Dussehra 2026: जलने के लिए तैयार है रावण, पटना गांधी मैदान में जुटने लगे दर्शक
20 अक्टूबर को दशहरा यानि विजयादशमी मनाया जा रहा है. इस मौके पर बिहार की राजधानी पटना समेत सभी जिलों में अलग-अलग रावण दहन की तैयारी है. पटना के गांधी मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले दहन होंगे. पूरे बिहार में दशहरा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किये गए हैं. रावण दहन से संबंधित खबर ईटीवी भारत के साथ रहें लाइव अपडेट.
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पटना गांधी मैदान में पहुंचने लगे दर्शक
पटना गांधी मैदान में रावण दहन देखने के लिए दर्शक पहुंचने लगे हैं. काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट रही है. दर्शक दीर्घा के लिए अलग से वैरिकेडिंग की गयी है, जिसमें दर्शक बैठकर रावण दहन देख सकेंगे.
पटना गांधी मैदान में अग्निशमन की 12 गाड़ियां तैनात
पटना गांधी मैदान में अग्निशमन विभाग के कमांडेंट रावण दहन को देखते हुए 12 बड़ी गाड़ियों को स्थापित किया गया है. रावण दहन कार्यक्रम होगा, वहां रावण के पास एक बड़ी गाड़ी लगाई गई है. 50 से अधिक फोर्स भी नियुक्त किए गए हैं, गांधी मैदान में SDRF की टीम भी पूरी तरीके से मुस्तैद है. सब इंस्पेक्टर अजय कुमार पटेल ने बताया कि, "किसी भी स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी की गई है."
नवादा में 4 से 5 बजे के बीच रावण दहन
नवादा के हरिश्चंद्र स्टेडियम में शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच रावण दहन किया जाएगा.
बक्सर में रावण दहन कार्यक्रम
पायजामा-कुर्ते में 45 फीट का रावण होगा. इस बार मिश्रवलिया के शिल्पकार जितेंद्र शर्मा द्वारा परिवार के साथ तैयार किया गया 45 फीट का रावण पायजामा-कुर्ते में विशेष आकर्षण होगा, जबकि मेघनाथ का पुतला 40 फीट का बनाया गया है.
ड्रोन और 'पुलिस दीदी' से सुरक्षा: भारी भीड़ को देखते हुए मैदान में सेक्टरवार बैठने की व्यवस्था की गई है; सुरक्षा के लिए ड्रोन, वॉच टावर, सादे लिबास में पुलिसकर्मी और विशेष महिला इकाई 'पुलिस दीदी' को तैनात किया गया है.
पटना गांधी मैदान में प्रवेश की व्यवस्था तय
- गेट नंबर 1 से मुख्य अतिथियों का प्रवेश होगा.
- गेट नंबर 4 से वीआईपी प्रवेश करेंगे.
- गेट नंबर 12 से वीवीआईपी और मीडिया कर्मियों करेंगे प्रवेश.
- गेट नंबर 13 से दशहरा कमेटी के सदस्य प्रवेश करेंगे.
- आम दर्शकों के लिए अन्य सभी निर्धारित गेट खुले रहेंगे.
- मैदान के अंदर महिलाओं की सुविधा के लिए दो महिला दीर्घाएं बनाई गई हैं.
पटना में रावण दहन का समय और कार्यक्रम
दर्शकों का गांधी मैदान पहुंचना शुरू हो चुका है. मुख्य कार्यक्रम शाम 4:00 बजे से शुरू होकर 5:45 बजे तक चलेगा.
पटना में कड़ी सुरक्षा और सघन जांच
विजयदशमी पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल जैसे वीआईपी (VIP) अतिथियों के आगमन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं; बम निरोधक दस्ते (BDS) और डॉग स्क्वायड ने पूरे गांधी मैदान का चप्पा-चप्पा छाना है.
90 फीट ऊंचा रावण और ट्रैफिक डायवर्जन
इस साल रावण का पुतला 90 फीट ऊंचा, मेघनाथ का 85 फीट और कुंभकर्ण का 80 फीट ऊंचा बनाया गया है, जबकि भारी भीड़ को संभालने के लिए गांधी मैदान के चारों तरफ ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है.