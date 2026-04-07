Himachal Panchayat Reservation Roaster: हाईकोर्ट के आदेश के बाद पंचायतों का आरक्षण रोस्टर जारी, यहां देखें लिस्ट
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 7, 2026 at 6:51 PM IST|
Updated : April 7, 2026 at 7:07 PM IST
हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव से ठीक पहले बीते दिन हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया था. हाईकोर्ट ने सभी जिला उपायुक्तों को 5% सीटों पर आरक्षण लागू करने के अधिकार पर रोक लगा दी थी. साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि वह मंगलवार शाम 5 बजे तक संशोधित (रिवाइज्ड) रोस्टर जारी करें. जिसके बाद अब सरकार की ओर से विभिन्न जिलों का आरक्षण रोस्टर जारी किया जा रहा है.
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जिला कुल्लू में पंचायती राज चुनाव का बिगुल बजा
जिला कुल्लू में पंचायती राज चुनावों का बिगुल बज चुका है. ऐसे में बीते दिनों भी सरकार के द्वारा जिला परिषद के 14 वार्डों के लिए रोस्टर जारी किया गया था. लेकिन कई वार्डो को आरक्षित किए जाने पर स्थानीय लोगों ने डीसी के पास आपत्ति जताई थी. ऐसे में अब प्रदेश सरकार तथा जिला प्रशासन के द्वारा जिला परिषद के 14 वार्डों के लिए फिर से रोस्टर जारी किया गया है. जिसमें जो वार्ड पहले महिला आरक्षित हुए थे. उन्हें अब अनारक्षित कर दिया है. ऐसे में चुनाव लड़ने की चाह रखने वाले कई लोगों की किस्मत अब खुल गई हैं तो कहीं लोगों के अरमानों पर भी पानी फिर गया है.
जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार जिला परिषद कुल्लू के 14 वार्ड में लरा केलो, धाऊगी, बरशेनी, डूगीलग, वशिष्ठ पहले महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए थे. लेकिन अब वो अनारक्षित कर दिए गए हैं. इसके अलावा ब्रो, चायल में अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित किया गया है. जिला परिषद का बखनाओ, जरड, भट्टी कॉलोनी वार्ड भी अब अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए हैं.
इसके अलावा मोहल, बलागाड़, लझेरी, कतराई और ज्येष्ठा में महिलाओं के बीच जिला परिषद के लिए जंग होगी. पंचायती राज चुनाव के लिए रोस्टर जारी होने के बाद अब सभी चुनाव लड़ने के इच्छुकों के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है और कई लोगों के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से अपना चुनावी प्रचार भी शुरू कर दिया गया है.
जिला मंडी का पंचायतों का आरक्षण रोस्टर जारी
जिला मंडी के तहत विकासखंड चुराग में 31 पंचायतों का आरक्षण रोस्टर जारी किया गया.