DUSU Election Results: डूसू का नया अध्यक्ष कौन? आज होगा फैसला, कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना शुरू

दिल्ली विश्वविद्यालय में कड़ी सुरक्षा के बीच DUSU चुनाव की मतगणना शुरू

दिल्ली विश्वविद्यालय में कड़ी सुरक्षा के बीच DUSU चुनाव की मतगणना शुरू. अधिकारियों ने बताया कि शनिवार सुबह 8 बजे से DUSU चुनाव के लिए मतगणना शुरू होने के साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय में 2,000 से अधिक पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है, प्रमुख सड़कों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं और मतगणना केंद्र के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है,