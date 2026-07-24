Bihar Assembly Monsoon Session LIVE: बिहार विधानसभा में पटना आंदोलन की गूंज, हंगामे के बीच फिर शुरू हुई कार्यवाही

आरक्षण पर सत्ता पक्ष में ही सवाल

विधानसभा में प्रमोशन में अनुसूचित जाति के आरक्षण के मामले को खुद सत्ता पक्ष के सदस्यों ने उठाया. जेडीयू विधायक मनीष कुमार ने सवाल किया कि हर भर्ती में अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित 16 प्रतिशत आरक्षण के बावजूद शून्य या अत्यंत न्यूनतम रिक्तियां ही दिखाई जा रही हैं. सत्ता पक्ष के श्याम रजक समेत अन्य दलित विधायकों ने भी मुद्दा उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार में इस संबंध में अलग व्यवस्था की गई है.