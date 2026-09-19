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DUSU Election Results: डूसू का नया अध्यक्ष कौन? आज होगा फैसला, कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना शुरू

DUSU चुनाव 2026: आज आएंगे नतीजे
DUSU चुनाव 2026: आज आएंगे नतीजे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 19, 2026 at 8:18 AM IST

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Updated : September 19, 2026 at 8:23 AM IST

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दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव के परिणामों के लिए मतगणना शुरू. बता दें कि बीते दिन दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव 2026 के लिए शुक्रवार को दोनों चरणों का मतदान पूरा हो हुआ. विश्वविद्यालय में शाम 7:30 बजे मतदान खत्म होने के बाद 40.46 प्रतिशत प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है.

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8:21 AM, 19 Sep 2026 (IST)

दिल्ली विश्वविद्यालय में कड़ी सुरक्षा के बीच DUSU चुनाव की मतगणना शुरू

दिल्ली विश्वविद्यालय में कड़ी सुरक्षा के बीच DUSU चुनाव की मतगणना शुरू. अधिकारियों ने बताया कि शनिवार सुबह 8 बजे से DUSU चुनाव के लिए मतगणना शुरू होने के साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय में 2,000 से अधिक पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है, प्रमुख सड़कों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं और मतगणना केंद्र के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है,

Last Updated : September 19, 2026 at 8:23 AM IST

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