Gairsain Assembly Session: दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि, अनुपूरक बजट पेश, कल तक के लिए सदन स्थगित

तराई से गन कल्चर खत्म करने के लिए युवाओं को रोजगार देने पर था खंडूड़ी का जोर

BJP विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि तराई से गन कल्चर खत्म करने के लिए युवाओं को रोजगार देने पर था खंडूड़ी का जोर. उन्होंने बताया कि विधायक बनने के बाद जब वह खंडूड़ी से मिलने पहुंचे, तो उन्होंने तराई क्षेत्र से बंदूक संस्कृति खत्म करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी. खंडूड़ी का मानना था कि केवल पुलिस कार्रवाई से इस समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि युवाओं को रोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता के अवसर देने होंगे. अरविंद पांडेय के मुताबिक, वर्ष 2007 से 2012 के दौरान खंडूड़ी ने तराई में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार करने पर जोर दिया. काशीपुर, बाजपुर और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने की दिशा में प्रयास किए गए, ताकि युवा विकास की मुख्यधारा से जुड़ सकें और बंदूक संस्कृति से दूर रहें. अरविंद पांडेय ने खंडूड़ी की ईमानदारी और पारदर्शी कार्यशैली की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि खंडूड़ी के कार्यकाल में उद्योग लगाने वाले युवाओं को रिश्वत देने की जरूरत नहीं पड़ी। पांडेय के अनुसार, खंडूड़ी का उद्देश्य ऐसा माहौल तैयार करना था, जहां उद्यमियों को सरकारी व्यवस्था पर भरोसा हो और युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलें.