Gairsain Assembly Session: दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि, अनुपूरक बजट पेश, कल तक के लिए सदन स्थगित
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 27, 2026 at 9:09 AM IST|
Updated : October 27, 2026 at 6:00 PM IST
उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आज मंगलवार 27 अक्टूबर 2026 से उत्तराखंड विधानसभा का दो दिवसीय सत्र शुरू हुआ. सत्र की शुरुआत में सीएम धामी समेत पूरे सदन ने पूर्व सीएम दिवंगत बीसी खंडूड़ी को याद किया. इस दौरान ठीक 3 बजे सीएम धामी ने अनुपूरक बजट पेश करने का प्रस्ताव किया. इसके बाद ₹7,844 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया. अनुपूरक बजट पेश करने के बाद सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. जिसमें सीएम धामी ने अपने कार्यकाल के विकासकार्यों की जानकारी दी.
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सदन के पटल पर रखे गए 9 विधेयक और 2 अध्यादेश
पहले दिन सदन के पटल पर उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश, 2026, उत्तराखंड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2026 अध्यादेश रखे गये.
सदन के पटल पर रखे गए ये विधेयक
1- उत्तराखंड सिंचाई जल निकासी विधेयक, 2026
2- उत्तराखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2026
3- उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना (विकास और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2026
4- उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) द्वितीय विधेयक, 2026
5- उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2026
6- उत्तराखंड सिविल विधि (संशोधन) विधेयक, 2026
7- उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक, 2026
8- उत्तराखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026
9- उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026
सीएम धामी ने गिनाये आंकड़े, 2022 से अब तक का दिया हिसाब
मुख्यमंत्री ने कहा राज्य की अर्थव्यवस्था और विकास से जुड़े आंकड़े उत्साहजनक हैं. वर्ष 2022 में प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2026-27 में बढ़कर लगभग 3.82 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है. इस अवधि में प्रति व्यक्ति आय लगभग 1.95 लाख रुपये से बढ़कर 2.74 लाख रुपये तक पहुंची है. बहुआयामी गरीबी में कमी आई है. राज्य में स्टार्टअप की संख्या 702 से बढ़कर 1,978 तथा एमएसएमई इकाइयों की संख्या लगभग 60 हजार से बढ़कर एक लाख तक पहुंची है. सौर ऊर्जा क्षमता में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है.
अनुपूरक बजट आत्मनिर्भर उत्तराखंड की दिशा में महत्वपूर्ण कदम, बोले सीएम
सीएम धामी ने कहा राज्य सरकार का संकल्प उत्तराखंड को वर्ष 2047 तक विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बनाना है. इसी दिशा में सरकार विकास कार्यों को गति देने के साथ जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है. वित्तीय वर्ष 2026-27 का अनुपूरक बजट भी इसी सोच के साथ तैयार किया गया है, जिसमें प्रदेश की वर्तमान आवश्यकताओं के साथ भविष्य की जरूरतों का ध्यान रखा गया है.
सीएम धामी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जनता से सामने रखा रिपोर्ट कार्ड
अनुपूरक बजट पेश करने के बाद सीएम धामी ने प्रेस वार्ता की. जिसमें सीएम धामी ने विस्तार से अनुपूरक बजट की जानकारी दी. साथ ही सीएम धामी ने साल 2022 से लेकर अब तक विकासकार्यों की भी विस्तार से जानकारी दी.
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LIVE: उत्तराखण्ड विधानसभा, भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में आयोजित प्रेस वार्ता https://t.co/ctqGpkCHl4— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) October 27, 2026
प्रेमचंद अग्रवाल बोले बीसी खंडूड़ी ने सिखाया अनुशासन
प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि ऋषिकेश में मैंने तत्कालीन सीएम बीसी खंडूड़ी का कार्यक्रम रखवाया. कार्यक्रम के तय समय से ठीक 10 मिनट पहले उनके स्टाफ का फोन आया. उन्होंने पूछा सारी तैयारी हो चुकी होगी. मैंने स्टाफ से कहा थोड़ा लेट आ जाएं तो खंडूड़ी जी ने फोन लेकर कहा कि मैं तय समय पर ही आऊंगा. जब उनसे कहा कि अभी पूरी भीड़ नहीं आई है. उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं मैं आ रहा हूं. वो समय के पाबंद थे. आज उनके अनुशासन से सीख लेने की जरूरत है.
भरत चौधरी बोले बीसी खंडूड़ी ने दिया था मुझे राजनीतिक जीवनदान
रुद्रप्रयाग विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक भरत सिंह चौधरी ने कहा कि बीसी खंडूड़ी काल के कपाल पर भी अपने अमिट हस्ताक्षर छोड़ गए. मैं जब पांच बार लगातार चुनाव हारकर इसे अपनी नियति मान बैठा था तो बीसी खंडूड़ी जैसे गॉडफादर का आशीर्वाद मिला. मेरा सौभाग्य था कि उसी कालखंड में बीसी खंडूड़ी राज्य के सबसे बड़े राजनेता हुए. तब बीसी खंडूड़ी ने कहा कि जब मैंने सेना से रिटायरमेंट के बाद 58 साल में राजनीति में पदार्पण किया तो तुम्हें भी निराश नहीं होना चाहिए. अगर आज बीसी खंडूड़ी के जीवन मूल्यों का एक प्रतिशत भी अपना लिया जाए तो राजनीति काफी साफ हो जाएगी. उन्होंने मुझे राजनीतिक जीवनदान दिया.
अनुपूरक बजट में राजस्व मद के लिए 3,679.86 करोड़ रुपए
अनुपूरक बजट में राजस्व मद के लिए 3,679.86 करोड़ रुपए और पूंजीगत मद के लिए 4,164.32 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. बजट में ग्रामीण, शहरी और स्थानीय निकायों को राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप 721 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव है. अन्नपूर्ति योजना के तहत धान और गेहूं की खरीद के लिए 1,100 करोड़ रुपए तथा अवस्थापना विकास के लिए 500 करोड़ रुपए रखे गए हैं. जल जीवन मिशन में ठेकेदारों के बकाया भुगतान के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. कुंभ मेला अवस्थापना विकास कार्यों के लिए 290 करोड़ रुपए का प्रावधान है. उच्च शिक्षा और विद्यालयी शिक्षा में डिजिटल लर्निंग के लिए 200 करोड़ रुपए रखे गए हैं.
अनुपूरक बजट में गोल्डन कार्ड के लिए 125 करोड़ रुपये का प्रावधान
अनपूरक बजट में गैरसैंण जलापूर्ति बांध परियोजना के लिए 122 करोड़, नवीन स्टेट डेटा सेंटर के लिए 40 करोड़ और हरिद्वार-गंगा कॉरिडोर परियोजना के लिए 30 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान योजना के लिए 100 करोड़ और गोल्डन कार्ड के लिए 125 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. कल्याणकारी पेंशन के लिए 93 करोड़ रुपये रखे गए हैं. ऊर्जा क्षेत्र में खुरपिया फार्म परियोजना की विद्युत व्यवस्था के लिए 270 करोड़ तथा पिथौरागढ़, रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेजों के लिए 160 करोड़ रुपये अनुपूरक बजट में प्रस्तावित हैं.
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बर्तन लेकर किया प्रदर्शन
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कालीमाटी बैरियर पर रोके जाने का बाद सरकार के विरोध में उत्तराखंड के खाना बनाने के पारंपरिक बर्तनों के साथ प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की. इस दौरान कांग्रेस पार्टी के झंडे से बने वस्त्र पहने कार्यकर्ता पाबौ निवासी दिगंबर सिंह व अन्य कार्यकर्ताओं ने तोला ओर बंठा सर पर रखकर प्रदर्शन करते हुए भाजपा सरकार के खिलाफ़ जमकर नारेबाजी की.
...जब चारपाई पर बैठकर बीसी खंडूड़ी ने लिया कार्यकर्ता का हालचाल
पिथौरागढ़ जिले की गंगोलीहाट विधानसभा सीट से भाजपा विधायक फकीर राम टम्टा ने एक जनसंपर्क से जुड़ा पूर्व सीएम बीसी खंडूड़ी से जुड़ा संस्मरण सुनाया. फकीर राम टम्टा ने कहा कि जब खंडूड़ी एक शख्स के घर पहुंचे तो वहां बैठने के लिए कुछ नहीं था. एक चारपाई थी. उसी पर बैठकर हालचाल लिया.
ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में एक साल में पहली बार दो विधानसभा सत्र आयोजित- सीएम
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट पेश करते हुए बताया कि राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में इस साल 2026 में दो बार विधानसभा सत्र आयोजित किए गए हैं. इससे पहले मार्च 2026 में भराड़ीसैंण बजट सत्र भी आयोजित किया गया था, अब अक्टूबर में यहां दूसरा सत्र हो रहा है.
सीेएम ने बताया कि,
- 2014- गैरसैंण में विधानसभा सत्र आयोजित करने की ऐतिहासिक शुरुआत.
- 2015- सत्र केवल दो दिनों तक चला.
- 2016- इस साल भी सत्र दो दिन चला.
- 2017- सदन की बैठक दो दिवसीय रही.
- 2018- विधानसभा की कार्यवाही छह दिनों तक चली.
- 2019- सत्र का आयोजन नहीं.
- 2020- सत्र पांच दिनों तक चला.
- 2021- मार्च में छह दिवसीय बजट सत्र चला.
- 2022- इस वर्ष यहाँ कोई भी विधानसभा सत्र आयोजित नहीं हो सका.
- 2023 और 2024- तीन दिवसीय सत्र आयोजित.
- 2025- बजट सत्र और मानसून सत्र आयोजित किए गए.
- वर्तमान वर्ष 2026- बजट सत्र के बाद दूसरा सत्र भी यहीं आयोजित हो रहा है.
सीएम ने कहा कि, भराड़ीसैंण में नियमित रूप से इन सत्रों का आयोजन ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में इसके गौरव को तो बढ़ाता ही है, साथ ही यह पहाड़ी इलाकों की बुनियादी चुनौतियों, क्षेत्रीय प्रगति और स्थानीय नागरिकों की आकांक्षाओं को सरकार के समक्ष मजबूती से उठाने का एक बेहद असरदार जरिया भी साबित हो रहा है.
शक्ति लाल शाह ने सुनाया बीसी खंडूड़ी से जुड़ा यादगार संस्मरण
टिहरी गढ़वाल जिले की घनसाली विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक शक्ति लाल शाह ने दिवंगत पूर्व सीएम बीसी खंडूड़ी को लेकर अपनी यादें ताजा कीं. अखोड़ी गांव में इंद्रमणि बडोनी की प्रतिमा के अनावरण को लेकर संस्मरण सुनाया. शक्ति लाल शाह ने कहा कि खंडूड़ी भारत मां के लाल थे. उन्होंने सेना के साथ ही सार्वजनिक जीवन में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी.
यूकेडी के प्रदर्शनकारियों ने दिवालीखाल के बैरिकेडिंग तोड़ीं
यूकेडी के प्रदर्शनकारियों ने दिवालीखाल के बैरिकेडिंग तोड़ीं. भराड़ीसैंण मुख्य गेट पर पहुंचे UKD के प्रदर्शनकारी
मुख्यमंत्री ने सदन में पेश किया 7,844.18 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट
भराड़ीसैंण विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन के पटल पर 7,844.18 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट रखा. दिवंगत नेताओं को शोक संदेश और श्रद्धांजलि के बीच बजट पेश किया.
मुन्ना सिंह चौहान ने कहा परीक्षाओं में पारदर्शिता लाए थे बीसी खंडूड़ी
देहरादून के विकासनगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने पूर्व सीएम बीसी खंडूड़ी को श्रद्धांजलि देते हुए उनसे जुड़े काफी सारे अनुभव सुनाए. चौहान ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए कदम सबसे पहले बीसी खंडूड़ी ने ही उठाए थे. उन्होंने परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों को आंसर सीट की कार्बन कॉपी ले जाने की अनुमति दी थी.
सीएम धामी ने अनुपूरक बजट पेश करने का प्रस्ताव किया
सीएम धामी ने सदन में अनुपूरक बजट पेश करने का प्रस्ताव किया. बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान के पूर्व सीएम बीसी खंडूड़ी की यादों को ताजा करने के दौरान पेश किया अननपूरक बजट पेश करने का प्रस्ताव
तराई से गन कल्चर खत्म करने के लिए युवाओं को रोजगार देने पर था खंडूड़ी का जोर
BJP विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि तराई से गन कल्चर खत्म करने के लिए युवाओं को रोजगार देने पर था खंडूड़ी का जोर. उन्होंने बताया कि विधायक बनने के बाद जब वह खंडूड़ी से मिलने पहुंचे, तो उन्होंने तराई क्षेत्र से बंदूक संस्कृति खत्म करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी. खंडूड़ी का मानना था कि केवल पुलिस कार्रवाई से इस समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि युवाओं को रोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता के अवसर देने होंगे. अरविंद पांडेय के मुताबिक, वर्ष 2007 से 2012 के दौरान खंडूड़ी ने तराई में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार करने पर जोर दिया. काशीपुर, बाजपुर और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने की दिशा में प्रयास किए गए, ताकि युवा विकास की मुख्यधारा से जुड़ सकें और बंदूक संस्कृति से दूर रहें. अरविंद पांडेय ने खंडूड़ी की ईमानदारी और पारदर्शी कार्यशैली की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि खंडूड़ी के कार्यकाल में उद्योग लगाने वाले युवाओं को रिश्वत देने की जरूरत नहीं पड़ी। पांडेय के अनुसार, खंडूड़ी का उद्देश्य ऐसा माहौल तैयार करना था, जहां उद्यमियों को सरकारी व्यवस्था पर भरोसा हो और युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलें.
सीएम धामी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय हीरा सिंह बिष्ट को दी भावभीनी श्रद्धांजलि
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को विधानसभा में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय हीरा सिंह बिष्ट के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हीरा सिंह बिष्ट का जीवन जनसरोकारों के प्रति समर्पित रहा। उन्होंने छात्र राजनीति से शुरुआत कर ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, विधायक और मंत्री के रूप में जनसेवा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय बिष्ट श्रमिकों और मेहनतकश लोगों के अधिकारों के लिए सदैव संघर्षरत रहे। पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन से लेकर प्रदेश के विकास तक उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। श्रम, परिवहन और तकनीकी शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भी उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका निधन प्रदेश के राजनीतिक जीवन के लिए अपूरणीय क्षति है और जनसेवा के प्रति उनका समर्पण सदैव याद किया जाएगा।
सदन में दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी
भराड़ीसैंण विधानसभा सत्र में दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है. विधायक बिशन सिंह चुफाल ने श्रद्धांजलि दी. उनसे पहले कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने सदन में श्रद्धांजलि दी. विधायक दिलीप रावत सदन में अपनी बात रखी.
विपक्ष के धरना-प्रदर्शन पर सीएम धामी की दो टूक, बोले- वो हमें और अच्छा करने को प्रेरित करते हैं
आज मंगलवार से उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में सत्र शुरू हो गया है. इस दौरान विपक्ष सदन और बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहा है. इस पर सीएम धामी ने कहा कि ये उनका धर्म है. ऐसा करके वो हमें और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करते हैं.
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विपक्ष के धरना-प्रदर्शन पर सीएम धामी की दो टूक, बोले- वो हमें और अच्छा करने को प्रेरित करते हैं @UKGaneshGodiyal @KaranMahara_INC @pushkardhami @harishrawatcmuk @RahulGandhi #RUCKUSINGAIRSAINASSEMBLY #BHARADISAINASSEMBLYSESSION2026 खबर का लिंक https://t.co/5HOLxB9QNr https://t.co/1Nfp1MtXyc— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) October 27, 2026
खानपुर विधायक उमेश कुमार कल देंगे इस्तीफा!
खानपुर विधायक उमेश कुमार ने कहा मेरा मन खिन्न हो चुका है. मैं दुखी और व्यथित हूं. हम लोग जिस जनपद से आते हैं उसकी लड़ाई भी सदन में नहीं लड़ पा रहे हैं. हमारे विधायक हमारे साथ खड़े होकर नहीं लड़ पा रहे हैं.
सुबोध उनियाल ने माफी से किया इनकार
कैबिनेट मंत्री और उत्तराखंड के संसदीय कार्यमंत्री सुबोध उनियाल ने दलेर मेहंदी प्रकरण में माफी मांगने से इनकार किया है.
गैरसैंण सत्र के आगाज के साथ ही तेज हुए विपक्ष के नारे
गैरसैंण सत्र हंगामेदार रहने के आसार नजर आ रहे हैं. सत्र की शुरुआत में ही कांग्रेस ने आक्रामक तेवरों के साथ सत्ता पक्ष का स्वागत किया. मुख्यमंत्री के सदन पहुंचने से पहले ही कांग्रेस के सभी विधायक सदन के बाहर सीढ़ियों पर बैठ गए. हाथों में नारों की तख्तियों को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया. अंकिता भंडारी हत्याकांड, राज्य में बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा और चंदा चोरी जैसे मुद्दों पर कांग्रेस इस बार सरकार को घेरने की तैयारी में है.
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गैरसैंण सत्र शुरू होने के साथ ही विपक्ष का विरोध प्रदर्शन तेज. विधानसभा के बाहर तख्ती लेकर लगाए नारे... @INCUttarakhand @BJP4UK @UKGaneshGodiyal @IamYashpalArya लाइव खबर पढ़ें- https://t.co/5HOLxB9QNr https://t.co/HxfkOeCxta— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) October 27, 2026
आगे बढ़ने से रोके गए प्रधान संगठन प्रदर्शनकारी
प्रधान संगठन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर भराड़ीसैण कूच करने की कोशिश की. पहले से ही तैयार पुलिस ने उनको आगे बढ़ने से रोका. फिलहाल प्रदर्शनकरियों को बसों में बैठाकर अस्थायी जेल मालसी ले जाया गया है.
सीएम धामी ने दिवंगत पूर्व सीएम बीसी खंडूड़ी को किया याद
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल बीसी खंडूड़ी को श्रद्धांजलि देते हुए उनके योगदान को याद किया. उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के सामने खड़े होकर खंडूड़ी जी को याद करना काफी मुश्किल है. एक बेटी के लिए पिता ही हीरो होते हैं.
कांग्रेस का विधानसभा कूच
विधानसभा घेराव के लिए भराड़ीसैंण कूच के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर आगे बढ़ने से दुकमुतासैण बैरियर पर रोका. नाराज कांग्रेसी धरने पर बैठे.
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कांग्रेस का विधानसभा कूच, पुलिस ने बैरियर पर रोका तो गोदियाल, महरा धरने पर बैठे @UKGaneshGodiyal @KaranMahara_INC @pushkardhami @harishrawatcmuk @RahulGandhi #RUCKUSINGAIRSAINASSEMBLY #BHARADISAINASSEMBLYSESSION2026 #OPPOSITIONRUCKUS खबर का लिंक https://t.co/5HOLxB9QNr https://t.co/2QCeq18TGW— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) October 27, 2026
भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में विधानसभा सत्र शुरू
भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में विधानसभा सत्र शुरू. ये इस साल का तीसरा सत्र है.
सत्र से पहले बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक हुई
विधानसभा सत्र से पहले भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में भाजपा विधानमंडल दल की बैठक हुई. सीएम धामी ने बैठक की फोटो शेयर करते हुए लिखा- विधानसभा सत्र के संबंध में माननीय मंत्रीगणों एवं विधायकगणों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया. इस दौरान सदन की कार्यवाही, जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों तथा प्रदेश के विकास एवं जनकल्याण से संबंधित मुद्दों पर सार्थक चर्चा की.
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भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में भाजपा विधानमंडल दल की बैठक में प्रतिभाग कर कल से प्रारंभ होने वाले विधानसभा सत्र के संबंध में माननीय मंत्रीगणों एवं विधायकगणों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया। इस दौरान सदन की कार्यवाही, जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों तथा प्रदेश के विकास एवं जनकल्याण से संबंधित मुद्दों पर सार्थक चर्चा की।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) October 26, 2026
यशपाल आर्या ने साझा किया कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक का वीडियो
विधानसभा सत्र से पहले भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में कांग्रेस विधानमंडल दल की अहम बैठक हुई. सदन में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने इस बैठक का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा कि- सदन में प्रदेश की सम्मानित जनता से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर सरकार की जवाबदेही तय करने को लेकर सभी सम्मानित विधायक साथियों के साथ विस्तृत चर्चा हुई। एक सशक्त विपक्ष के रूप में हम सदन के भीतर जनता की आवाज़ को पूरी मजबूती से उठाने और जनविरोधी नीतियों का पुरजोर विरोध करने के लिए संकल्पित हैं.
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विधानसभा के आगामी अनुपूरक बजट सत्र से पूर्व, ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में कांग्रेस विधानमंडल दल की अहम बैठक में प्रतिभाग। सदन में प्रदेश की सम्मानित जनता से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर सरकार की जवाबदेही तय करने को लेकर सभी सम्मानित विधायक साथियों के साथ विस्तृत चर्चा हुई। एक सशक्त विपक्ष के रूप में हम सदन के भीतर जनता की आवाज़ को पूरी मजबूती से उठाने और जनविरोधी नीतियों का पुरजोर विरोध करने के लिए संकल्पित हैं। इस महत्वपूर्ण बैठक में सह-प्रभारी श्री मनोज यादव जी एवं हमारे सभी जुझारू विधायक साथी - श्री प्रीतम सिंह जी, श्री भुवन कापड़ी जी, श्री तिलक राज बेहड़ जी, श्रीमती अनुपमा रावत जी, श्रीमती ममता राकेश जी, श्री सुमित हृदयेश जी, श्री खुशाल अधिकारी जी, श्री वीरेंद्र कुमार जाती जी, श्री गोपाल सिंह राणा जी, श्री विक्रम नेगी जी, श्री मनोज तिवारी जी, श्री हरीश धामी जी और श्री मदन सिंह बिष्ट जी रहे। —- @INCIndia @RahulGandhi @priyankagandhi @kharge @kcvenugopalmp @Kumari_Selja @gurdeepsappal @ManojYadavINC— Yashpal Arya (@IamYashpalArya) October 26, 2026
विधानसभा सत्र से पहले सीएम धामी ने ऋतु खंडूड़ी से की मुलाकात
भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में आज से शुरू हो रहे दो दिवसीय विधानसभा सत्र से पहले सीएम धामी ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी से भेंट की.
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विधानसभा सत्र आरंभ होने से पूर्व, माननीय मुख्यमंत्री श्री @pushkardhami जी ने शिष्टाचार भेंट की। https://t.co/dsMkGvAJwA— Ritu Khanduri Bhushan (@RituKhanduriBJP) October 27, 2026
गैरसैंण को जिला बनाने की मांग
दो दिवसीय विधानसभा सत्र से ठीक पहले गैरसैंण क्षेत्र में सियासी पारा चढ़ गया है. एक ओर जहां क्षेत्रीय जनता, जनप्रतिनिधियों व उत्तराखंड राज्य आन्दोलनकारियों ने सरकार से गैरसैंण को जिला घोषित करने की मांग की है, तो वहीं दूसरी ओर मात्र दो दिवसीय इस सत्र को लेकर सरकार को आड़े हाथों भी लिया है. क्षेत्रवासियों का कहना है कि सत्र के नाम पर पहाड़ की भावनाओं के साथ लगातार छलावा किया जा रहा है. स्थानीय निवासियों ने गैरसैंण में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग भी की है.
वित्त आयोग और मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट होगी पेश
विधानसभा सत्र के पहले दिन की कार्यवाही में छठे राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट भी शामिल है. मुख्यमंत्री संविधान के अनुच्छेद 243 (आई) और 243 (वाई) तथा उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम से संबंधित प्रावधानों के तहत आयोग की रिपोर्ट और सरकार की ओर से की गई कार्रवाई का स्पष्टीकरण सदन के पटल पर रखेंगे. इसके अलावा उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की वर्ष 2019-22 की वार्षिक एवं विशेष रिपोर्ट पर सरकार की कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया जाएगा. विधानसभा की विभिन्न विशेषाधिकार समितियों के प्रतिवेदन भी सदन के सामने रखे जाने हैं. इन रिपोर्टों के जरिए अलग-अलग संस्थाओं के कामकाज और सरकार की ओर से की गई कार्रवाई का विवरण विधायकों के सामने आएगा.
विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर लिया
विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने गैरसैंण (भराड़ीसैंण) विधानसभा भवन में गार्ड ऑफ ऑनर लिया. इसके बाद उन्होंने विधानभवन परिसर एवं सभामंडप का निरीक्षण किया.
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आज भराड़ीसैंण, गैरसैंण पहुँचकर विधानभवन परिसर एवं सभामंडप का निरीक्षण किया। सत्र की तैयारियों का जायज़ा लेते हुए व्यवस्थाओं को और सुचारु व व्यवस्थित बनाने हेतु आवश्यक निर्देश दिए। https://t.co/ItedlB6rVH— Ritu Khanduri Bhushan (@RituKhanduriBJP) October 26, 2026
उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश सदन के पटल पर रखा जाएगा.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोपहर तीन बजे 2026-27 की अनुपूरक अनुदान मांगें प्रस्तुत करेंगे. इसके साथ ही अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को सदन के पटल पर रखेंगे. मुख्यमंत्री, उत्तराखंड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को भी सदन के पटल पर रखेंगे.
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आज भराड़ीसैंण, गैरसैंण पहुँचकर विधानभवन परिसर एवं सभामंडप का निरीक्षण किया। सत्र की तैयारियों का जायज़ा लेते हुए व्यवस्थाओं को और सुचारु व व्यवस्थित बनाने हेतु आवश्यक निर्देश दिए। https://t.co/ItedlB6rVH— Ritu Khanduri Bhushan (@RituKhanduriBJP) October 26, 2026