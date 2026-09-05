यूपी में बाढ़ की आफत; मेरठ-संभल में कच्चा मकान ढहा, उन्नाव में परेशान ग्रामीणों की प्रशासन से गुहार
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 5, 2026 at 4:22 PM IST|
Updated : September 5, 2026 at 4:36 PM IST
उत्तर प्रदेश के पूर्वी-पश्चिमी संभागों में जोरदार बारिश हो रही है. बरसात के कारण यूपी के कई जिलों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है. वहीं गंगा-यमुना और कई नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है. नदियों के करीब बने घर गिर रहें, लोग धीरे-धीरे गांवों से पलायन कर रहें. कानपुर, उन्नाव, बदायूं, बलिया में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं.
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संभल में मूसलाधार बारिश के बाद भरभराकर गिरा मकान, ट्रैक्टर-बाइक समेत करीब लाखों का सामान मलबे में दबा
संभल में मूसलाधार बारिश के बाद एक मकान अचानक भरभराकर गिर गया. हादसे के वक्त मकान के अंदर मौजूद 4 लोगों ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई. मकान के मलबे में ट्रैक्टर, बाइक, घरेलू सामान और अन्य जरूरी चीजें दब गईं. पीड़ित परिवार के मुताबिक करीब लाखों रुपये का सामान मलबे में दबकर नष्ट हो गया है.
गुन्नौर एसडीएम अवधेश कुमार ने बताया कि मकान गिरने की जानकारी मिलने के बाद एसडीएम अवधेश कुमार ने लेखपाल को मौके पर भेजा. लेखपाल ने गांव पहुंचकर मौके का निरीक्षण किया और नुकसान की रिपोर्ट तैयार की है, परिवार को प्रशासन की तरफ से मदद की जाएगी.
फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग कर रही लगातार जांच
फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को समय से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक अभियान चलाया है. मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आनंद उपाध्याय के निर्देशन में गठित चिकित्सकीय टीमें प्रभावित क्षेत्रों के गांवों में पहुंचकर लोगों का स्वास्थ्य जांच कर रही हैं और आवश्यकता के अनुसार उपचार एवं दवाएं उपलब्ध करा रही हैं. सीएमओ ने स्वास्थ्य अधिकारियों एवं टीमों को निर्देश दिए हैं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर तत्काल उपचार उपलब्ध कराया जाए. 198 चिकित्सकीय टीमें लगातार कर भ्रमण रही है. अब तक 23,811 लोगों का उपचार किया गया है. 19,363 ओआरएस पैकेट और 29,419 क्लोरीन टैबलेट वितरित किए गए हैं.
उन्नाव में बाढ़ का संकट, लोन नदी का बढ़ता जलस्तर ग्रामीणों के लिए बना मुसीबत
उन्नाव में बाढ़ का संकट लगातार गहराता जा रहा है. बीघापुर तहसील क्षेत्र के पोरई गांव में लोन नदी का बढ़ता जलस्तर ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गया है. बाढ़ का पानी गांव को चारों तरफ से घेर चुका है. कई घरों में पानी घुसने से राशन, अनाज और घरेलू सामान भीग गया है. हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि ग्रामीणों को अपने मवेशियों और बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर भेजना पड़ा है. गांव में आवागमन के लिए अब नाव ही सहारा बनी हुई है. ग्रामीण पर्याप्त नाव और सरकारी राहत नहीं मिलने का आरोप लगा रहे हैं. वहीं प्रशासन ने तकिया-पाटन-पुरवा मार्ग को बंद कर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी है.
मेरठ में रिमझिम बारिश से मौसम सुहावना, हस्तिनापुर में मकान ढहा, सरकारी दफ्तर जलमग्न
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ और आसपास के इलाकों में शनिवार सुबह से हो रही बारिश ने एक तरफ मौसम खुशगवार बना दिया है, तो दूसरी तरफ प्रशासनिक दावों की पोल खोलकर रख दी है. पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी और उमस झेल रहे शहरवासियों को तापमान में गिरावट से राहत तो मिली, लेकिन जलभराव ने आम जनता से लेकर अधिकारियों तक की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. सुबह से लगातार हो रही बारिश और निचले इलाकों में जमे पानी के दबाव से हस्तिनापुर क्षेत्र में एक पुराना मकान भरभराकर गिर गया. राहत की बात ये रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई. प्रशासनिक टीमें मौके पर पहुंचकर नुकसान का आंकलन कर रही हैं. मौसम वैज्ञानिक डॉ. यूपी शाही ने बताया कि अगले 24 घंटों तक मेरठ और आसपास के क्षेत्रों में मौसम का मिजाज इसी प्रकार बना रहेगा. आसमान में बादल छाए रहने के साथ-साथ रुक-रुककर बारिश होने की पूरी संभावना है.