किसानों का दिल्ली कूच LIVE: झज्जर पुलिस ने किसानों को रोका, शंभू बॉर्डर पर बातचीत का दौर जारी, सोनीपत में थ्री लेयर बैरिकेडिंग

दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई, भिगान टोल प्लाजा पर थ्री-लेयर बैरिकेडिंग

सोनीपत: किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. सोनीपत से दिल्ली जाने वाले हाइवे पर पुलिस का सख्त पहरा है. मुरथल टोल, कुंडली बॉर्डर और हाल्दाना बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई है. भिगान टोल प्लाजा पर थ्री-लेयर बैरिकेडिंग लगाई गई है. दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों की गहनता से जांच की जा रही है. संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों पर पुलिस की पैनी नजर, भारी पुलिस फोर्स तैनात. पुलिस कमिश्नर ममता सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा. हाईवे पर बनाए गए चेकिंग प्वाइंट्स का किया निरीक्षण. अधिकारियों को सतर्कता और निगरानी बढ़ाने के दिए निर्देश.