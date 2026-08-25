यूपी में बाढ़-बारिश से बर्बादी; उफान पर नदियां, सड़कों पर जलभराव, मिर्जापुर में ढही स्कूल के कमरे की छत

सीतापुर में शारदा के जलस्तर में 0.28 मीटर की कमी, कटान का संकट बढ़ा

सीतापुर में बीते 24 घंटे के दौरान जिले के गांजरी इलाके में बहने वाली शारदा नदी के जलस्तर में 0.28 मीटर की कमी आने के बाद अब नदियों के तटवर्ती गांवों के बाशिंदे कटान को लेकर चिंतित हो उठे हैं. वहीं रामपुर मथुरा विकास खंड के कई गांवों में कटान का संकट गहराने लगा है. शारदा नदी के तट पर बसे 24 से अधिक गांवों के 100 से अधिक परिवारों के सामने कटान एक गंभीर समस्या बनकर खड़ी हुई है. रविवार सुबह भी बैराजों से 3.50 लाख क्यूसेक से भी अधिक पानी शारदा और घाघरा नदियों में छोड़ा गया है. फिलहाल दोनों नदियां खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं, लेकिन जलस्तर में कमी आने से कटान को लेकर ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है. ग्रामीणों का कहना है कि बीते साल की तरह इस साल भी आधी-अधूरी बाढ़ रोकने की तैयारियों और बाढ़ राहत परियोजना के चलते हम लोगों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है. कटान को देखते हुए प्रभावित गांवों के ग्रामीण सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन की तैयारी भी कर चुके हैं. ग्रामीणों को आशंका है कि यदि नदी का कटान इसी तरह जारी रहा तो खेतों के साथ आबादी भी प्रभावित हो सकती है.