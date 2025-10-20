ETV Bharat / state

दीपावली 2025: सीतपुर और बरेली में जले दीये, अयोध्या में सीएम योगी ने बांटे मिठाई और फल

शुभ दीपावली
शुभ दीपावली (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 20, 2025 at 8:17 AM IST

Updated : October 20, 2025 at 8:56 AM IST

लखनऊः दीपावली का पूर्व आज धूमधाम से मनाया जाएगा. धन की देवी माता लक्ष्मी और शुभता के देवता गणेश जी का आज शाम शुभ मुहूर्त में विधि-विधान से पूजन अर्चन किया जाएगा. हर तरफ दीपावली का उल्लास नजर आ रहा है. बाजार गुलजार हैं. यूपी के हर जिले में जमकर खरीदारी हो रही है. अयोध्या में कल भव्य दीपोत्सव मनाया गया. अयोध्या की तर्ज पर सीतापुर में भी 75 हजार दीप प्रज्जवलित किए गए. हर जिले में दीपावली का उत्साह देखते ही बन रहा है. वहीं, अयोध्या में सीएम योगी ने दीपावली के मौके पर मिठाई और फल का वितरण किया.

8:55 AM, 20 Oct 2025 (IST)

दीपावली पर अयोध्या में भोर से ही दर्शन को उमड़े भक्त, गूंजे जय श्रीराम के उद्घोष

दीपावली के मौके पर अयोध्या में भोर से ही भक्त राम लला के दर्शन को पहुंच रहे हैं. इस मौके पर जयश्रीराम के उद्घोष गूंज रहे हैं.

8:38 AM, 20 Oct 2025 (IST)

अयोध्या में सीएम योगी ने मिठाई और फल वितरित किए

दीपावली के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई परिवारों को फल औऱ मिठाई वितरित कर दीपावली की शुभकामना दी.

8:29 AM, 20 Oct 2025 (IST)

दीपावली 2025: बरेली पुलिस लाइंस में भी जले दीये, पुलिस ने मनाया दीपोत्सव

दीपावली की पूर्व संध्या पर बरेली पुलिस लाइंस में भी दीपोत्सव मनाया गया. इस मौके पर पुलिस कर्मियों ने दीप जलाकर सभी को दीप पर्व की बधाई दी.

7:19 AM, 20 Oct 2025 (IST)

सीतापुर के श्यामनाथ मंदिर में 75 हजार दीप जले

सीतापुर नगर पालिका परिषद ने रविवार को बाबा श्यामनाथ मंदिर परिसर में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया. मंदिर को अयोध्या की तर्ज पर 75 हजार दीपों से सजाया गया. कार्यक्रम में आम नागरिकों के साथ ही भाजपा के पदाधिकारियों ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया और दीपोत्सव को सफल बनाया. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय राय रहे. उन्होंने कहा कि इतना बड़ा कार्यक्रम पूरे अनुशासन के साथ होना निश्चित रूप से बड़ी बात है.

श्यामनाथ मंदिर में 75 हजार दीप जले (Video Credit: ETV Bharat)
Last Updated : October 20, 2025 at 8:56 AM IST

