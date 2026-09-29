थप्पड़कांड पर सियासत! विकासपुरी थाने के बाहर AAP का हल्लाबोल प्रदर्शन, जरनैल सिंह बोले- डरने वाले नहीं हैं

डरने वाले नहीं हैं, दबने वाले नहीं हैं, ऐसे ही तुम्हारे भ्रष्टाचार उजागर करता रहूँगाृ- जरनैल सिंह

आप विधायक पर जरनैल सिंह पर केस दर्ज होने पर उन्होंने एक्स पर वीडियो जारी कर कहा, सुना है भाजपा के घोटाले उजागर करने पर भाजपा ने उल्टा मुझ पर FIR करवा दी है, डरने वाले नहीं हैं, दबने वाले नहीं हैं, ऐसे ही तुम्हारे भ्रष्टाचार उजागर करता रहूँगा. इंकलाब जिंदाबाद.