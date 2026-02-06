बिहार विधानसभा बजट सत्र का चौथा दिन आज, तेजस्वी कानून-व्यवस्था पर फिर साधेंगे निशाना

कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष का हमला

कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष की तरफ से लगातार सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है. राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर भी तेजस्वी यादव ने लगातार हो रही दुष्कर्म और हत्या की घटनाओं की चर्चा की और सरकार पर निशाना साधा. हालांकि मुख्यमंत्री ने उसका जवाब भी दिया और बिहार में कानून के राज की बात भी कही. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास भी हो गया. संख्या बल में विपक्ष इस बार कम है लेकिन इस बार भी कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है.