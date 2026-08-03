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सावन के पहले सोमवार पर यूपी के शिवालयों में उमड़ा श्रद्धालुओं-कांवड़ियों का जनसैलाब; काशी से लेकर गोरखपुर तक हर हर बम बम की गूंज

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सावन का पहला सोमवार; यूपी के शिवमंदिरों में भीड़ (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 1:35 PM IST

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Updated : August 3, 2026 at 3:20 PM IST

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उत्तर प्रदेश में सावन के पहले सोमवार के चलते विभिन्न शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी है. बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक और दर्शन के लिए श्रद्धालु, कांवड़िए दूर दराज से पहुंच रहे हैं. सुबह 4 बजे से ही मंदिरों में कतारें लगना शुरू हैं. महिला, बच्चे, युवा सभी पूरे मनोयोग से पूजा पाठ कर रहें.

LIVE FEED

3:04 PM, 3 Aug 2026 (IST)

आगरा ताजमहल पर कांवड़ चढ़ाने पहुंची महिलाएं, बोली तेजोमहालय आए हैं

आगरा में सावन के पहले सोमवार पर एक बार फिर ताजमहल या तेजोमहालय का मुद्दा गरमा गया. जब अखिल भारत हिन्दू महासभा की 11 महिला कार्यकर्ताएं कांवड़ लेकर सुबह ताजमहल पहुंचीं. महिलाओं ने ताजमहल को तेजोमहालय शिव मंदिर बताकर जलाभिषेक की मांग की. मगर, ताज सुरक्षा पुलिस और ताजगंज थाना पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर पश्चिमी गेट से पहले ही सभी महिलाओं को कांवड़ के साथ रोक लिया. इसके बाद पुलिस ने अखिल भारत हिंदू महासभा की महिला कार्यकर्ताओं को राजेश्वर मंदिर ले गई. जहां जलाभिषेक कराया. मगर, कांवड़ लेकर आईं महिलाओं ने कहा कि हम तेजोमहालय यानी ताजमहल में गंगाजल चढ़ाने को कांवड़ लेकर आए थे.

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आगरा ताजमहल कांवड़ लेकर जल चढ़ाने पहुंची महिलाएं. (Photo Credit; ETV Bharat)

2:18 PM, 3 Aug 2026 (IST)

सहारनपुर का 500 साल पुराना भूतेश्वर महादेव मंदिर, सावन में लगती खूब भीड़

सहारनपुर में भगवान शिव को समर्पित कई प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर हैं, लेकिन भूतेश्वर महादेव मंदिर की पहचान इन सबसे अलग है. ये मंदिर न केवल श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है, बल्कि इसके साथ मराठा शासनकाल की ऐतिहासिक विरासत भी जुड़ी हुई है. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, मंदिर में स्थापित शिवलिंग प्राकृतिक और स्वयंभू है. यही वजह है कि यहां सालभर श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है, लेकिन सावन के महीने में भक्तों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है.

सहारनपुर का 500 साल पुराना भूतेश्वर महादेव मंदिर (Video Credit; ETV Bharat)

1:53 PM, 3 Aug 2026 (IST)

मेरठ के औघड़नाथ मंदिर में भक्तों की लंबी कतार, हर-हर महादेव से गूंजा परिसर, सुरक्षा निगरानी करते पुलिस बल

मेरठ: सावन के पहले सोमवार पर मेरठ का प्राचीन बाबा औघड़नाथ मंदिर हर-हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा. तड़के सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें मंदिर के बाहर लगी.
सुरक्षा के मद्देनज़र डॉग स्क्वॉड, बम स्क्वॉड और पर्याप्त पुलिस बल को तैनात किया गया. वहीं मंदिर परिसर और आसपास के पूरे क्षेत्र पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए लगातार निगरानी रखी जा रही है.

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मेरठ के औघड़नाथ मंदिर में भारी भीड़ (Photo Credit; ETV Bharat)

1:47 PM, 3 Aug 2026 (IST)

हापुड़ में 350 साल से बढ़ रहा शिवलिंग, मंदिर बना आस्था का अद्भुत धाम, सावन में हजारों श्रद्धालु करते जलाभिषेक

हापुड़ में सावन का महीना शुरू होते ही भगवान भोलेनाथ के जयकारों से देहपा का प्राचीन शिव मंदिर गूंज उठता है. धौलाना क्षेत्र के इस करीब 350 साल पुराने शिवधाम में हर साल की तरह इस बार भी श्रद्धालुओं की भीड़ है. मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यहां स्थापित प्राकृतिक शिवलिंग है, जिसके बारे में श्रद्धालुओं की मान्यता है कि उसका आकार हर साल लगभग 1 इंच बढ़ता है. इसी आस्था ने इस मंदिर को दूर-दूर तक पहचान दिलाई है.

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हापुड़ में हर साल 1 इंच बढ़ता ये शिवलिंग. (Photo Credit; ETV Bharat)

1:22 PM, 3 Aug 2026 (IST)

गोरखपुर के शिव मंदिरों में गूंजा हर हर महादेव, जलाभिषेक के लिए उमड़े श्रद्धालु

गोरखपुर के मुक्तेश्वर नाथ मंदिर पर पटवा समाज के युवा, लोगों को दूध, बेलपत्र समेत शिव को अर्पित करने वाली सामग्री का दान और सहयोग करते नजर आए. सावन का पहला सोमवार होने से शहर के हर शिव मंदिर पर अपार भीड़ उम्र पड़ी, चाहे वह बाबा मुक्तेश्वर नाथ का मंदिर हो या फिर झारखंडी महादेव, प्राचीन शिवालय, मुंडेश्वर नाथ, पीतेश्वर नाथ, मानसरोवर. इन सभी मंदिरों पर श्रद्धालु भारी संख्या में जलभिषेक के लिए सुबह से कतार में लगे हुए हैं.

गोरखपुर में सावन के पहले सोम (Video Credit; ETV Bharat)

12:22 PM, 3 Aug 2026 (IST)

प्रयागराज के गंगा घाटों पर कांवड़ियों और श्रद्धालुओं का जनसैलाब

प्रयागराज: सावन मास के पहले सोमवार के अवसर पर प्रयागराज के गंगा घाटों पर कांवड़ियों और श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा. विभिन्न जिलों से पहुंचे कांवड़िए गंगा स्नान कर पवित्र जल भरकर काशी विश्वनाथ और अन्य शिवालयों में जलाभिषेक के लिए रवाना हो रहे हैं. वहीं मनकामेश्वर मंदिर में श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए सुबह से ही लाइन जमाए खड़े रहे.

Last Updated : August 3, 2026 at 3:20 PM IST

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