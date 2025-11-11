243 बूथ का 4 नंबर बटन काम नहीं कर रहा है, ईवीएम बदलने की प्रक्रिया चल रही है
LIVE UPDATES OF GHATSHILA BY ELECTION: उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी, सीएम हेमंत सोरेन लोगों से की मतदान की अपील
Published : November 11, 2025 at 6:43 AM IST|
Updated : November 11, 2025 at 9:00 AM IST
घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में आज हो रहे उपचुनाव के लिए मतदान सुबह सात बजे शुरू हुआ. चुनाव आयोग द्वारा निर्देशानुसार सभी 300 बूथों पर मॉक ड्रील के बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू की गई. मतदान आज शाम 5 बजे तक चलेगा. इधर मतदान पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग ने व्यापक प्रबंध किए हैं.मतदान केन्द्र पर अंदर-बाहर लगे कैमरे के माध्यम से सभी बूथों पर वेबकास्ट के जरिए नजर रखी जा रही है.मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय रांची में इसके लिए व्यापक प्रबंध किए गए है.बड़े बड़े स्क्रीन पर हर बूथों पर चल रहे मतदान पर नजर रख रहे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार घाटशिला विधानसभा उप चुनाव में सुबह 7 बजे से सभी मतदान केंद्रों पर ससमय शांतिपूर्ण मतदान प्रारम्भ हुआ है. वेबकास्टिंग के माध्यम से सीईओ, डीईओ एवं भारत निर्वाचन आयोग के स्तर से वोटिंग पर निगरानी की जा रही है.इधर मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है.मतदाता वोटिंग के प्रति उत्साहित हैं जिसमें महिलाओं की संख्या बूथों पर अधिक देखी जा रही है.चुनाव आयोग ने हर दो घंटे पर मतदान का प्रतिशत जारी करने का निर्णय लिया है.
पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने लोगों से मतदान की अपील की है. उन्होंने लिखा है कि पहले मतदान, फिर जलपान! झारखंड के घाटशिला समेत बिहार के सभी सुधि मतदाता बंधुओं से आग्रह है कि लोकतंत्र के महापर्व में बढ़-चढ़कर भाग लें और रिकॉर्ड मतदान करें.
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने लोगों से अपील की है कि वो नए घाटशिला के निर्माण के लिए जरूर वोट करें.
सीएम हेमंत सोरेन ने घाटशिला के लोगों से अपील की है कि वो उपचुनाव में बढ़चढ़कर मतदान करें.
उपचुनाव की वोटिंग शुरू