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Bihar Assembly Monsoon Session LIVE: बिहार विधानसभा में पटना आंदोलन की गूंज, हंगामे के बीच फिर शुरू हुई कार्यवाही

last day of Bihar monsoon session
बिहार विधानसभा मानसून सत्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 24, 2026 at 9:32 AM IST

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Updated : July 24, 2026 at 12:37 PM IST

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पटना: बिहार विधानसभा मानसून सत्र का आज पांचवां और अंतिम दिन है. नीट पेपर लीक मामले और छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है. पटना पुलिस द्वारा 22 जुलाई को उपद्रव मचाने वाले शरारती तत्वों की फोटो जारी किए जाने पर भी हंगामा होने की संभावना है.

LIVE FEED

12:35 PM, 24 Jul 2026 (IST)

आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप सरकार

मंत्री बिजेंद्र यादव ने सदन को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप सरकार ने फैसला लिया है. उन्होंने कहा कि 17 प्रतिशत उच्चतर प्रभार वाली भर्तियों में एससी-एसटी के लिए 17 प्रतिशत पद फ्रिज किए जाते हैं. अंत में मंत्री ने आश्वासन दिया कि मामले पर बैठकर विस्तार से विचार किया जाएगा.

12:32 PM, 24 Jul 2026 (IST)

आरक्षण पर सत्ता पक्ष में ही सवाल

विधानसभा में प्रमोशन में अनुसूचित जाति के आरक्षण के मामले को खुद सत्ता पक्ष के सदस्यों ने उठाया. जेडीयू विधायक मनीष कुमार ने सवाल किया कि हर भर्ती में अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित 16 प्रतिशत आरक्षण के बावजूद शून्य या अत्यंत न्यूनतम रिक्तियां ही दिखाई जा रही हैं. सत्ता पक्ष के श्याम रजक समेत अन्य दलित विधायकों ने भी मुद्दा उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार में इस संबंध में अलग व्यवस्था की गई है.

12:17 PM, 24 Jul 2026 (IST)

पूर्व शिक्षा मंत्री का विरोध, स्कूल नामकरण पर सियासी घमासान

शून्य काल के दौरान पूर्व शिक्षा मंत्री प्रो. चंद्रशेखर ने बिहार सरकार के स्कूल नामकरण नीति पर तीखा सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि स्कूल निर्माण के लिए जमीन दान करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और समाजसेवियों के नाम हटाकर नए सिरे से नामकरण करना उचित नहीं है. सरकार द्वारा बिहार मॉडल स्कूलों को सरस्वती विद्या मंदिर नाम देने के फैसले का उन्होंने पुरजोर विरोध जताते हुए इसे सांस्कृतिक व ऐतिहासिक विरासत के साथ छेड़छाड़ बताया.

11:22 AM, 24 Jul 2026 (IST)

सत्र 12 बजे तक स्थगित

हंगामे के बीच विधानसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई है. सत्ता पक्ष के मनजीत सिंह, संजीव चौरसिया सहित कई विधायक विपक्ष खड़ा होकर विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे.

11:19 AM, 24 Jul 2026 (IST)

शशि यादव ने हाथ मरोड़ाने का लगाया आरोप

शशि यादव ने कहा कि आईजी राणा ने आंदोलन के दौरान उनका हाथ मरोड़ा है. वहीं बीजेपी विधान पार्षद ने एक महिला अधिकारी द्वारा बीजेपी पार्षद अनामिका पटेल के साथ दुर्व्यवहार करने के मामले में संज्ञान लेने की मांग सभापति से की है.

11:08 AM, 24 Jul 2026 (IST)

पत्रकारों को पीटने पर उठा सवाल

सत्ता पक्ष की ओर से लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने नेताओं और पत्रकारों को पीटने पर सवाल उठाया और विपक्ष पर निशाना साधा. कहा छात्रों की आड़ में गुंडे थे जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया और विपक्ष उसका समर्थन कर रहा है. राजू तिवारी ने निंदा प्रस्ताव की मांग की, उसके बाद विपक्ष की तरफ से हंगामा शुरू हो गया.

11:05 AM, 24 Jul 2026 (IST)

विपक्ष का विधानसभा के बाहर प्रदर्शन

बिहार विधानसभा मानसून सत्र के आज अंतिम दिन विपक्ष का विधानसभा के बाहर प्रदर्शन, कहा छात्रों की मांग पूरा करे सरकार.

9:31 AM, 24 Jul 2026 (IST)

तेजस्वी की अनुपस्थिति और CAG रिपोर्ट पर विपक्ष का हमला

पिछले चार दिनों से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन से अनुपस्थित हैं, जिस पर सत्ता पक्ष राजद पर निशाना साध रहा है. कल हंगामे के दौरान हाथापाई तक नौबत पहुंच गई थी. 23 जुलाई को पेश CAG रिपोर्ट में 93 हजार करोड़ रुपये से अधिक के उपयोगिता प्रमाण पत्र लापता होने समेत कई अनियमितताओं का खुलासा हुआ है, जिस पर आज विपक्ष सरकार को घेर सकता है.

9:30 AM, 24 Jul 2026 (IST)

गैर सरकारी संकल्प पर होगी चर्चा

दूसरे हाफ में पथ निर्माण विभाग की अभियंत्रण सेवा भर्ती संशोधन नियमावली-2026 और बिहार तकनीकी सेवा संशोधन नियमावली की प्रति सदन पटल पर रखी जाएगी. बिहार विधानसभा समितियों के प्रतिवेदन भी पेश होंगे. गैर सरकारी संकल्प पर चर्चा के साथ ही अन्य जरूरी कार्य निपटाए जाएंगे. अंत में विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार का समापन भाषण होगा.

9:29 AM, 24 Jul 2026 (IST)

11 बजे शुरू होगी कार्यवाही

विधानसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे शुरू होगी. यदि सदन सुचारू चला तो प्रश्नकाल में विभिन्न विभागों के सवालों पर चर्चा होगी और संबंधित मंत्री जवाब देंगे. सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़े प्रश्नों पर विस्तृत उत्तर दिए जाएंगे. शून्यकाल में सदस्य गंभीर मुद्दे उठाएंगे.

Last Updated : July 24, 2026 at 12:37 PM IST

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