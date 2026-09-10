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यूपी में बाढ़ से तबाही; वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या समेत कई जिले डूबे, नदियां उफान पर

यूपी में बाढ़ से मची तबाही
यूपी में बाढ़ से मची तबाही (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 11:17 AM IST

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उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और प्रमुख नदियों के उफान के कारण बाढ़ का कहर लगातार गहराता जा रहा है, जिससे प्रदेश के कई जिले भीषण बाढ़ की चपेट में आ गए हैं. गंगा और यमुना जैसी प्रमुख नदियां कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे वाराणसी,प्रयागराज,गोरखपुर,अयोध्या,बलिया,लखीमपुर खीरी,बाराबंकी, गाजीपुर, संभल समेत कई जिलों में लाखों की आबादी प्रभावित हुई है. वहीं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है.

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11:11 AM, 10 Sep 2026 (IST)

संभल में बाढ़ की चपेट से कई गांव, फसलें बर्बाद होने से ग्रामीण परेशान

संभल में बाढ़ का पानी लगातार ग्रामीण इलाकों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है. गुन्नौर तहसील क्षेत्र के तोतापुर, बझागी, उदिया नगला, समेत करीब तीन दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिससे ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. वहीं खेतों में पानी भरने से किसानों की फसलें भी बर्बाद हो चुकी हैं. जिलाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और बाढ़ क्षेत्र का जायजा लिया. अधिकारी व कर्मचारियों को तत्काल व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के दिए निर्देश दिए.

जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने बताया कि जनपद संभल की गुन्नौर तहसील के बझांगी गांव में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया गया है. यहां तीन मजरों में बाढ़ का पानी आने से ग्रामीण प्रभावित हुए हैं. हालांकि अभी पानी मजरों तक नहीं पहुंचा है, लेकिन संपर्क मार्ग प्रभावित हुए हैं. किसानों की फसलें भी पूरी तरह से प्रभावित हुई हैं. स्थिति को देखते हुए लगभग सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं. ग्रामीणों के लिए पीने के पानी के टैंकर की व्यवस्था की गई है और साफ-सफाई के निर्देश दिए गए हैं.

संभल में बाढ़
संभल में बाढ़ (Photo credit;ETV Bharat)

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