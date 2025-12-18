Live: हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र आज, अविश्वास प्रस्ताव पेश करेगा विपक्ष, हंगामे के आसार

तीन दिवसीय शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन

बिजसनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के बाद बताया गया कि इस बार का शीतकालीन सत्र 3 दिवसीय होगा, जो 18 दिसंबर के अलावा 19 और 22 दिसंबर को रहेगा. इस मुद्दे पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि "BAC की बैठक में विस्तार से चर्चा हुई है. शीतकालीन सत्र 3 दिन चलेगा. सरकार हर बिंदु पर चर्चा और जवाब देने के लिए तैयार है. जहां तक सत्र की समय अवधि को बढ़ाने की बात है तो उस पर हाउस भी निर्णय कर सकता है. 2004 में कांग्रेस की सरकार के दौरान मात्र 2 दिन का सेशन बुलाया गया था, 2005 में तीन दिन का बुलाया गया था, 2007 में सिर्फ दो सेशन साल में हुए जो मार्च और सितंबर में हुए थे. कांग्रेस सरकार ने 2008, 2010, 2011, 2012 में सिर्फ 2 सेशन किए थे. इस प्रथा को पूर्व सीएम मनोहर लाल ने बदला. 2014 के बाद सत्र 4 दिन का हुआ. 2024 में हमने पांच दिन का किया. विधायी कार्य के हिसाब से सत्र चलता है.