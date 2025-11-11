ETV Bharat / state

LIVE UPDATES OF GHATSHILA BY ELECTION: उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी, सीएम हेमंत सोरेन लोगों से की मतदान की अपील

GHATSILA BY ELECTION
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 11, 2025 at 6:43 AM IST

|

Updated : November 11, 2025 at 9:00 AM IST

Choose ETV Bharat
रांचीः घाटशिला उपचुनाव को लेकर वोटिंग आज है. मतदान को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यव्स्था की गई है. कुल 13 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगी. सभी मतदान कर्मी अपने निर्धारित मतदान केंद्रों पर पहुंच चुके हैं. चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए व्यापक तैयारी की है. सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है. यह सीट शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के असामयिक निधन की वजह से खाली हुई है. जेएमएम ने उनके बेटे सोमेश चंद्र सोरेन को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन हैं. दोनों पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए जोर-शोर से प्रचार किया है.

LIVE FEED

8:58 AM, 11 Nov 2025 (IST)

243 बूथ का 4 नंबर बटन काम नहीं कर रहा है, ईवीएम बदलने की प्रक्रिया चल रही है

GHATSILA BY ELECTION
मतदान केंद्र पर महिला मतदाता (Etv Bharat)

7:53 AM, 11 Nov 2025 (IST)

घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में आज हो रहे उपचुनाव के लिए मतदान सुबह सात बजे शुरू हुआ. चुनाव आयोग द्वारा निर्देशानुसार सभी 300 बूथों पर मॉक ड्रील के बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू की गई. मतदान आज शाम 5 बजे तक चलेगा. इधर मतदान पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग ने व्यापक प्रबंध किए हैं.मतदान केन्द्र पर अंदर-बाहर लगे कैमरे के माध्यम से सभी बूथों पर वेबकास्ट के जरिए नजर रखी जा रही है.मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय रांची में इसके लिए व्यापक प्रबंध किए गए है.बड़े बड़े स्क्रीन पर हर बूथों पर चल रहे मतदान पर नजर रख रहे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार घाटशिला विधानसभा उप चुनाव में सुबह 7 बजे से सभी मतदान केंद्रों पर ससमय शांतिपूर्ण मतदान प्रारम्भ हुआ है. वेबकास्टिंग के माध्यम से सीईओ, डीईओ एवं भारत निर्वाचन आयोग के स्तर से वोटिंग पर निगरानी की जा रही है.इधर मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है.मतदाता वोटिंग के प्रति उत्साहित हैं जिसमें महिलाओं की संख्या बूथों पर अधिक देखी जा रही है.चुनाव आयोग ने हर दो घंटे पर मतदान का प्रतिशत जारी करने का निर्णय लिया है.

जानकारी देते मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (Etv Bharat)

7:35 AM, 11 Nov 2025 (IST)

पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने लोगों से मतदान की अपील की है. उन्होंने लिखा है कि पहले मतदान, फिर जलपान! झारखंड के घाटशिला समेत बिहार के सभी सुधि मतदाता बंधुओं से आग्रह है कि लोकतंत्र के महापर्व में बढ़-चढ़कर भाग लें और रिकॉर्ड मतदान करें.

7:29 AM, 11 Nov 2025 (IST)

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने लोगों से अपील की है कि वो नए घाटशिला के निर्माण के लिए जरूर वोट करें.

7:23 AM, 11 Nov 2025 (IST)

सीएम हेमंत सोरेन ने घाटशिला के लोगों से अपील की है कि वो उपचुनाव में बढ़चढ़कर मतदान करें.

7:03 AM, 11 Nov 2025 (IST)

उपचुनाव की वोटिंग शुरू

Last Updated : November 11, 2025 at 9:00 AM IST

TAGGED:

GHATSILA BY ELECTION VOTING
ELECTION VOTING
घाटशिला उपचुनाव
घाटशिला उपचुनाव को लेकर वोटिंग
GHATSILA BY ELECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.