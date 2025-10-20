राजधानी पटना से सटे मसौढ़ी में दीपावली के खास मौके पर चीनी से बनी खिलौने नुमा मिठाइयों की काफी धूम है. कहा जाता है कि इसके बिना दीपावली अधूरी है. हर घर में लोग खिलौने नुमा मिठाइयां खरीदते हैं. जिसको लेकर मसौढ़ी बाजार में तैयारियां जोरों पर चल रही है. मिठाई बनाने वाले कारीगर दिन-रात एक कर मिठाइयां बना रहे हैं. इसके बारे में कई लोगों का कहना है कि माता लक्ष्मी के पूजन में चीनी से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाया जाता है.
11 लाख दीप जलाकर बिहार में मनाया गया सबसे बड़ा दीपोत्सव, वैदिक मंत्रोच्चार और ड्रोन प्रदर्शनी बना आकर्षण का केंद्र
Published : October 20, 2025 at 12:22 PM IST|
Updated : October 20, 2025 at 1:34 PM IST
क्या है खिलौने नुमा मिठाइयां
कब से चली आ रही दीपोत्सव की परंपरा
दीपोत्सव की परंपरा 2019 से चली आ रही है, जब 1 लाख दीप जलाए गए थे, जो क्रमश बढ़ते हुए 2020 में 2 लाख 51 हजार, 2021 में 5 लाख, 2022 में 6 लाख, 2023 में 7 लाख 51 हजार और 2024 में 8 लाख 51 हजार तक पहुंची. इस वर्ष 30 हजार लीटर तिल के तेल और 100 किलो घी के उपयोग से मंदिर से एनएच-80 तक की सड़कें जगमगा उठी. महिलाओं व बच्चों की भारी उपस्थिति के बीच यह आयोजन न केवल धार्मिक उत्साह का प्रतीक बना, बल्कि सामुदायिक एकता का भी उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है.