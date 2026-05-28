यूपी में शांति और मुल्क की तरक्की की दुआ के साथ बकरीद की नमाज, गले मिलकर दी मुबारकबाद
यूपी में बकरीद का पर्व गुरुवार को पारंपरिक उल्लास और कड़ी सुरक्षा के बीच मनाया जा रहा है. वहीं, लखनऊ में ऐशबाग ईदगाह, टीले वाली मस्जिद और बड़ा इमामबाड़ा में नमाज के समय को देखते हुए पुलिस ने पुख्ता ब्लूप्रिंट तैयार किया है. वहीं, मेरठ और आसपास के क्षेत्रों में बकरीद (ईद-उल-अजहा) की नमाज पूरी अकीदत और शांतिपूर्ण माहौल के साथ अदा की गई.
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यूपी में बकरीद का पर्व गुरुवार को पारंपरिक उल्लास और कड़ी सुरक्षा के बीच मनाया जा रहा है. वहीं, लखनऊ में ऐशबाग ईदगाह, टीले वाली मस्जिद और बड़ा इमामबाड़ा में नमाज के समय को देखते हुए पुलिस ने पुख्ता ब्लूप्रिंट तैयार किया है. वहीं, मेरठ और आसपास के क्षेत्रों में बकरीद (ईद-उल-अजहा) की नमाज पूरी अकीदत और शांतिपूर्ण माहौल के साथ अदा की गई.
लखनऊ में बकरीद का पर्व पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा
राजधानी लखनऊ में बकरीद का पर्व गुरुवार को पारंपरिक उल्लास और कड़ी सुरक्षा के बीच मनाया गया. ऐशबाग ईदगाह, टीले वाली मस्जिद और बड़ा इमामबाड़ा में नमाज के समय को देखते हुए पुलिस ने पुख्ता ब्लूप्रिंट तैयार किया है. सुरक्षा तंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरे शहर को 4 जोन और 5 सेक्टरों में बांट दिया गया है. इस व्यवस्था को बहाल रखने के लिए 24 वरिष्ठ पुलिस कप्तानों समेत 1347 जवानों और 6 कंपनी पीएसी (PAC) को मैदान में उतारा गया है
मेरठ में ईद-उल-अजहा की नमाज संपन्न
मेरठ में ईद-उल-अजहा (बकरीद) का पर्व बेहद हर्षोल्लास और शांतिपूर्ण माहौल में मनाया गया. गुरुवार सुबह खुदा की इबादत में लाखों लोगों ने नमाज के लिए सजदा किया. मेरठ की ऐतिहासिक शाही ईदगाह में कड़ी सुरक्षा के बीच लाखों अकीदतमंदों ने नमाज अदा की. इसके अलावा जामा मस्जिद समेत शहर की तमाम छोटी-बड़ी मस्जिदों में ईद-उल-अजहा की नमाज मुकम्मल हुई. मस्जिदों और ईदगाहों में सुबह 5:30 बजे से लेकर 8:00 बजे के बीच अलग-अलग समय पर नमाज अदा की गई.