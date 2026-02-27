हरियाणा विधानसभा बजट सत्र LIVE: आज छठा दिन, सुबह 11 बजे से शुरू होगी कार्यवाही

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का मुद्दा गरमाया

नीलोखेड़ी से विधायक भगवान दास 2018 में 3.92 करोड़ की लागत से स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण में देरी पर सवाल उठाएंगे. वहीं 2019 में 3.60 करोड़ की लागत से स्वीकृत गांव समाना बाहु के स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण सात वर्षों से रुका है. संबंधित विधायक इन परियोजनाओं की स्थिति पर सरकार से स्पष्ट जवाब मांगेंगे.