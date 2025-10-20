ETV Bharat / state

11 लाख दीप जलाकर बिहार में मनाया गया सबसे बड़ा दीपोत्सव, वैदिक मंत्रोच्चार और ड्रोन प्रदर्शनी बना आकर्षण का केंद्र

दिवाली 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 20, 2025 at 12:22 PM IST

Updated : October 20, 2025 at 1:34 PM IST

मुंगेर: बिहार के मुंगेर जिले के बरियारपुर प्रखंड स्थित कल्याणपुर में छोटी दीपावली के अवसर पर ऐतिहासिक दीपोत्सव का आयोजन किया गया, जहां बड़ी दुर्गा महारानी मंदिर प्रांगण सहित करीब 7 एकड़ क्षेत्र में 11 लाख दीप जलाकर राज्य का सबसे बड़ा दीपोत्सव मनाया गया. यह संख्या पिछले वर्ष के 8 लाख 51 हजार से 3 लाख अधिक है, जो एक नया रिकॉर्ड स्थापित करती है. कार्यक्रम का शुभारंभ मुंगेर के डीएम निखिल धनराज, एसपी सैयद इमरान मसूद और डॉ. नीतीश चंद्र दुबे द्वारा दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया गया. वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गंगा महाआरती की गई, जबकि ड्रोन द्वारा आकाश में देवी-देवताओं की मनमोहक आकृतियां बनाई गईं, जिसने लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित किया.

1:25 PM, 20 Oct 2025 (IST)

क्या है खिलौने नुमा मिठाइयां

राजधानी पटना से सटे मसौढ़ी में दीपावली के खास मौके पर चीनी से बनी खिलौने नुमा मिठाइयों की काफी धूम है. कहा जाता है कि इसके बिना दीपावली अधूरी है. हर घर में लोग खिलौने नुमा मिठाइयां खरीदते हैं. जिसको लेकर मसौढ़ी बाजार में तैयारियां जोरों पर चल रही है. मिठाई बनाने वाले कारीगर दिन-रात एक कर मिठाइयां बना रहे हैं. इसके बारे में कई लोगों का कहना है कि माता लक्ष्मी के पूजन में चीनी से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाया जाता है.

खिलौने नुमा मिठाइयां (ETV Bharat)

12:20 PM, 20 Oct 2025 (IST)

कब से चली आ रही दीपोत्सव की परंपरा

दीपोत्सव की परंपरा 2019 से चली आ रही है, जब 1 लाख दीप जलाए गए थे, जो क्रमश बढ़ते हुए 2020 में 2 लाख 51 हजार, 2021 में 5 लाख, 2022 में 6 लाख, 2023 में 7 लाख 51 हजार और 2024 में 8 लाख 51 हजार तक पहुंची. इस वर्ष 30 हजार लीटर तिल के तेल और 100 किलो घी के उपयोग से मंदिर से एनएच-80 तक की सड़कें जगमगा उठी. महिलाओं व बच्चों की भारी उपस्थिति के बीच यह आयोजन न केवल धार्मिक उत्साह का प्रतीक बना, बल्कि सामुदायिक एकता का भी उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है.

सबसे बड़ा दीपोत्सव (ETV Bharat)
