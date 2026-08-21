यूपी में बाढ़-बारिश का सितम जारी; चित्रकूट में बोट से बाढ़ पीड़ितों की मदद, मिर्जापुर में विंध्याचल के घाट डूबे

यूपी में बाढ़-बारिश का सितम जारी; चित्रकूट में बोट से बाढ़ पीड़ितों की मदद, मिर्जापुर में विंध्याचल के घाट डूबे
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 21, 2026 at 11:44 AM IST|
Updated : August 21, 2026 at 12:33 PM IST
उत्तर प्रदेश में बीते दिनों से हो रही लगातार भारी बारिश ने बाढ़ की समस्या को गंभीर बना दिया है. नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण कई इलाकों में पानी का स्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है. ग्रामीण इलाकों में घरों और खेतों में पानी घुसने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है और स्थानीय प्रशासन को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं. छोटी-छोटी नदियों से लेकर गंगा नदी तक रौद्र रूप में बह रही है. मिर्जापुर, चित्रकूट में भी तीन दिन से गंगा नदी रौद्र रूप में बह रही है. विंध्याचल धाम के घाट डूब गए हैं.
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कानपुर बर्रा में पांडु नदी का कहर, घरों में भरा पानी लोगों ने शुरू किया पलायन
कानपुर में गंगा नदी के जलस्तर में हो रही लगातार वृद्धि के कारण इससे जुड़ी पांडु नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ गया है. नदी का पानी उफान पर आने से कानपुर साउथ के बर्रा-8 इलाके की कच्ची बस्तियों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं. घरों में भारी जलभराव के चलते कई परिवारों को आशियाना छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा. वहीं प्रशासन की ओर से अब तक कोई सरकारी मदद प्रभावितों तक नहीं पहुंची है.
प्रयागराज में बारिश के बाद बिगड़े हालात: केशव मौर्य बोले- 'पहले चेतते तो ये न होता', अखिलेश यादव ने भी घेरा
प्रयागराज में लगातार हुई बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव हो गया है, जिससे आम लोगों को गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इस स्थिति पर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि अगर समय रहते जरूरी कदम उठाए गए होते, तो आज शहर में ऐसे हालात पैदा नहीं होते. डिप्टी सीएम ने जिला प्रशासन और संबंधित विभागों को फौरन प्रभावी कदम उठाने और जलभराव का स्थायी समाधान निकालने के निर्देश दिए हैं. शहर के जॉर्ज टाउन, टैगोर टाउन, अल्लापुर और करेली जैसे निचले इलाकों में पानी भरने से हालात बिगड़ गए और लोगों के घरों में भी पानी घुस गया. इस मुद्दे पर सियासी हलचल तेज है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सरकार को घेरा है. वहीं, इस अव्यवस्था पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी और नगर आयुक्त से जवाब तलब किया है.
चित्रकूट में बाढ़ के चलते अलर्ट प्रशासन, बोट लगाकर की जा रही बाढ़ पीड़ितों की मदद
चित्रकूट में पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के चलते मंदाकिनी और बरदहा नदियां उफान पर हैं. रामघाट के पास मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से करीब 3 मीटर ऊपर बह रही है. बाढ़ के पानी से रामघाट की सैकड़ों दुकानें जलमग्न हो गई हैं, जबकि कई मठ-मंदिरों में भी पानी घुस गया है. यूपी-एमपी सीमा स्थित रामघाट में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि सड़कों पर वाहनों की जगह नाव चल रही है. चित्रकूट से मध्य प्रदेश के सतना जिले को जाने वाले मार्ग पर भी बाढ़ का पानी भर गया है, जिससे लोगों को नाव के सहारे आवागमन करना पड़ रहा है. प्रशासन की ओर से लोगों को घाट और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहने तथा सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है. हालांकि, नावों की पर्याप्त व्यवस्था न होने से राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
मिर्जापुर में रौद्र रूप में बह रही गंगा, विंध्याचल के घाट डूबे, तटवर्ती इलाके में मंडरा रहा बाढ़ का खतरा
मिर्जापुर में भी तीन दिन से गंगा नदी रौद्र रूप में बह रही है. विंध्याचल धाम के घाट डूब गए हैं. मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु गंगा स्नान घाटों के सीढ़ियों के ऊपर करने को मजबूर हैं. जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती इलाके वाले गांव में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है. मिर्जापुर में गंगा के जलस्तर की बात की जाए तो शुक्रवार सुबह 8 बजे 2.666 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गंगा का पानी बढ़ रहा था. गंगा नदी खतरे के लेवल से 3.594 मीटर नीचे का रही है. चेतावनी बिंदु 76.724 मीटर और खतरे का लेवल 77.724 मीटर है.