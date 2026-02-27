ETV Bharat / state

हरियाणा विधानसभा बजट सत्र LIVE: आज छठा दिन, सुबह 11 बजे से शुरू होगी कार्यवाही

हरियाणा विधानसभा बजट सत्र LIVE (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 27, 2026 at 9:39 AM IST

हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज छठा दिन है. प्रश्नकाल के साथ सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी. सत्ता पक्ष और विपक्ष के कुल 20 विधायकों ने विभिन्न जनहित मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगे हैं.आज का दिन राजनीतिक तौर पर बेहद अहम माना जा रहा है.

LIVE FEED

9:26 AM, 27 Feb 2026 (IST)

गवर्नर के अभिभाषण पर CM सैनी देंगे जवाब

मुख्यमंत्री नायब सैनी दोपहर बाद राज्यपाल असीम घोष के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देंगे. सत्ता पक्ष जहां सरकार की उपलब्धियां गिनाएगा, वहीं विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है. सदन में तीखी नोकझोंक के आसार हैं.

9:26 AM, 27 Feb 2026 (IST)

HCS गायत्री मुद्दे पर कांग्रेस का प्रिविलेज मोशन

कांग्रेस आज HCS अधिकारी गायत्री से जुड़े मुद्दे को जोर-शोर से उठाएगी. संभावना है कि विपक्ष सरकार के खिलाफ विशेषाधिकार हनन (प्रिविलेज मोशन) प्रस्ताव ला सकता है. इस मुद्दे पर सदन में हंगामे की पूरी संभावना जताई जा रही है.

9:26 AM, 27 Feb 2026 (IST)

‘जी राम जी’ प्रस्ताव पर सदन में गरमाई बहस

सदन में ‘जी राम जी’ पर चर्चा के प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा और स्पीकर हरविंद्र कल्याण के बीच तीखी बहस हो चुकी है. इस बहस में मुख्यमंत्री सैनी भी कूद पड़े थे, जिससे सियासी तापमान और बढ़ गया. कांग्रेस इस प्रस्ताव को लेकर भी सरकार को घेर सकती है.

9:26 AM, 27 Feb 2026 (IST)

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का मुद्दा गरमाया

नीलोखेड़ी से विधायक भगवान दास 2018 में 3.92 करोड़ की लागत से स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण में देरी पर सवाल उठाएंगे. वहीं 2019 में 3.60 करोड़ की लागत से स्वीकृत गांव समाना बाहु के स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण सात वर्षों से रुका है. संबंधित विधायक इन परियोजनाओं की स्थिति पर सरकार से स्पष्ट जवाब मांगेंगे.

9:26 AM, 27 Feb 2026 (IST)

सड़क और कनेक्टिविटी पर भी उठेंगे सवाल

हथीन से विधायक इसराईल होडल से पटौदी को जोड़ने वाले मार्ग की स्थिति पर सरकार से जवाब मांगेंगे. वहीं जगाधरी से कांग्रेस विधायक अकरम खान छछरौली-दादूपुर सड़क को चौड़ा और सुदृढ़ करने के मुद्दे को उठाएंगे.

9:25 AM, 27 Feb 2026 (IST)

पृथला को उप-मंडल बनाने की मांग

पृथला से विधायक रघुबीर तेवतिया ने पृथला को उप-मंडल घोषित करने का मुद्दा सदन में उठाया है. वहीं फरीदाबाद एनआईटी से विधायक सतीश कुमार फागना सेक्टर-56 में 50 बेड के अस्पताल निर्माण की मांग रखेंगे.

9:25 AM, 27 Feb 2026 (IST)

MSP और मुआवजे पर सरकार से जवाब तलब

सिरसा से विधायक गोकुल सेतिया देसी कपास की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद न होने का मुद्दा उठाएंगे. नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने 2022 से 2026 तक फसल खराबे के मुआवजे की कुल लंबित राशि का ब्यौरा मांगा है.

9:25 AM, 27 Feb 2026 (IST)

खेल स्टेडियम जांच पर भी सरकार घिरेगी

डबवाली से विधायक आदित्य देवीलाल ने खेल राज्य मंत्री से डबवाली शहर के स्टेडियम की जांच रिपोर्ट का पूरा विवरण मांगा है. यह मामला भी आज के सत्र में चर्चा का केंद्र बन सकता है.

