यूपी में बाढ़ का सितम; उन्नाव में नाव से आवागमन के लिए मजबूर ग्रामीण, घरों में घुसा पानी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 7, 2026 at 12:27 PM IST|
Updated : September 7, 2026 at 3:02 PM IST
उत्तर प्रदेश में बीते दिनों से हो रही लगातार भारी बारिश ने बाढ़ की समस्या को गंभीर बना दिया है. नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण कई इलाकों में पानी का स्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है. ग्रामीण इलाकों में घरों और खेतों में पानी घुसने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है और स्थानीय प्रशासन को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं. छोटी-छोटी नदियों से लेकर गंगा नदी तक रौद्र रूप में बह रही है. उन्नाव, चित्रकूट, काशी में बाढ़ के हालात बने हैं.
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बरेली में लगातार 3 घंटे जमकर बारिश, घरों में जलभराव, पार्षद ने नगर निगम पर लगाए आरोप
स्मार्ट सिटी के तमगे वाले बरेली में महज 3 घंटे की जोरदार बारिश ने नगर निगम की तैयारियों और जलनिकासी व्यवस्था की पोल खोल दी. शहर के कई इलाकों में सड़कें और गलियां पानी में डूब गईं. हालात इस कदर बिगड़ गए कि जलभराव से जूझ रहे लोगों को पानी के बीच नाव तक उतारनी पड़ी. जलभराव की तस्वीरें सामने आने के बाद नगर निगम की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं. वहीं कर्मचारी नगर के लाजपत नगर कॉलोनी के कई मकान अवैध निर्माण के चलते जलभराव के शिकार हो गए, घरों में पानी भर गया.
नगर निगम की व्यवस्थाओं के विरोध में वार्ड संख्या 64 के निर्दलीय पार्षद जय प्रकाश राजपूत स्थानीय लोगों के साथ सड़क पर उतर आए. उन्होंने जलभराव वाले इलाके में नाव चलाकर विरोध जताया और नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए. पार्षद ने नाले और जलनिकासी व्यवस्था में कथित अनियमितताओं और अतिक्रमण के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया. पार्षद जय प्रकाश राजपूत का आरोप है कि उनके वार्ड समेत करीब आठ वार्ड बारिश के बाद जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं.
उन्नाव में फिर बढ़ने लगा गंगा नदी का जलस्तर, लोन नदी का रौद्र रूप, कई गांवों में घुसा पानी
उन्नाव में गंगा नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है. 24 घंटे में 15 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. पानी कम होने के बाद जिन घरों से बाढ़ का पानी निकल गया था, उनमें दोबारा पानी भरने लगा है. गोताखोर समेत 11 मोहल्लों में अब भी बाढ़ का पानी भरा होने से लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं. लोग नावों के सहारे रोजमर्रा के काम निपटाने को मजबूर हैं. केंद्रीय जल आयोग के अनुसार सोमवार सुबह 8 बजे गंगा का जलस्तर 112.520 मीटर दर्ज किया गया. जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए तीन अस्थायी आश्रय स्थल बनाए गए हैं. लेखपाल प्रशांत अवस्थी ने बताया कि मोहल्ला गोताखोर, मिश्रा कॉलोनी और मनोहर नगर स्थित धर्मशाला में आश्रय स्थल बनाए गए हैं. हालांकि लोग यहां रहने के लिए तैयार नहीं हैं. ग्रामीणों का कहना है कि अगर वे घर छोड़कर आश्रय स्थल में चले गए तो पीछे से घरों में चोरी हो सकती है.
बीघापुर तहसील क्षेत्र में लोन नदी का जलस्तर बढ़ने से करीब 6 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं. अढौली और दिलीप नगर कुकरी गांव चारों ओर से बाढ़ के पानी से घिर गए हैं. गांवों में करीब तीन से चार फीट तक पानी भरने से कई रास्तों पर आवागमन पूरी तरह बंद हो गया है. ग्रामीण जरूरी सामान लेने के लिए छोटी नावों और पानी से होकर आने-जाने को मजबूर हैं. वहीं अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सुशील कुमार गोंड ने बताया कि हमारी प्रशासनिक टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लगी हुई हैं किसी को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी. राशन किट का वितरण किया जा रहा है.