यूपी में बाढ़ की आफत; मेरठ-संभल में कच्चा मकान ढहा, उन्नाव में परेशान ग्रामीणों की प्रशासन से गुहार

मेरठ में रिमझिम बारिश से मौसम सुहावना, हस्तिनापुर में मकान ढहा, सरकारी दफ्तर जलमग्न

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ और आसपास के इलाकों में शनिवार सुबह से हो रही बारिश ने एक तरफ मौसम खुशगवार बना दिया है, तो दूसरी तरफ प्रशासनिक दावों की पोल खोलकर रख दी है. पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी और उमस झेल रहे शहरवासियों को तापमान में गिरावट से राहत तो मिली, लेकिन जलभराव ने आम जनता से लेकर अधिकारियों तक की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. सुबह से ​लगातार हो रही बारिश और निचले इलाकों में जमे पानी के दबाव से हस्तिनापुर क्षेत्र में एक पुराना मकान भरभराकर गिर गया. राहत की बात ये रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई. प्रशासनिक टीमें मौके पर पहुंचकर नुकसान का आंकलन कर रही हैं. मौसम वैज्ञानिक डॉ. यूपी शाही ने बताया कि अगले 24 घंटों तक मेरठ और आसपास के क्षेत्रों में मौसम का मिजाज इसी प्रकार बना रहेगा. आसमान में बादल छाए रहने के साथ-साथ रुक-रुककर बारिश होने की पूरी संभावना है.