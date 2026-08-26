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यूपी में बाढ़-बारिश का कहर; बलिया में बाढ़ से हालात खराब, उन्नाव में गहराया संकट

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यूपी में बाढ़-बारिश से तबाही उफान पर नदियां, सड़कों पर जलभराव (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 26, 2026 at 11:34 AM IST

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Updated : August 26, 2026 at 3:30 PM IST

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उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी संभागों में जोरदार बारिश हो रही है. पिछले तीन-चार दिनों से हो रही भारी बरसात के कारण यूपी के कई जिलों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है. वहीं गंगा-यमुना और कई नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है. नदियों के करीब बने घर गिर रहें, लोग धीरे-धीरे गांवों से पलायन कर रहें. कानपुर, उन्नाव, बदायूं, बलिया में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं.

LIVE FEED

3:13 PM, 26 Aug 2026 (IST)

मिर्जापुर में लगातार हो रही बारिश, अहरौरा बांध खुलने से गड़ई नदी उफान पर

मिर्जापुर में लगातार हो रही बारिश और अहरौरा का बांध खुलने से गड़ई नदी उफान पर है. जान जोखिम में डालकर राहगीर नदी को पार कर रहे हैं. इलाके के सड़क और खेत सब जलमग्न हो गए हैं. मदारपुर गांव के पास स्थित पुल पर बुधवार को भी 2 फीट से अधिक पानी बहने के कारण आवागमन बाधित रहा. वहीं, अहरौरा बांध से करीब 450 क्यूसेक पानी की निकासी किए जाने से जमालपुर क्षेत्र के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.

मिर्जापुर में गड़ई नदी उफान पर. (Video Credit; ETV Bharat)

2:30 PM, 26 Aug 2026 (IST)

कानपुर हुआ पानी-पानी, जलभराव से जूझते रहे राहगीर

कानपुर में बुधवार सुबह अचानक ही मौसम बदला और करीब सुबह 7 बजे से तेज बारिश शुरू हुई. मौसम विशेषज्ञ डा. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि अभी आगामी 2 दिनों तक इसी तरह रुक-रुक कर बारिश होती रहेगी.

वहीं, तेज बारिश के चलते शहर के अधिकांश क्षेत्रों में घुटनों तक पानी भर गया, जिससे राहगीरों को निकलने में बहुत अधिक मशक्कत का सामना करना पड़ा. दक्षिण क्षेत्र के नंदलाल चौराहा, चावला मार्केट चौराहा, किदवई नगर, बर्रा समेत कई इलाके तो डूबने जैसी स्थिति में पहुंच गए.

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कानपुर में बारिश का पानी सड़कों पर भरा. (Photo Credit; ETV Bharat)

11:17 AM, 26 Aug 2026 (IST)

बदायूं में बाढ़ पीड़ितों को बांटी जा रही राहत सामग्री

बदायूं में बाढ़ पीड़ितों को बांटी जा रही राहत सामग्री. दातागंज एसडीएम विनोद कुमार सिंह ने कहा, टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है. राहत सामिग्री का वितरण भी लगातार किया जा रहा है. गंगा नदी की धारा 2 तरफ बह रही है, जिससे काटन की संभावना है. नरोरा बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण इलाके में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है.

दातागंज एसडीएम विनोद कुमार सिंह (Video Credit; ETV Bharat)

11:07 AM, 26 Aug 2026 (IST)

उन्नाव में बाढ़ का संकट गहराया, गंगा का जलस्तर 112.74 मीटर तक पहुंचा

उन्नाव में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है. बुधवार सुबह नदी का जलस्तर 112.74 मीटर दर्ज किया गया. ये खतरे के निशान 113 मीटर से महज 26 सेंटीमीटर नीचे है. जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी से गंगा किनारे बसे गांवों और मोहल्लों के लोगों की चिंता बढ़ गई है. नदी का पानी अब नए क्षेत्रों में प्रवेश करने लगा है, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के सामने आवागमन और रोजमर्रा की जरूरतों को लेकर परेशानी खड़ी हो गई है. प्रशासन की ओर से प्रभावित इलाकों में स्थिति पर नजर रखी जा रही है.

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गंगा का जलस्तर 112.74 मीटर तक पहुंचा (Photo Credit; ETV Bharat)

10:58 AM, 26 Aug 2026 (IST)

बाढ़ प्रभावित गांवों में पहुंचे डीएम, राहत-बचाव व्यवस्थाओं का लिया जायजा

बलिया में बाढ़ प्रभावित गांवों में पहुंचे डीएम, राहत-बचाव व्यवस्थाओं का जायजा लिया. बता दें, ग्राम पर्वतपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय में बाढ़ पीड़ितों के ठहरने की व्यवस्था की गई है. यहां करीब 50 लोगों के रुकने की व्यवस्था है. जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने राहत शिविर की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए बाढ़ पीड़ितों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी ली. बाढ़ प्रभावित लोगों के उपचार के लिए मेडिकल टीम तथा पशुओं के डलाज के लिए भी चिकित्सा टीम तैनात की गई है.

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बाढ़ प्रभावित गांवों में पहुंचे डीएम (Photo Credit; ETV Bharat)
Last Updated : August 26, 2026 at 3:30 PM IST

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