गणतंत्र दिवस 2026: रायपुर से लेकर बस्तर तक लहरा रहा शान से तिरंगा

Republic Day Parade
गणतंत्र दिवस 2026 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 26, 2026 at 7:49 AM IST

Updated : January 26, 2026 at 8:25 AM IST

रायपुर: देश आज 77वां गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मना रहा है. गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर रायपुर से लेकर बस्तर तक में रौनक है. गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर सबसे ज्यादा बच्चे उत्साहित नजर आ रहे हैं. स्कूली बच्चे रंग बिरंगे कपड़ों में तिरंगा झंडा लहराते हुए स्कूलों में पहुंचे हैं. ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला गणतंत्र दिवस समारोह है. ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद हर भारतीय का जोश हाई है. गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम हैं. बस्तर में चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की गई है.

11:58 AM, 26 Jan 2026 (IST)

गोगुंडा में दशकों बार फहराया गया तिरंगा

नक्सल प्रभावित सुकमा जिले के गोगुंडा में तिरंगा झंडा फहराया गया. स्थानीय लोगों ने बताया कि धुर नक्सल प्रभावित सुकमा के गोगुंडा इलाके में पहली बार झंडा फहराया गया है. दशकों से नक्सलवाद का दंश झेल रहे गोगुंडा इलाके में तेजी से शांति लौट रही है. लगातार सुरक्षा कैंपों के स्थापित होने से नक्सलवाद अब यहां आखिरी सांसें गिन रहा है.

11:34 AM, 26 Jan 2026 (IST)

सरगुजा में गृहमंत्री विजय शर्मा ने ली परेड की सलामी

सरगुजा संभाग के अंबिकापुर में डिप्टी सीएम सह गृहमंत्री विजय शर्मा ने झंडा फहराया और परेड की सलामी ली. विजय शर्मा ने सीएम का संदेश पढ़ते हुए कहा, ये सरकार गांव, गरीबों और किसानों की सरकार है. इस सरकार का एक ही लक्ष्य है, प्रदेश का विकास और देश की तरक्की में योगदान देना.

11:23 AM, 26 Jan 2026 (IST)

बालोद में गुरू खुशवंत साहेब ने सीएम का संदेश पढ़कर सुनाया

कैबिनेट मंत्री गुरू खुशवंत साहेब ने बालोद के सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम में झंडा फहराकर परेड की सलामी ली, इसके साथ ही मंत्री ने मुख्यमंत्री का संदेश पढ़कर जनता को सुनाया.

10:55 AM, 26 Jan 2026 (IST)

एमसीबी में सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह ने फहराया झंडा

जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ के आमखेरवा ग्राउंड में राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली. कार्यक्रम में जिले भर के स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतीं दी जा रही. वहीं बीजापुर और कांकेर में हुए मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों के परिजनों का सम्मान भी शासन की ओर से किया गया. जिले के तीन जवान इस मुठभेड़ में शहीद हुए थे. गणतंत्र दिवस के मौके पर मीसा बंदियों को शाल और श्रीफल देकर सम्मानित भी किया गया.

10:38 AM, 26 Jan 2026 (IST)

दुर्ग में केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने फहराया तिरंगा

77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने झंंडा फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली.

10:36 AM, 26 Jan 2026 (IST)

डिप्टी सीएम अरूण साव ने लालबाग में फहराया तिरंगा

बस्तर के ऐतिहासिक लालबाग मैदान में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तिरंगा ध्वज फहराया. ध्वज फहराने के साथ परेड की सलामी ली. जिसके बाद उप मुख्यमंत्री ने बस्तरवासियों को मुख्यमंत्री का संदेश पढ़कर सुनाया.

10:34 AM, 26 Jan 2026 (IST)

जीपीएम में प्रभारी मंत्री राजेश अग्रवाल ने फहराया तिरंगा

77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय स्थित गुरुकुल परिसर में भव्य एवं गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया. प्रदेश के पर्यटन मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री राजेश अग्रवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में झंडा फहराकर परेड की सलामी ली. इसके बाद प्रभारी मंत्री ने मुख्यमंत्री के संदेश पढ़कर लोगों को सुनाया.

9:48 AM, 26 Jan 2026 (IST)

जशपुर में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने फहराया तिरंगा

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के गृहजिले जशपुर में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने तिरंगा फहराया.

9:47 AM, 26 Jan 2026 (IST)

दंतेवाड़ा में मंत्री गजेंद्र यादव ने फहराया तिरंगा

कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में झंडा फहराया.

9:44 AM, 26 Jan 2026 (IST)

सीएम विष्णु देव साय ने फहराया बिलासपुर में तिरंगा

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य के विकास के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं. युवाओं को रोजगार देने से लेकर मोदी की गारंटी पूरी करने की पूरी जिम्मेदारी सरकार निभा रही है.

9:15 AM, 26 Jan 2026 (IST)

राज्यपाल रमने डेका ने फहराया तिरंगा, ली परेड की सलामी

पुलिस परेड ग्राउंड रायपुर में राज्यपाल रमेन डेका ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली.

8:47 AM, 26 Jan 2026 (IST)

बालोद में गुरू खुशवंत साहेब फहराएंगे तिरंगा

मंत्री गुरू खुशवंत साहेब अपने गृह जिले बालोद में फहराएंगे तिरंगा.

8:45 AM, 26 Jan 2026 (IST)

राजनांदगांव में रमन सिंह फहराएंगे तिरंगा

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह राजनांदगांव के पुलिस परेड ग्राउंड में फहराएंगे तिरंगा.

8:44 AM, 26 Jan 2026 (IST)

बस्तर में डिप्टी सीएम फहराएंगे तिरंगा

उपमुख्यमंत्री अरूण साव जगदलपुर जिला मुख्यालय में फहराएंगे तिरंगा.

8:40 AM, 26 Jan 2026 (IST)

दुर्ग में तोखन साहू फहराएंगे तिरंगा

मंत्री तोखन साहू दुर्ग में फहराएंगे तिरंगा और परेड की सलामी लेंगे.

8:23 AM, 26 Jan 2026 (IST)

कवर्धा में मंत्री लखन लाल देवांगन फहराएंगे तिरंगा

पीजी कॉलेज मैदान में उद्योग और जिले के प्रभारी मंत्री लखन लाल देवांगन फहराएंगे तिरंगा. स्कूल और कॉलेज के छात्र इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करेंगे.

8:00 AM, 26 Jan 2026 (IST)

मंत्री टंकराम वर्मा कोरबा में फहराएंगे तिरंगा

गणतंत्र दिवस पर राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा कोरबा में फहराएंगे तिरंगा और परेड की सलामी लेंगे.

7:55 AM, 26 Jan 2026 (IST)

गृहमंत्री विजय शर्मा अंबिकापुर में फहराएंगे तिरंगा

प्रदेश के डिप्टी सीएम सह गृहमंत्री विजय शर्मा अंबिकापुर में फहराएंगे तिरंगा. परेड की सलामी लेने के बाद स्कूली बच्चे देशभक्ति गीतों पर रंगारंग कार्यक्रम पेश करेंगे.

7:52 AM, 26 Jan 2026 (IST)

रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में राज्यपाल रमेन डेका फहराएंगे तिरंगा

रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में राज्यपाल रमेन डेका तिरंगा झंडा फहराएंगे. परेड की सलामी के बाद स्कूली बच्चे पुलिस परेड ग्राउंड में रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति देंगें.

HAPPY REPUBLIC DAY
REPUBLIC DAY PARADE
REPUBLIC DAY CELEBRATIONS
26 JANUARY 2026
REPUBLIC DAY 2026

