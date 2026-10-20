Dussehra 2026: जलने के लिए तैयार है रावण, पटना गांधी मैदान में जुटने लगे दर्शक

बक्सर में रावण दहन कार्यक्रम

पायजामा-कुर्ते में 45 फीट का रावण होगा. इस बार मिश्रवलिया के शिल्पकार जितेंद्र शर्मा द्वारा परिवार के साथ तैयार किया गया 45 फीट का रावण पायजामा-कुर्ते में विशेष आकर्षण होगा, जबकि मेघनाथ का पुतला 40 फीट का बनाया गया है.

ड्रोन और 'पुलिस दीदी' से सुरक्षा: भारी भीड़ को देखते हुए मैदान में सेक्टरवार बैठने की व्यवस्था की गई है; सुरक्षा के लिए ड्रोन, वॉच टावर, सादे लिबास में पुलिसकर्मी और विशेष महिला इकाई 'पुलिस दीदी' को तैनात किया गया है.