यूपी में बाढ़ से तबाही; वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या समेत कई जिले डूबे, नदियां उफान पर

संभल में बाढ़ की चपेट से कई गांव, फसलें बर्बाद होने से ग्रामीण परेशान

संभल में बाढ़ का पानी लगातार ग्रामीण इलाकों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है. गुन्नौर तहसील क्षेत्र के तोतापुर, बझागी, उदिया नगला, समेत करीब तीन दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिससे ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. वहीं खेतों में पानी भरने से किसानों की फसलें भी बर्बाद हो चुकी हैं. जिलाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और बाढ़ क्षेत्र का जायजा लिया. अधिकारी व कर्मचारियों को तत्काल व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के दिए निर्देश दिए.



जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने बताया कि जनपद संभल की गुन्नौर तहसील के बझांगी गांव में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया गया है. यहां तीन मजरों में बाढ़ का पानी आने से ग्रामीण प्रभावित हुए हैं. हालांकि अभी पानी मजरों तक नहीं पहुंचा है, लेकिन संपर्क मार्ग प्रभावित हुए हैं. किसानों की फसलें भी पूरी तरह से प्रभावित हुई हैं. स्थिति को देखते हुए लगभग सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं. ग्रामीणों के लिए पीने के पानी के टैंकर की व्यवस्था की गई है और साफ-सफाई के निर्देश दिए गए हैं.