यूपी में बाढ़-बारिश का सितम जारी; चित्रकूट में बोट से बाढ़ पीड़ितों की मदद, मिर्जापुर में विंध्याचल के घाट डूबे

प्रयागराज में बारिश के बाद बिगड़े हालात: केशव मौर्य बोले- 'पहले चेतते तो ये न होता', अखिलेश यादव ने भी घेरा

प्रयागराज में लगातार हुई बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव हो गया है, जिससे आम लोगों को गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इस स्थिति पर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि अगर समय रहते जरूरी कदम उठाए गए होते, तो आज शहर में ऐसे हालात पैदा नहीं होते. डिप्टी सीएम ने जिला प्रशासन और संबंधित विभागों को फौरन प्रभावी कदम उठाने और जलभराव का स्थायी समाधान निकालने के निर्देश दिए हैं. शहर के जॉर्ज टाउन, टैगोर टाउन, अल्लापुर और करेली जैसे निचले इलाकों में पानी भरने से हालात बिगड़ गए और लोगों के घरों में भी पानी घुस गया. इस मुद्दे पर सियासी हलचल तेज है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सरकार को घेरा है. वहीं, इस अव्यवस्था पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी और नगर आयुक्त से जवाब तलब किया है.