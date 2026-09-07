यूपी में बाढ़ का सितम; उन्नाव में नाव से आवागमन के लिए मजबूर ग्रामीण, घरों में घुसा पानी

उन्नाव में फिर बढ़ने लगा गंगा नदी का जलस्तर, लोन नदी का रौद्र रूप, कई गांवों में घुसा पानी

उन्नाव में गंगा नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है. 24 घंटे में 15 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. पानी कम होने के बाद जिन घरों से बाढ़ का पानी निकल गया था, उनमें दोबारा पानी भरने लगा है. गोताखोर समेत 11 मोहल्लों में अब भी बाढ़ का पानी भरा होने से लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं. लोग नावों के सहारे रोजमर्रा के काम निपटाने को मजबूर हैं. केंद्रीय जल आयोग के अनुसार सोमवार सुबह 8 बजे गंगा का जलस्तर 112.520 मीटर दर्ज किया गया. जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए तीन अस्थायी आश्रय स्थल बनाए गए हैं. लेखपाल प्रशांत अवस्थी ने बताया कि मोहल्ला गोताखोर, मिश्रा कॉलोनी और मनोहर नगर स्थित धर्मशाला में आश्रय स्थल बनाए गए हैं. हालांकि लोग यहां रहने के लिए तैयार नहीं हैं. ग्रामीणों का कहना है कि अगर वे घर छोड़कर आश्रय स्थल में चले गए तो पीछे से घरों में चोरी हो सकती है.

बीघापुर तहसील क्षेत्र में लोन नदी का जलस्तर बढ़ने से करीब 6 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं. अढौली और दिलीप नगर कुकरी गांव चारों ओर से बाढ़ के पानी से घिर गए हैं. गांवों में करीब तीन से चार फीट तक पानी भरने से कई रास्तों पर आवागमन पूरी तरह बंद हो गया है. ग्रामीण जरूरी सामान लेने के लिए छोटी नावों और पानी से होकर आने-जाने को मजबूर हैं. वहीं अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सुशील कुमार गोंड ने बताया कि हमारी प्रशासनिक टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लगी हुई हैं किसी को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी. राशन किट का वितरण किया जा रहा है.