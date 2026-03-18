हरियाणा बजट सत्र LIVE: भूपेंद्र हुड्डा ने खत्म करवाया गोकुल सेतिया का धरना, बोले- "जल्द होगा क्रॉस वोटिंग वालों का नाम उजागर"
हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का आज आखिरी दिन है. सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरु हुई. मंगलवार को सदन में राज्यसभा चुनाव के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ. कांग्रेस विधायकों ने वोट चोरी के नारे सदन में लगाए. इसके बाद उन्होंने सदन से वॉकआउट भी किया. आज फिर सदन में हंगामे के आसार हैं.
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सढ़ौरा से कांग्रेस विधायक रेनू बाला ने उठाया गांवों को जोड़ने वाले पुल का मुद्दा
सढ़ौरा से कांग्रेस विधायक रेनू बाला ने सदन में कई गांवों को जोड़ने वाले पुल का मुद्दा उठाया. उन्होंने पूछा कि क्या सरकार के पास इस संबंध में कोई प्रस्ताव लंबित है? इस पर सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने बताया कि ये तीन बड़े पुल हैं, जिन पर लगभग 50 करोड़ रुपये की लागत आएगी और सरकार इन्हें जल्द पूरा करने के लिए काम कर रही है.
होडल से विधायक हरिंदर सिंह ने बंजर जमीन का मुद्दा उठाया
होडल में जलभराव से बंजर जमीन को लेकर विधायक हरिंदर सिंह ने पूछा कि कई गांवों में जलभराव और सेम की समस्या है. हजारों एकड़ जमीन बंजर हो रही है. सरकार से उन्होंने स्थाई समाधान की मांग की. सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने इसका जवाब दिया. उन्होंने बताया कि इस काम के लिए दो करोड़ रुपये मंजूर हो गए हैं. ये काम इसी साल पूरा हो जाएगा.
इनेलो ने राज्यसभा चुनाव की चर्चा पर प्रस्ताव रखा
इनेलो ने राज्यसभा चुनाव की चर्चा पर सदन में प्रस्ताव रखा.
करनाल से बीजेपी विधायक जगमोहन ने कन्वेंशन सेंटर पर सवाल पूछा
करनाल से बीजेपी विधायक जगमोहन आनंद ने कन्वेंशन सेंटर पर सवाल पूछा. उन्होंने सेक्टर-13 की डेढ़ एकड़ जमीन पर कन्वेंशन सेंटर बनाने की योजना को लेकर सवाल पूछा. जवाब में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है, क्योंकि जमीन इसके लिए पर्याप्त नहीं है. इसलिए सरकार इस योजना पर विचार नहीं कर रही है.
दो से तीन दिन के अंदर किया जाएगा क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों नाम उजागर- हुड्डा
हरियाणा विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदर्शन कर रहे विधायकों को प्रदर्शन से उठने के लिए चंडीगढ़ के सेक्टर 9 के पार्टी दफ्तर में स्वयं पहुंचे और उन्हें हाथ पकड़ कर उठाया और अपने साथ गाड़ी में बिठाकर ले गए. उन्होंने मीडिया से कहा कि कोई भी इनमें से गलत नहीं है. हमारी तरफ से इनको क्लीन चिट दिया जा चुका है. जिन लोगों का नाम क्रॉस वोटिंग में आया है. उनका नाम जल्द ही उजागर किया जाएगा. यह काम दो से तीन दिन में किया जाएगा. मैं पार्टी अनुशासन से बंधा हुआ हूं
भूपेंद्र हुड्डा ने दोनों विधायकों को दी क्लीन चिट
नेता विपक्ष ने दोनों विधायकों से बातचीत की और दोनों विधायकों को क्लीन चीट दे दी, जिसके बाद दोनों विधायकों को वो अपने साथ गाड़ी में बैठकर विधानसभा ले गए. इस दौरान विधायक मामन खान भी हुड्डा के साथ आए थे.
भूपेंद्र हुड्डा खत्म करवाएंगे गोकुल सेतिया का धरना!
एक तरफ सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है. दूसरी तरफ कांग्रेस नेता गोकुल सेतिया अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं. खबर आ रही है कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा धरना दे रहे पार्टी के दोनों विधायकों को उठाने के लिए मौके पर पहुंच सकते हैं. थोड़ी देर में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी कार्यालय पहुंच सकते हैं और दोनों विधायकों से बातचीत के बाद दोनों को धरने से उठा सकते हैं.
सदन की कार्यवाही शुरू
हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का आज आखिरी दिन है. सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हो गई है. आज भी सदन में हंगामे के आसार हैं.
कांग्रेस विधायक मंजू चौधरी भी गोकुल सेतिया के साथ धरने पर पहुंची
नांगल चौधरी से कांग्रेस विधायक मंजू चौधरी भी गोकुल सेतिया के धरने पर पहुंच कर उनका समर्थन किया. बता दें कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है. जिसमें इनका नाम वोट रद्द करने वालों की सूची में बताया जा रहा है. इसी बात से नाराज होकर कांग्रेस विधायक धरना दे रहे हैं. इसके साथ वो राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ ने भी क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के नाम सावर्जनिक करने की मांग की है.
गोकुल सेतिया कांग्रेस कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे
हरियाणा विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरु होगी. इससे पहले सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने चंडीगढ़ कांग्रेस कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए. कांग्रेस विधायक ने कहा कि "राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले पांचों विधायकों के नाम सार्वजनिक किए जाएं. जगह-जगह मेरा नाम चलाया जा रहा है कि मैंने क्रॉस वोटिंग की है."
राज्यसभा चुनाव में 5 कांग्रेस विधायकों पर क्रॉस वोटिंग का आरोप
बता दें कि राज्यसभा चुनाव में 5 विधायकों पर क्रॉस वोटिंग का आरोप है. हालांकि, अभी तक इन पांच विधायकों के नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा कह चुके हैं कि पार्टी इन विधायकों को सस्पेंड करने की जगह कारण बताओ नोटिस भेजेगी.