UP में रक्षाबंधन पर महिलाओं को तीन दिन फ्री सफर; मेरठ में 925 बसों का संचालन, यात्रियों ने CM योगी को कहा धन्यवाद

हमीरपुर में 178 बंदियों से मिले 342 परिजन, भाइयों की कलाई पर बांधी राखी

हमीरपुर : रक्षाबंधन पर जिला कारागार हमीरपुर में शुक्रवार को भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए बहनें पहुंचीं. जिला कारागार में रक्षाबंधन के मौके पर 178 बंदियों से उनके 342 परिजनों ने मुलाकात की. जेल प्रशासन की ओर से पांच पालियों में मुलाकात की व्यवस्था की गई थी. इनमें 239 महिलाएं, 13 पुरुष और 90 बच्चे शामिल रहे. जेल के बाहर सुबह से ही महिलाओं और परिजनों की कतार लगनी शुरू हो गई थी. जेल अधीक्षक मंजीव विश्वकर्मा की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, पहली पाली में 61 महिलाएं और 28 बच्चे पहुंचे. दूसरी पाली में 64 महिलाएं और 20 बच्चे, तीसरी पाली में 62 महिलाएं और 19 बच्चे तथा चौथी पाली में 41 महिलाएं और 12 बच्चे मुलाकात के लिए आए. पांचवीं पाली में 11 महिलाएं, 13 पुरुष और 11 बच्चों ने बंदियों से मुलाकात की. इस तरह पांचों पालियों में कुल 239 महिलाएं, 13 पुरुष और 90 बच्चे, यानी 342 परिजन जिला कारागार पहुंचे. इन सभी ने 178 बंदियों से मुलाकात की. जेल अधीक्षक मंजीव विश्वकर्मा ने बताया कि रक्षाबंधन को देखते हुए बंदियों से उनके परिजनों की मुलाकात के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी.