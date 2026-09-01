यूपी में मुसीबत की बाढ़; प्रयागराज में घाटों पर प्रशासन का अलर्ट जारी
यूपी में लगातार तेज बारिश होने से कई जिलों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है. गंगा-जमुना और कई नदियां भी उफनाई हैं. वहीं नदियों के पास के क्षेत्र में बसे लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है. लोगों के घरों में कहीं पानी भर गया है तो किसी के मकान गिर गए. लोग परेशान होकर अब घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं.
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प्रयागराज में गंगा-यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ा: फाफामऊ घाटों पर फैला पानी
प्रयागराज में गंगा-यमुना नदियों का जलस्तर मंगलवार सुबह से तेजी से बढ़ रहा है. खासकर फाफामऊ गंगा घाट पर पानी का फैलाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे घाट के किनारे के इलाके जलमग्न होने लगे हैं. प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है, तटीय इलाकों के लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है.
जलस्तर के आंकड़े: मंगलवार सुबह 8 बजे दर्ज किए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार दोनों नदियों की स्थिति इस प्रकार है:
- फाफामऊ (गंगा): 82.88 मीटर
- नैनी (यमुना): 82.39 मीटर
- छतनाग (गंगा): 81.97 मीटर