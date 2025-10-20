दीपावली 2025: सीतपुर और बरेली में जले दीये, अयोध्या में सीएम योगी ने बांटे मिठाई और फल

सीतापुर के श्यामनाथ मंदिर में 75 हजार दीप जले

सीतापुर नगर पालिका परिषद ने रविवार को बाबा श्यामनाथ मंदिर परिसर में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया. मंदिर को अयोध्या की तर्ज पर 75 हजार दीपों से सजाया गया. कार्यक्रम में आम नागरिकों के साथ ही भाजपा के पदाधिकारियों ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया और दीपोत्सव को सफल बनाया. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय राय रहे. उन्होंने कहा कि इतना बड़ा कार्यक्रम पूरे अनुशासन के साथ होना निश्चित रूप से बड़ी बात है.