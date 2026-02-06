ETV Bharat / state

बिहार विधानसभा बजट सत्र का चौथा दिन आज, तेजस्वी कानून-व्यवस्था पर फिर साधेंगे निशाना

BIHAR BUDGET SESSION 2026
बिहार बजट सत्र का चौथा दिन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 6, 2026 at 9:51 AM IST

पटना: बिहार विधानसभा बजट सत्र का आज चौथा दिन है और आज वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट पर चर्चा शुरू होगी. इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से अपना पक्ष रखा जाएगा. सदस्यों की ओर से कई विभागों के प्रश्न भी पूछे जाएंगे. कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष आज भी सरकार को घेरने की कोशिश करेगा.

LIVE FEED

9:49 AM, 6 Feb 2026 (IST)

कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष का हमला

कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष की तरफ से लगातार सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है. राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर भी तेजस्वी यादव ने लगातार हो रही दुष्कर्म और हत्या की घटनाओं की चर्चा की और सरकार पर निशाना साधा. हालांकि मुख्यमंत्री ने उसका जवाब भी दिया और बिहार में कानून के राज की बात भी कही. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास भी हो गया. संख्या बल में विपक्ष इस बार कम है लेकिन इस बार भी कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है.

9:47 AM, 6 Feb 2026 (IST)

2:00 बजे से वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट पर चर्चा

प्रश्न काल के बाद शून्य काल में सदस्य तात्कालिक विषयों को उठाएंगे और सरकार के संज्ञान में लाएंगे. उसके बाद ध्यान कर्षण में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों की तरफ से प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका उत्तर विस्तृत रूप से सरकार देगी. भोजन अवकाश के बाद 2:00 बजे से वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट पर चर्चा शुरू होगी. दो दिनों तक चर्चा चलेगी और सरकार का फिर उत्तर होगा. इसके अलावा सरकार अन्य जरूरी कामकाज भी निपटायेगी.

9:46 AM, 6 Feb 2026 (IST)

11 बजे शुरू होगी कार्यवाही

आज 11:00 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी. प्रश्न काल में ऊर्जा विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, पर्यटन विभाग, योजना एवं विकास विभाग, संसदीय कार्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग और विधि विभाग से संबंधित प्रश्न सदस्य पूछेंगे जिसका उत्तर संबंधित विभाग के मंत्री देंगे.

