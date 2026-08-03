सावन के पहले सोमवार पर यूपी के शिवालयों में उमड़ा श्रद्धालुओं-कांवड़ियों का जनसैलाब; काशी से लेकर गोरखपुर तक हर हर बम बम की गूंज

आगरा ताजमहल पर कांवड़ चढ़ाने पहुंची महिलाएं, बोली तेजोमहालय आए हैं

आगरा में सावन के पहले सोमवार पर एक बार फिर ताजमहल या तेजोमहालय का मुद्दा गरमा गया. जब अखिल भारत हिन्दू महासभा की 11 महिला कार्यकर्ताएं कांवड़ लेकर सुबह ताजमहल पहुंचीं. महिलाओं ने ताजमहल को तेजोमहालय शिव मंदिर बताकर जलाभिषेक की मांग की. मगर, ताज सुरक्षा पुलिस और ताजगंज थाना पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर पश्चिमी गेट से पहले ही सभी महिलाओं को कांवड़ के साथ रोक लिया. इसके बाद पुलिस ने अखिल भारत हिंदू महासभा की महिला कार्यकर्ताओं को राजेश्वर मंदिर ले गई. जहां जलाभिषेक कराया. मगर, कांवड़ लेकर आईं महिलाओं ने कहा कि हम तेजोमहालय यानी ताजमहल में गंगाजल चढ़ाने को कांवड़ लेकर आए थे.