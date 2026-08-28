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UP में रक्षाबंधन पर महिलाओं को तीन दिन फ्री सफर; मेरठ में 925 बसों का संचालन, यात्रियों ने CM योगी को कहा धन्यवाद

महिला यात्रियों ने किया सफर
महिला यात्रियों ने किया सफर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 28, 2026 at 3:40 PM IST

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Updated : August 28, 2026 at 6:46 PM IST

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मेरठ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं को फ्री बस यात्रा का उपहार दिया है. महिला यात्री 27 अगस्त की सुबह से 29 अगस्त की रात तक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में एक सहयोगी के साथ फ्री यात्रा कर सकेंगी. जिसके बाद रक्षाबंधन के पावन पर्व पर परिवहन निगम ने व्यापक स्तर पर तैयारी की है. प्रदेश के कई जिलों से महिला यात्री परिवहन निगम की बसों में सफर कर रहीं हैं. आइये जानते हैं कि बसों में यात्रा कर रहीं महिलाओं ने क्या कहा?

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6:44 PM, 28 Aug 2026 (IST)

कानपुर में जिला कारागार में 500 से ज्यादा महिलाओं ने भाई को बांधी राखी

कानपुर : रक्षाबंधन के पावन पर्व पर जिला कारागार में सुबह से भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए बहनें पहुंचीं. कड़ी सुरक्षा और गहन चेकिंग के बीच दोपहर तक करीब 500 महिलाओं ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी. सुबह छह बजे से ही जेल के बाहर बहनों की भीड़ जुटने लगी थी और प्रतीक्षालय में नंबर लगवाने के बाद सुबह साढ़े सात बजे से उन्हें अंदर प्रवेश दिया गया. जेल सुपरिटेंडेंट राजेश कुमार पांडेय ने बताया कि जो बहनें भूलवश अपने साथ राखी या मिठाई नहीं ला पाई थीं, उन्हें जेल प्रशासन की तरफ से निशुल्क रक्षासूत्र और मिठाई उपलब्ध कराई गई. साथ ही राखी बांधने के समय पर भी कोई पाबंदी नहीं रखी गई ताकि सभी को पूरा मौका मिले.

500 से ज्यादा महिलाओं ने भाई को बांधी राखी
500 से ज्यादा महिलाओं ने भाई को बांधी राखी (Photo credit: ETV Bharat)

6:33 PM, 28 Aug 2026 (IST)

उन्नाव में रक्षाबंधन पर जिला कारागार पहुंचीं महिलाएं, जिला प्रशासन ने की विशेष तैयारियां

उन्नाव : रक्षाबंधन पर उन्नाव जिला कारागार में शुक्रवार को भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए बहनें पहुंचीं. जेल प्रशासन की ओर से रक्षाबंधन को लेकर पहले से ही विशेष तैयारियां की गई थीं. जेल अधीक्षक नीरज देव के निर्देशन में बहनों की मुलाकात के लिए क्रमवार व्यवस्था की गई, ताकि भीड़ को नियंत्रित करने के साथ सभी महिलाओं को अपने भाइयों से मिलने और राखी बांधने का पर्याप्त अवसर मिल सके. सुरक्षा व्यवस्था के बीच महिलाओं को जेल परिसर में प्रवेश कराया गया और मुलाकात के बाद उन्हें सुरक्षित बाहर भेजने की व्यवस्था की गई. महिला ने बताया कि जेल में होने के बावजूद रक्षाबंधन पर भाई से मिलने और उसकी कलाई पर राखी बांधने का मौका मिलना उनके लिए भावुक पल है.

मेरठ में रक्षाबंधन पर जिला कारागार पहुंचीं महिलाएं
मेरठ में रक्षाबंधन पर जिला कारागार पहुंचीं महिलाएं (Photo credit: ETV Bharat)

6:20 PM, 28 Aug 2026 (IST)

मेरठ में रक्षाबंधन पर जिला कारागार पहुंचीं महिलाएं, 1600 से अधिक बहनों ने बांधी राखी

मेरठ : रक्षाबंधन पर चौधरी चरण सिंह जिला कारागार मेरठ में शुक्रवार को भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए बहनें पहुंचीं. राखी बांधने के लिए महिलाएं सुबह 7 बजे से जिला कारागार के बाहर पहुंचना शुरू हो गई थीं. वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश कुमार शर्मा ने बताया कि सुबह 7 बजे से महिलाओं का जिला कारागार पर पहुंचना शुरू हो गया था. उन्होंने बताया कि व्यवस्था पिछली बार से भी बेहतर रही है. उन्होंने बताया कि शाम 4 बजे तक लगभग 1600 से अधिक महिलाओं ने अपने भाईयों की कलाई पर राखी सजा चुकी हैं.

5:47 PM, 28 Aug 2026 (IST)

हमीरपुर में 178 बंदियों से मिले 342 परिजन, भाइयों की कलाई पर बांधी राखी

हमीरपुर : रक्षाबंधन पर जिला कारागार हमीरपुर में शुक्रवार को भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए बहनें पहुंचीं. जिला कारागार में रक्षाबंधन के मौके पर 178 बंदियों से उनके 342 परिजनों ने मुलाकात की. जेल प्रशासन की ओर से पांच पालियों में मुलाकात की व्यवस्था की गई थी. इनमें 239 महिलाएं, 13 पुरुष और 90 बच्चे शामिल रहे. जेल के बाहर सुबह से ही महिलाओं और परिजनों की कतार लगनी शुरू हो गई थी. जेल अधीक्षक मंजीव विश्वकर्मा की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, पहली पाली में 61 महिलाएं और 28 बच्चे पहुंचे. दूसरी पाली में 64 महिलाएं और 20 बच्चे, तीसरी पाली में 62 महिलाएं और 19 बच्चे तथा चौथी पाली में 41 महिलाएं और 12 बच्चे मुलाकात के लिए आए. पांचवीं पाली में 11 महिलाएं, 13 पुरुष और 11 बच्चों ने बंदियों से मुलाकात की. इस तरह पांचों पालियों में कुल 239 महिलाएं, 13 पुरुष और 90 बच्चे, यानी 342 परिजन जिला कारागार पहुंचे. इन सभी ने 178 बंदियों से मुलाकात की. जेल अधीक्षक मंजीव विश्वकर्मा ने बताया कि रक्षाबंधन को देखते हुए बंदियों से उनके परिजनों की मुलाकात के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी.

5:43 PM, 28 Aug 2026 (IST)

लखनऊ में जुबेर ने बंधवाई राखी, 35 वर्षों से बहनें निभा रहीं रक्षासूत्र की परंपरा

लखनऊ : राजधानी में रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. इसी बीच सांप्रदायिक सौहार्द की एक खूबसूरत मिसाल सामने आई है. कैंट क्षेत्र स्थित सैयद कासिम शाहिद की मजार के सज्जादानशीन जुबेर अहमद ने रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं से राखी बंधवाई, तिलक लगवाया और उन्हें मिठाई खिलाई. जुबेर अहमद ने कहा कि रक्षाबंधन एक पवित्र त्यौहार है और इस मौके पर धर्म-जाति को नहीं, बल्कि भाई-बहन के रिश्ते को देखा जाता है. उन्होंने बताया कि इन महिलाओं से उनका पारिवारिक संबंध वर्षों पुराना है और हर सुख-दुख में वे एक-दूसरे के साथ खड़े रहते हैं. उन्होंने बताया कि वे पिछले 35 वर्षों से यहां राखी बंधवा रहे हैं. राखी बांधने पहुंचीं सुनीता ने कहा कि भाई-बहन के रिश्ते को निभाना और आपसी भाईचारे के साथ रहना हम सबका फर्ज है.

लखनऊ में जुबेर अहमद ने बंधवाई राखी
लखनऊ में जुबेर अहमद ने बंधवाई राखी (Photo credit: ETV Bharat)

4:35 PM, 28 Aug 2026 (IST)

फर्रुखाबाद में रक्षाबंधन पर छात्राओं ने पुलिस अधीक्षक को बांधी राखी

फर्रुखाबाद : रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर पुलिस लाइन सभागार, फतेहगढ़ में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया. शहर के विभिन्न विद्यालयों की छात्राओं ने पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ एवं अन्य पुलिस अधिकारियों की कलाई पर रक्षासूत्र बांधकर पर्व की खुशियां साझा कीं. इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया और डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के महत्वपूर्ण टिप्स दिए. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस हर बेटी, हर महिला की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए सदैव तत्पर और प्रतिबद्ध है.

4:25 PM, 28 Aug 2026 (IST)

अमेठी में जिला पंचायत अध्यक्ष ने बस स्टॉप का किया निरीक्षण, यात्रियों से किया संवाद

अमेठी : रक्षाबंधन के महापर्व पर शुक्रवार को जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरि ने अमेठी बस स्टॉप का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने बस पर यात्रा कर रहे यात्रियों से संवाद किया. राजेश अग्रहरि ने बताया कि योगी सरकार आम नागरिकों की सुविधाओं के कटिबद्ध है. उन्होंने कहा कि रक्षा बंधन के पर्व पर आने जाने में हमारी माताओं, बहनों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो इसके लिए योगी सरकार ने तीन दिनों की यात्रा निःशुल्क कर दिया. माताओं बहनों के साथ एक सह यात्री के लिए भी सरकार की तरफ से निःशुल्क यात्रा का प्रबंध किया गया है.

अमेठी में जिला पंचायत अध्यक्ष ने बस स्टॉप का किया निरीक्षण
अमेठी में जिला पंचायत अध्यक्ष ने बस स्टॉप का किया निरीक्षण (Photo credit: ETV Bharat)

4:11 PM, 28 Aug 2026 (IST)

बस्ती में पूर्व कैबिनेट मंत्री को महिलाओं ने बांधी राखी, नेपाल राहत कोष के लिए भेजी राशि

बस्ती : जिले के हर्रैया कस्बे में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर कौमी एकता, भाईचारे और इंसानियत की एक बेहद अनूठी और भावुक कर देने वाली तस्वीर सामने आई है. बभनान चौराहे पर आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री राज किशोर सिंह और पूर्व राज्य मंत्री बृजकिशोर सिंह डिम्पल शामिल हुए. इस दौरान पूर्व मंत्री की कलाई पर रक्षासूत्र बांधकर दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की. पूर्व कैबिनेट मंत्री राजकिशोर सिंह ने कहा कि हर्रैया का यह आयोजन विशुद्ध रूप से भाईचारे और मानवीय संवेदनाओं का प्रतीक बन चुका है. बहनों के इस सेवाभाव से अभिभूत होकर पूर्व मंत्री राज किशोर सिंह, उनके परिजनों और बड़ी संख्या में मौजूद समर्थकों ने भी स्वेच्छा से अपनी तरफ से एक बड़ी राहत राशि (डोनेशन) एकत्र कर नेपाल राहत कोष के लिए भेजी.

पूर्व कैबिनेट मंत्री को महिलाओं ने बांधी राखी
पूर्व कैबिनेट मंत्री को महिलाओं ने बांधी राखी (Photo credit: ETV Bharat)

3:54 PM, 28 Aug 2026 (IST)

रामपुर में रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए जिला कारागार पर लगी लंबी कतारें

रामपुर : भाई-बहन के अटूट प्रेम, स्नेह और विश्वास का प्रतीक रक्षाबंधन का पावन पर्व आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस खास मौके पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र और खुशहाल जीवन की कामना कर रही हैं. रक्षाबंधन के मौके पर जिला कारागार के बाहर सुबह से ही महिलाओं की लंबी कतार देखने को मिली. हाथों में राखी और मिठाई लिए बहनें अपने भाइयों से मिलने और उनकी कलाई पर राखी बांधने के लिए अपनी बारी का इंतजार करती नजर आईं.

कारागार में लगी लंबी कतार
कारागार में लगी लंबी कतार (Photo credit: ETV Bharat)

2:58 PM, 28 Aug 2026 (IST)

मेरठ में उमड़ी महिला यात्रियों की भीड़, बसों के फेरे बढ़ाए गये

मेरठ : जिले में सुबह से ही अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए महिलाएं लगातार परिवहन निगम की बसों की निशुल्क सेवा का लाभ उठा रही हैं. महिला यात्री रंजना तोमर ने बताया कि उन्हें अपने भाई के यहां बरेली जाना है. वह बेहद खुश हैं कि प्रदेश सरकार ने निशुल्क यात्रा का तोहफा दिया है. महिला यात्री सीमा बताती हैं कि उन्हें रामपुर जाना है. सरकार का यह अच्छा कदम है. महिला यात्री राखी ने बताया कि वह अपने पति के साथ सीतापुर जा रही हैं. पहली बार ही एसी बस से यात्रा कर रही हैं, वह भी निशुल्क. यात्रियों ने सीएम योगी को धन्यवाद कहा. क्षेत्रीय प्रबंधक दीपक चौधरी ने बताया कि सभी अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं. मेरठ परिक्षेत्र से 925 बसों का संचालन हो रहा है, सभी के फेरे बढ़ाए गए हैं.

UP में रक्षाबंधन पर महिलाओं को तीन दिन फ्री सफर (Video credit: ETV Bharat)
Last Updated : August 28, 2026 at 6:46 PM IST

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