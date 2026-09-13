यूपी में बाढ़: हरदोई, गोरखपुर, लखीमपुर और बाराबंकी में नदियां उफान पर, लाखों लोग प्रभावित

हरदोई में बाढ़ में फंसे सैकड़ों गोवंश, प्रशासन ने शुरू किया रेस्क्यू

हरदोई: यूपी के हरदोई जिले के हरपालपुर विकासखंड अंतर्गत अलीगंज ननखेरिया गांव से बाढ़ का एक चिंताजनक वीडियो सामने आया है. कस्बे से लगभग 15 किलोमीटर दूर बाढ़ से घिरे इस गांव के पास रामगंगा नदी के तेज बहाव के बीच दर्जनों गोवंश टापुओं पर फंसे हुए हैं. चारों तरफ पानी भरा होने के कारण मवेशियों के चारे और सुरक्षा पर संकट खड़ा हो गया है.

स्थानीय ग्रामीणों ने बाढ़ के दौरान पशुओं के लिए पुख्ता इंतजाम न होने पर नाराजगी जताई और प्रशासन से जल्द रेस्क्यू की गुहार लगाई. गांव के सेवानिवृत्त सैनिक दिनेश सिंह ने बताया कि रामगंगा नदी के तट पर भयंकर बाढ़ के कारण दो से ढाई सौ गोवंश अलग-अलग टापुओं पर फंसे हैं. उन्होंने अधिकारियों से संपर्क कर तहसीलदार और नायब तहसीलदार को बोट से मौके तक पहुंचाया. जलस्तर अधिक और बहाव तेज होने के कारण शुरुआती प्रयास के बाद प्रशासनिक टीमें सक्रिय हुईं.



मामले में सवायजपुर के तहसीलदार सौरभ सिंह ने बताया कि शुक्रवार को राजस्व टीम ने 9 गोवंशों को सुरक्षित निकाला था, जबकि शनिवार को बीडीओ और राजस्व कर्मियों की टीम भेजकर 22 और गोवंशों का रेस्क्यू किया गया. वहीं रविवार को नायब तहसीलदार राजेश कुमार पटेल ने बताया कि गोवंशों को बचाने के लिए मोटर बोट लगाई गई है और राजस्व टीम की तैनाती कर लगातार रेस्क्यू और निगरानी की जा रही है. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बेजुबान जानवरों के लिए चलाए जा रहे इस रेस्क्यू अभियान पर ग्रामीणों की नजर बनी हुई है. प्रशासन का दावा है कि मोटर बोट और टीमों के जरिए सभी गोवंशों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया जाएगा.