यूपी में बाढ़-बारिश का कहर; बलिया में बाढ़ से हालात खराब, उन्नाव में गहराया संकट

उन्नाव में बाढ़ का संकट गहराया, गंगा का जलस्तर 112.74 मीटर तक पहुंचा

उन्नाव में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है. बुधवार सुबह नदी का जलस्तर 112.74 मीटर दर्ज किया गया. ये खतरे के निशान 113 मीटर से महज 26 सेंटीमीटर नीचे है. जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी से गंगा किनारे बसे गांवों और मोहल्लों के लोगों की चिंता बढ़ गई है. नदी का पानी अब नए क्षेत्रों में प्रवेश करने लगा है, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के सामने आवागमन और रोजमर्रा की जरूरतों को लेकर परेशानी खड़ी हो गई है. प्रशासन की ओर से प्रभावित इलाकों में स्थिति पर नजर रखी जा रही है.