यूपी में बाढ़ से हाहाकार; उन्नाव में सड़कें जलमग्न, फसलें बर्बाद, गंगा के बढ़ते जलस्तर से भोजन का संकट
उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है. बीते दिनों जमकर बारिश हुई और डैम से पानी छोड़ने की वजह से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण कई जिलों के ग्रामीण इलाकों, घरों और खेतों में पानी घुसने से जनजीवन प्रभावित हो रहा. छोटी-छोटी नदियों से लेकर गंगा नदी तक रौद्र रूप में बह रही है. वहीं स्थानीय प्रशासन को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं. उन्नाव, चित्रकूट, कानपुर, लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, फर्रूखाबाद, वाराणसी में बाढ़ के हालात बने हैं.
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फर्रुखाबाद में बाढ़ के बीच गूंजी किलकारी
फर्रुखाबाद में शमसाबाद ढाईघाट पर बाढ़ की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच क्षेत्र में राहत एवं बचाव कार्यों जारी है. साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा एवं समय पर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग और तहसील प्रशासन लगातार प्रयास कर रही. प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. अलीम अंसारी, बीसीपीएम साधना एवं बीपीएम आशुतोष कुमार के नेतृत्व में स्वास्थ्य टीम ने बाढ़ प्रभावित गांवों एवं ढाईघाट मार्ग का सतत भ्रमण करते हुए, लगभग 15 गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित स्थानों तक रेस्क्यू कराया. नाव, स्टीमर एवं ट्रैक्टर आदि के माध्यम से महिलाओं को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाकर आवश्यकतानुसार एंबुलेंस से अस्पताल एवं सुरक्षित शिविरों में शिफ्ट किया गया.
उन्नाव में सड़कें जलमग्न, फसलें बर्बाद, गंगा के बढ़ते जलस्तर से भोजन का संकट
उन्नाव में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. जलस्तर से कटरी और परियर क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है. खेतों में पानी भरने से किसानों की सैकड़ों बीघा फसलें बर्बाद हो गई हैं, वहीं कई संपर्क मार्गों पर बाढ़ का पानी भरने से आवागमन प्रभावित है. ग्रामीणों का कहना है कि फसलें बर्बाद होने के बाद अब घरों में भोजन का संकट भी खड़ा होने लगा है. हालांकि लोग किसी तरह गुजारा कर रहे हैं. कई गांवों का संपर्क प्रभावित हुआ है.