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थप्पड़कांड पर सियासत! विकासपुरी थाने के बाहर AAP का हल्लाबोल प्रदर्शन, जरनैल सिंह बोले- डरने वाले नहीं हैं

थप्पड़कांड पर सियासत!
थप्पड़कांड पर सियासत! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 29, 2026 at 7:03 AM IST

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देश की राजधानी दिल्ली में मंत्री प्रवेश वर्मा द्वारा युवक को थप्पड़ मारने के बाद एक बार फिर से सियासत गरमा गई है. आप और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है. पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर-विकासपुरी इलाके में सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पुलिस कार्रवाई तक पहुंच गया है. मामले में आम आदमी पार्टी के तिलक नगर विधायक जर्नैल सिंह के खिलाफ पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है. उन पर सरकारी काम में बाधा डालने व अधिकारियों को डराने-धमकाने के आरोप लगाए गए हैं. वहीं, सड़क निरीक्षण के दौरान युवक साहिब सिंह को थप्पड़ मारने के मामले में पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा के खिलाफ युवक साहिब सिंह की शिकायत पर एनसीआर दर्ज की गई है. इसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115 लगाई गई है.

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6:58 AM, 29 Sep 2026 (IST)

डरने वाले नहीं हैं, दबने वाले नहीं हैं, ऐसे ही तुम्हारे भ्रष्टाचार उजागर करता रहूँगाृ- जरनैल सिंह

आप विधायक पर जरनैल सिंह पर केस दर्ज होने पर उन्होंने एक्स पर वीडियो जारी कर कहा, सुना है भाजपा के घोटाले उजागर करने पर भाजपा ने उल्टा मुझ पर FIR करवा दी है, डरने वाले नहीं हैं, दबने वाले नहीं हैं, ऐसे ही तुम्हारे भ्रष्टाचार उजागर करता रहूँगा. इंकलाब जिंदाबाद.

6:52 AM, 29 Sep 2026 (IST)

सौरभ भारद्वाज को AAP विधायकों और पार्षदों को हिरासत में लिया गया

दिल्ली पुलिस ने AAP के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज को AAP विधायकों और पार्षदों के साथ हिरासत में ले लिया है. ये सभी दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को लेकर विकासपुरी पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे.

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प्रवेश वर्मा युवक को मारा थप्पड़
PARVESH VERMA SLAPS YOUTH

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