यूपी में शांति और मुल्क की तरक्की की दुआ के साथ बकरीद की नमाज, गले मिलकर दी मुबारकबाद

लखनऊ में बकरीद का पर्व पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा

राजधानी लखनऊ में बकरीद का पर्व गुरुवार को पारंपरिक उल्लास और कड़ी सुरक्षा के बीच मनाया गया. ऐशबाग ईदगाह, टीले वाली मस्जिद और बड़ा इमामबाड़ा में नमाज के समय को देखते हुए पुलिस ने पुख्ता ब्लूप्रिंट तैयार किया है. सुरक्षा तंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरे शहर को 4 जोन और 5 सेक्टरों में बांट दिया गया है. इस व्यवस्था को बहाल रखने के लिए 24 वरिष्ठ पुलिस कप्तानों समेत 1347 जवानों और 6 कंपनी पीएसी (PAC) को मैदान में उतारा गया है