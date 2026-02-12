विधानसभा में जल संसाधन सहित कई विभागों के अनुदान मांगों पर होगी चर्चा, कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष करेगा हंगामा

11 बजे से प्रश्नकाल से शुरू होगी कार्यवाही

विधानसभा की कार्यवाही 11:00 बजे से शुरू होगी. प्रश्न काल में कई विभागों के प्रश्नों का उत्तर होगा जिसमें कृषि विभाग, राजस्व भूमि सुधार विभाग, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग और सहकारिता विभाग के प्रश्नों का उत्तर होगा संबंधित विभाग के मंत्री सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देंगे.