गणतंत्र दिवस 2026: रायपुर से लेकर बस्तर तक लहरा रहा शान से तिरंगा

एमसीबी में सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह ने फहराया झंडा

जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ के आमखेरवा ग्राउंड में राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली. कार्यक्रम में जिले भर के स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतीं दी जा रही. वहीं बीजापुर और कांकेर में हुए मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों के परिजनों का सम्मान भी शासन की ओर से किया गया. जिले के तीन जवान इस मुठभेड़ में शहीद हुए थे. गणतंत्र दिवस के मौके पर मीसा बंदियों को शाल और श्रीफल देकर सम्मानित भी किया गया.