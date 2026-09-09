यूपी में बाढ़ से हाहाकार; उन्नाव में सड़कें जलमग्न, फसलें बर्बाद, गंगा के बढ़ते जलस्तर से भोजन का संकट

फर्रुखाबाद में बाढ़ के बीच गूंजी किलकारी

फर्रुखाबाद में शमसाबाद ढाईघाट पर बाढ़ की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच क्षेत्र में राहत एवं बचाव कार्यों जारी है. साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा एवं समय पर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग और तहसील प्रशासन लगातार प्रयास कर रही. प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. अलीम अंसारी, बीसीपीएम साधना एवं बीपीएम आशुतोष कुमार के नेतृत्व में स्वास्थ्य टीम ने बाढ़ प्रभावित गांवों एवं ढाईघाट मार्ग का सतत भ्रमण करते हुए, लगभग 15 गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित स्थानों तक रेस्क्यू कराया. नाव, स्टीमर एवं ट्रैक्टर आदि के माध्यम से महिलाओं को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाकर आवश्यकतानुसार एंबुलेंस से अस्पताल एवं सुरक्षित शिविरों में शिफ्ट किया गया.