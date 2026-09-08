यूपी में बाढ़: उन्नाव में फिर उफनाईं गंगा, फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में महिला ने शिशु को दिया जन्म

फर्रुखाबाद में फिर उफनाई गंगा; बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में प्रसूता महिला ने शिशु को जन्म दिया

फर्रुखाबाद में गंगा और रामगंगा नदियां उफान पर हैं. नदियों में बाढ़ के कारण कई गांव में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. पानी भरने के कारण कई स्कूल भी प्रभावित हुए हैं. वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र समेचीपुर चितार में प्रसूता महिला ने एक बालक शिशु को जन्म दिया. प्रसूति उपरांत जिला प्रशासन ने महिला और बच्चे को सुरक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शमशाबाद में शिफ्ट करवाया.

जिले में गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि और ग्राम समाचीपुर चितार के बाढ़ प्रभावित होने से तहसील कायमगंज प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य संचालित करते हुए गांव से 9 परिवारों के कुल 32 व्यक्तियों को सकुशल बाहर निकालकर शमशाबाद उपमंडी स्थित बाढ़ शरणालय में सुरक्षित पहुंचाया. बचाव एवं राहत कार्य के दौरान एनडीआरएफ एवं फ्लड पीएसी का बचाव दल आवश्यक बचाव उपकरणों के साथ मौके पर उपस्थित रहा. सुरक्षित निकासी की कार्रवाई में सहयोग प्रदान किया.