे, भ्रष्टाचार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को ध्यानाकर्षण और अल्प चर्चा प्रस्तावों के माध्यम से उठाया जाएगा.