LIVE UPDATES OF GHATSHILA BY ELECTION RESULT: दूसरे राउंड के बाद जेएमएम प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन आगे, बीजेपी प्रत्याशी तीसरे स्थान पर

BY ELECTION RESULT
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 14, 2025 at 6:50 AM IST

|

Updated : November 14, 2025 at 10:04 AM IST

जमशेदपुरः घाटशिला उपचुनाव के नतीजे कुछ घंटों में सामने आ जाएंगे. आज कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती हो रही है. थ्री लेयर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं. कुल 20 राउंड की गिनती होनी है, जिसके लिए 15 टेबल लगाए गए हैं. 45 सीसीटीवी की निगरानी में पूरी काउंटिंग हो रही है. मतगणना स्थल पर बगैर पास के एंट्री नहीं है. कुल 13 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद है. सभी प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं.

LIVE FEED

10:01 AM, 14 Nov 2025 (IST)

दूसरे राउंड के बाद भी जेएमएम प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन आगे. दो राउंड की गिनती के बाद उन्हें 10919 वोट मिले. बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन तीसरे स्थान पर हैं. जबकि दूसरे स्थान जेएलकेएम के रामदास मुर्मू हैं.

9:28 AM, 14 Nov 2025 (IST)

घाटशिला उपचुनाव के पहले राउंड की गिनती पूरी. जेएमएम प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन 2164 वोट से आगे. बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन तीसरे स्थान पर. दूसरे स्थान पर जेएलकेएम के रामदास मुर्मू.

9:16 AM, 14 Nov 2025 (IST)

घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के मतगणना केंद्र पर जेएमएम प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन पहुंचे. कहा- जो होगा अच्छा होगा

8:39 AM, 14 Nov 2025 (IST)

ईवीएम में पड़े वोटों की काउंटिंग शुरू

मतगणना स्थल से जानकारी देते संवाददाता जितेंद्र (Etv Bharat)

8:03 AM, 14 Nov 2025 (IST)

पोस्टल मतों की गिनती शुरू

GHATSILA ASSEMBLY BY ELECTION
ELECTION RESULT
घाटशिला विधानसभा उपचुनाव
घाटशिला उपचुनाव रिजल्ट
BY ELECTION RESULT

