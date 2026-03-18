हरियाणा बजट सत्र LIVE: भूपेंद्र हुड्डा ने खत्म करवाया गोकुल सेतिया का धरना, बोले- "जल्द होगा क्रॉस वोटिंग वालों का नाम उजागर"

दो से तीन दिन के अंदर किया जाएगा क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों नाम उजागर- हुड्डा

हरियाणा विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदर्शन कर रहे विधायकों को प्रदर्शन से उठने के लिए चंडीगढ़ के सेक्टर 9 के पार्टी दफ्तर में स्वयं पहुंचे और उन्हें हाथ पकड़ कर उठाया और अपने साथ गाड़ी में बिठाकर ले गए. उन्होंने मीडिया से कहा कि कोई भी इनमें से गलत नहीं है. हमारी तरफ से इनको क्लीन चिट दिया जा चुका है. जिन लोगों का नाम क्रॉस वोटिंग में आया है. उनका नाम जल्द ही उजागर किया जाएगा. यह काम दो से तीन दिन में किया जाएगा. मैं पार्टी अनुशासन से बंधा हुआ हूं