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बाढ़ से डूबा यूपी: सीतापुर, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी और बाराबंकी में बाढ़ का कहर, लाखों लोग प्रभावित समेत कई जिले डूबे

बाढ़ से डूबा यूपी
बाढ़ से डूबा यूपी (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 3:37 PM IST

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Updated : September 11, 2026 at 4:11 PM IST

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उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और प्रमुख नदियों के उफान के कारण बाढ़ का कहर लगातार गहराता जा रहा है, जिससे प्रदेश के कई जिले भीषण बाढ़ की चपेट में आ गए हैं. गंगा और यमुना जैसी प्रमुख नदियां कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे वाराणसी, प्रयागराज, सीतापुर, गोरखपुर, अयोध्या, बलिया, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, गाजीपुर, संभल समेत कई जिलों में लाखों की आबादी प्रभावित हुई है. वहीं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है.

LIVE FEED

4:07 PM, 11 Sep 2026 (IST)

मंत्री जयवीर सिंह ने बाढ़ पीड़ितों को वितरित की राहत सामग्री

फर्रुखाबाद : जिला मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश एवं प्रभारी मंत्री फर्रुखाबाद जयवीर सिंह ने बाढ़ पीड़ित परिवारों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अमृतपुर में राहत सामग्री किट एवं सर्पदंश राहत अनुदान चेक वितरण किया.

प्रभारी मंत्री ने बाढ़ प्रभावित 100 परिवारों को राहत सामग्री किट एवं 01 लाभार्थी को सर्पदंश राहत अनुदान राशि चेक वितरित किया. कहा कि आपदा की इस कठिन घड़ी में प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है.

मंत्री जयवीर सिंह ने बाढ़ पीड़ितों को वितरित की राहत सामग्री
मंत्री जयवीर सिंह ने बाढ़ पीड़ितों को वितरित की राहत सामग्री (Photo Credit; ETV Bharat)

2:55 PM, 11 Sep 2026 (IST)

बदायूं में बाढ प्रभावित क्षेत्र का कमिश्नर और डीएम अवनीश राय ने दौरा किया

बरेली के कमिश्नर शंभू कुमार और बदायूं के जिलाधिकारी अवनीश राय ने प्रशासनिक टीम के साथ शुक्रवार को बाढ़ प्रभावित जटा गांव का दौरा किया. इस दौरान अधिकारियों ने नाव से गंगा नदी पार करके बाढ़ और गंगा कटान से पीड़ित ग्रामीणों का हाल जाना और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया. इस दौरान अधिकारियों ने राहत सामग्री के बारे में पूछा तो ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें दो बार राहत सामग्री मिल चुकी है. इस दौरान जिलाधिकारी ने कटान के खतरे का सामना कर रहे रैपुरा और कदम नगला गांवों का भी हाल जाना और ग्रामीणों की मांग पर इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने का आश्वासन दिया.

2:54 PM, 11 Sep 2026 (IST)

बरेली में किला नदी के बढ़े जलस्तर से जलभराव

बरेली: उत्तराखंड में लगातार बारिश के बाद किला नदी का जलस्तर बढ़ने से बरेली के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति गंभीर बनी हुई है. पिछले चार दिनों से लाजपत नगर, त्रिवेणी कॉलोनी और केसर वाटिका के लोग जलभराव की समस्या से परेशान हैं. लोगों की परेशानी को देखते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना प्रभावित इलाकों में पहुंचे और मौके पर स्थिति का जायजा लिया.वनमंत्री ने लाजपत नगर के साथ ही त्रिवेणी कॉलोनी और केसर वाटिका का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने जलभराव की स्थिति, पानी की निकासी और स्थानीय लोगों को हो रही परेशानियों की जानकारी ली. मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित इलाकों में लोगों को जल्द से जल्द राहत दिलाई जाए और जल निकासी की प्रभावी व्यवस्था की जाए.निरीक्षण के दौरान वनमंत्री ने नगर आयुक्त संजीव मौर्या को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी तरह पानी की निकासी सुनिश्चित की जाए.

उन्होंने कहा कि जलभराव के कारण लोगों को लंबे समय तक परेशानी नहीं होनी चाहिए. नगर निगम के अधिकारियों को मौके पर उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए जल्द से जल्द पानी निकालने के निर्देश दिए गए.वनमंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को देखते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को स्वास्थ्य शिविर लगाने के निर्देश भी दिए. उन्होंने कहा कि जलभराव वाले इलाकों में लोगों के स्वास्थ्य की निगरानी जरूरी है और जरूरत पड़ने पर उन्हें तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए.

2:53 PM, 11 Sep 2026 (IST)

लखीमपुर-खेरी में महिला पुलिस थाना थाना बाढ़ के पानी के बीच कैद

लखीमपुर-खेरी में पलिया का महिला पुलिस थाना इस समय खुद चारों ओर से बाढ़ के पानी के बीच कैद सा होकर रह गया है. हालत यह है कि थाने के चारों ओर करीब 2 से 3 फीट पानी भरा हुआ है, जिसके चलते पुलिसकर्मियों को नाव के सहारे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालनी पड़ रही है. अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे कैद करने वाला पलिया का महिला पुलिस थाना इस समय खुद चारों ओर से बाढ़ के पानी के बीच कैद सा होकर रह गया है. हालत यह है कि थाने के चारों ओर करीब 2 से 3 फीट पानी भरा हुआ है, जिसके चलते पुलिसकर्मियों को नाव के सहारे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालनी पड़ रही है.

2:22 PM, 11 Sep 2026 (IST)

सीतापुर में सरायन के बढ़ते जलस्तर से दहशत, 45 घर खाली कराए गए

सीतापुर: सरायन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से शहर के तरीनपुर और अंसारी टोला मोहल्लों में बाढ़ का खतरा गहरा गया है. स्थिति का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी डॉ. राजगणपति आर ने शुक्रवार को प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और राहत एवं बचाव व्यवस्थाओं की समीक्षा की. जिलाधिकारी ने बताया कि नदी का पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंचने के बाद एहतियातन करीब 45 घरों को खाली कराया गया है. प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है. लोगों के ठहरने के लिए स्थायी रैन बसेरों, धर्मशालाओं तथा अन्य सुरक्षित स्थानों पर व्यवस्था की गई है.

निरीक्षण के दौरान डीएम ने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर लगातार निगरानी रखी जाए और जरूरत पड़ने पर तत्काल राहत कार्य शुरू किए जाएं. उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों के लिए भोजन, पेयजल तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था की गई है. साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेडिकल कैंप भी संचालित किए जा रहे हैं.

संक्रामक बीमारियों की आशंका को देखते हुए प्रभावित इलाकों में दवाओं का छिड़काव कराया जा रहा है. जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में नदी में ऐसी स्थिति नहीं है कि नाव संचालन की आवश्यकता पड़े, हालांकि प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है.

सीतापुर में सरायन के बढ़ते जलस्तर से दहशत
सीतापुर में सरायन के बढ़ते जलस्तर से दहशत (Photo credit;ETV Bharat)
Last Updated : September 11, 2026 at 4:11 PM IST

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