11 लाख दीप जलाकर बिहार में मनाया गया सबसे बड़ा दीपोत्सव, वैदिक मंत्रोच्चार और ड्रोन प्रदर्शनी बना आकर्षण का केंद्र

कब से चली आ रही दीपोत्सव की परंपरा

दीपोत्सव की परंपरा 2019 से चली आ रही है, जब 1 लाख दीप जलाए गए थे, जो क्रमश बढ़ते हुए 2020 में 2 लाख 51 हजार, 2021 में 5 लाख, 2022 में 6 लाख, 2023 में 7 लाख 51 हजार और 2024 में 8 लाख 51 हजार तक पहुंची. इस वर्ष 30 हजार लीटर तिल के तेल और 100 किलो घी के उपयोग से मंदिर से एनएच-80 तक की सड़कें जगमगा उठी. महिलाओं व बच्चों की भारी उपस्थिति के बीच यह आयोजन न केवल धार्मिक उत्साह का प्रतीक बना, बल्कि सामुदायिक एकता का भी उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है.