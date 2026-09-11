बाढ़ से डूबा यूपी: सीतापुर, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी और बाराबंकी में बाढ़ का कहर, लाखों लोग प्रभावित समेत कई जिले डूबे

बरेली में किला नदी के बढ़े जलस्तर से जलभराव

बरेली: उत्तराखंड में लगातार बारिश के बाद किला नदी का जलस्तर बढ़ने से बरेली के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति गंभीर बनी हुई है. पिछले चार दिनों से लाजपत नगर, त्रिवेणी कॉलोनी और केसर वाटिका के लोग जलभराव की समस्या से परेशान हैं. लोगों की परेशानी को देखते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना प्रभावित इलाकों में पहुंचे और मौके पर स्थिति का जायजा लिया.वनमंत्री ने लाजपत नगर के साथ ही त्रिवेणी कॉलोनी और केसर वाटिका का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने जलभराव की स्थिति, पानी की निकासी और स्थानीय लोगों को हो रही परेशानियों की जानकारी ली. मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित इलाकों में लोगों को जल्द से जल्द राहत दिलाई जाए और जल निकासी की प्रभावी व्यवस्था की जाए.निरीक्षण के दौरान वनमंत्री ने नगर आयुक्त संजीव मौर्या को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी तरह पानी की निकासी सुनिश्चित की जाए.

उन्होंने कहा कि जलभराव के कारण लोगों को लंबे समय तक परेशानी नहीं होनी चाहिए. नगर निगम के अधिकारियों को मौके पर उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए जल्द से जल्द पानी निकालने के निर्देश दिए गए.वनमंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को देखते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को स्वास्थ्य शिविर लगाने के निर्देश भी दिए. उन्होंने कहा कि जलभराव वाले इलाकों में लोगों के स्वास्थ्य की निगरानी जरूरी है और जरूरत पड़ने पर उन्हें तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए.