Dussehra 2026 Live Updates : हरियाणा में दशहरे की धूम, रावण दहन शुरू, पंचकूला में जलेगा देश का सबसे ऊंचा रावण
Published : October 20, 2026 at 4:10 PM IST|
Updated : October 20, 2026 at 6:00 PM IST
देशभर के साथ आज हरियाणा में भी दशहरा मनाया जाएगा. इसके लिए देशभर में खास तैयारियां की गई है. वहीं लोगों की भीड़ भी दशहरा देखने के लिए जुटने लगी है. हरियाणा के पंचकूला में आज 221 फीट ऊंचे रावण का दहन होगा जिसे देश में सबसे ऊंचा रावण का पुतला बताया जा रहा है. हालांकि दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 में भी इस बार 221 फीट ऊंचा रावण तैयार किया गया है. वहीं उत्तराखंड के देहरादून में 181 फीट ऊंचे रावण का दहन होगा. दिल्ली में इस बार रावण के साथ 30 फीट ऊंचे कॉकरोच का पुतला भी जलाया जाएगा.
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बिहार के पटना में रावण दहन
बिहार: दशहरा के मौके पर पटना के गांधी मैदान में रावण दहन किया जा रहा है. राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, नागालैंड के राज्यपाल नंद किशोर यादव और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विजयादशमी समारोह में शामिल हुए.
पंजाब के लुधियाना में जला रावण
पंजाब: दशहरा के अवसर पर लुधियाना के दरेसी रोड स्थित रामलीला मैदान में रावण दहन किया जा रहा है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विजयादशमी के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया.
जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में दशहरा
श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर: श्रीनगर के एसके स्टेडियम में दशहरा मनाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. पारंपरिक 'रावण दहन' के लिए रावण का पुतला तैयार कर लिया गया है, और इस उत्सव में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग स्टेडियम में इकट्ठा हो रहे हैं.
गृह मंत्री अमित शाह पंजाब के लुधियाना में मनाएंगे दशहरा
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पंजाब के लुधियाना में विजयदशमी पर्व में शामिल होंगे
हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने दी विजयादशमी की बधाई
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कहते हैं, "मैं राज्य की जनता को, और विशेष रूप से अपने विधानसभा क्षेत्र लाडवा के निवासियों को, विजयादशमी के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ. आज का दिन भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरणा लेने और उनके मूल्यों को अपने जीवन में उतारने का दिन है. हमें भगवान श्री राम द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए. मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में हमारी संस्कृति को मजबूत करने का काम किया है. प्रधानमंत्री मोदी ने हमारी सांस्कृतिक विरासत को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए हैं."
नूंह के पिनगवां में आज होगा 40 फीट के रावण का दहन, भव्य झांकियां रहेंगी आकर्षण का केंद्र
नूंह : पिनगवां में दशहरा पर्व धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाएगा. इस अवसर पर अनाज मंडी में 40 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा. मेले को भव्य बनाने के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं. आगरा (उत्तर प्रदेश) से आकर्षक झांकियां बुलाई गई हैं. इसके साथ ही बैंड - बाजे, ढोल - नगाड़े और भव्य आतिशबाजी मेले का मुख्य आकर्षण रहेंगे. आयोजन में आसपास के 30 से 40 गांवों के लोगों के शामिल होने की उम्मीद है. कस्बे के बाग वाले मंदिर में वृंदावन से आए कलाकारों ने रामलीला का मंचन किया. राम वनवास, सीता हरण और अन्य धार्मिक प्रसंगों का मंचन श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया. रामलीला देखने पहुंचे लोगों ने कलाकारों के अभिनय की सराहना की. अब दशहरा पर्व पर रावण दहन के साथ रामलीला का समापन होगा. आयोजन को आकर्षक बनाने के लिए रावण का 40 फीट ऊंचा पुतला तैयार कराया गया है. पुतले की लागत करीब 50 हजार रुपये बताई गई है. वहीं, आतिशबाजी पर लगभग सवा लाख रुपये खर्च किए जाएंगे. शाम को 10 से 13 भव्य झांकियां निकाली जाएंगी. आगरा से बैंड के अलावा राय की नपीरी बैंड, ढोल और नगाड़े भी लोगों के आकर्षण का केंद्र रहेंगे. अनाज मंडी और मुख्य सड़क पर गुरुग्राम से विशेष लाइटिंग की व्यवस्था कराई गई है.
कुरुक्षेत्र के लाडवा में महाराजा शूरसैनी जी की प्रतिमा का लोकार्पण, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दी विजयदशमी की बधाई
कुरुक्षेत्र: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा उपमंडल का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने यहां शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा लगभग 98 लाख रुपये की लागत से तैयार कराई गई महाराजा शूरसैनी जी की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया. इसका कार्यक्रम के साथ ही दशहरे का कार्यक्रम भी रखा गया था. इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे. प्रतिमा के लोकार्पण के उपरांत मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेशवासियों को विजयदशमी (दशहरा) के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दीं. उन्होंने देश के सांस्कृतिक और धार्मिक पुनरुत्थान का जिक्र करते हुए कहा कि अयोध्या में भव्य रामलला मंदिर का निर्माण, केदारनाथ धाम तथा काशी विश्वनाथ के ऐतिहासिक जीर्णोद्धार जैसे कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत और दूरदर्शी नेतृत्व के कारण ही संभव हो सके हैं
पानीपत में दशहरे की धूम
पानीपत : बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक पावन पर्व दशहरा आज पानीपत में पूरी भव्यता और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. शहर में करीब छह प्रमुख स्थानों पर दशहरा उत्सव आयोजित किए जा रहे हैं. हुड्डा सेक्टर स्थित दशहरा ग्राउंड में आयोजित मुख्य कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. यहां शाम 5:43 बजे 100 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा. आयोजन को लेकर कमेटी और प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. मुख्य दशहरा ग्राउंड में पिछले दो दिनों से मेला लगा हुआ है. दशहरे के दिन सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है. बड़ी संख्या में लोग रावण के दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं. शाम करीब चार बजे हनुमान स्वरूपों का आगमन शुरू होगा, जिसे देखने के लिए बच्चों और बड़ों में खासा उत्साह है. दशहरा कमेटी के प्रधान रमेश माटा ने बताया कि इस बार रावण के पुतले की ऊंचाई 100 फीट रखी गई है. आकर्षक लाइटिंग और भव्य सजावट मेले की रौनक बढ़ा रही है. उन्होंने बताया कि यह आयोजन केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि शहर की पुरानी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है. श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. मेला परिसर में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है. हुड्डा सेक्टर दशहरा ग्राउंड में 100 फीट ऊंचे रावण का शाम 5:43 बजे दहन आकर्षण का केंद्र रहेगा. वर्षों पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाता यह आयोजन लोगों को संदेश देता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई और सत्य की ही होती है.
हरियाणा के पंचकूला में 221 फीट ऊंचा रावण
दशहरा के मौके पर आज पंचकूला के सेक्टर-5 स्थित शालीमार ग्राउंड में 221 फीट का रावण जलेगा. इसे बनाने में करीब 34 लाख रुपए की लागत आई. इसमें 7 टन लोहा और लगभग 5000 मीटर कपड़े का इस्तेमाल किया गया.