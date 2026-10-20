Dussehra 2026 Live Updates : हरियाणा में दशहरे की धूम, रावण दहन शुरू, पंचकूला में जलेगा देश का सबसे ऊंचा रावण

पानीपत में दशहरे की धूम

पानीपत : बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक पावन पर्व दशहरा आज पानीपत में पूरी भव्यता और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. शहर में करीब छह प्रमुख स्थानों पर दशहरा उत्सव आयोजित किए जा रहे हैं. हुड्डा सेक्टर स्थित दशहरा ग्राउंड में आयोजित मुख्य कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. यहां शाम 5:43 बजे 100 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा. आयोजन को लेकर कमेटी और प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. मुख्य दशहरा ग्राउंड में पिछले दो दिनों से मेला लगा हुआ है. दशहरे के दिन सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है. बड़ी संख्या में लोग रावण के दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं. शाम करीब चार बजे हनुमान स्वरूपों का आगमन शुरू होगा, जिसे देखने के लिए बच्चों और बड़ों में खासा उत्साह है. दशहरा कमेटी के प्रधान रमेश माटा ने बताया कि इस बार रावण के पुतले की ऊंचाई 100 फीट रखी गई है. आकर्षक लाइटिंग और भव्य सजावट मेले की रौनक बढ़ा रही है. उन्होंने बताया कि यह आयोजन केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि शहर की पुरानी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है. श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. मेला परिसर में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है. हुड्डा सेक्टर दशहरा ग्राउंड में 100 फीट ऊंचे रावण का शाम 5:43 बजे दहन आकर्षण का केंद्र रहेगा. वर्षों पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाता यह आयोजन लोगों को संदेश देता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई और सत्य की ही होती है.