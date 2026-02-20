सदन की कार्यवाही सोमवार दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित, हाउसिंग बोर्ड के HSVP में विलय पर सदन में हंगामा, CM बोले- 'बोर्ड मर्ज किया जा रहा, बंद नहीं'

देश को रेवेन्यू देने में हरियाणा का 5वां स्थान- राज्यपाल

अभिभाषण के दौरान राज्यपाल ने कहा "जीएसटी में माध्यम से देश को रेवेन्यू देने में हरियाणा का 5वां स्थान है. इसके अलावा देश के जीएसटी कलेक्शन में हरियाणा का 7.34% योगदान है. हरियाणा में पारदर्शी सिस्टम को बनाते हुए 160 स्कीम का लाभ सीधे डीबीटी के माध्यम से दिया जा रहा है. विकसित भारत की तरह ही विकसित हरियाणा 2047 विजन पर काम किया जा रहा है. हरियाणा का भविष्य सुनहरा है. इस सदन में अलग-अलग विचारधारा के लोग हो सकते हैं, लेकिन वो सभी हरियाणा के बेहतर भविष्य के लिए एकजुट होकर काम कर रहे हैं."