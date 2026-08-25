यूपी में बाढ़-बारिश से बर्बादी; उफान पर नदियां, सड़कों पर जलभराव, मिर्जापुर में ढही स्कूल के कमरे की छत
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 25, 2026 at 12:24 PM IST|
Updated : August 25, 2026 at 1:47 PM IST
यूपी में मानसून का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है. कई जिलों भारी बारिश हो रही, जिसके चलते गंगा-यमुना और कई नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है. इस कारण ग्रामीण पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं. सड़कों पर जलभराव, घरों में बाढ़ का पानी घुस रहा जिससे लोग छतों पर डेरा डालने को मजबूर हैं. वहीं कुछ लोगों के कच्चे मकान ढह जा रहे. बारिश-बाढ़ के पानी से बीमारियां भी फैल रही हैं.
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कानपुर में बढ़ा गंगा का जलस्तर, कई गांवों में पहुंचा पानी
कानपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है. सोमवार को गंगा बैराज अपस्ट्रीम पर जलस्तर 114 मीटर दर्ज हुआ था. जबकि मंगलवार को जलस्तर 114.100 मीटर पर पहुंच गया. इसी तरह सोमवार को गंगा बैराज से कुल डिस्चार्ज 3.36 लाख क्यूसेक था, जो अब बढ़कर 3.48 लाख क्यूसेक पर पहुंच गया. सिंचाई विभाग के कर्मियों का कहना था, अभी आने वाले एक दो दिनों में और पानी आएगा. जिससे जलस्तर में और अधिक वृद्धि होगी. सिंचाई विभाग के गेज रीडर उत्तम पाल ने बताया की अब शुक्लागंज में गंगा चेतावनी बिंदु से केवल 38 सेंटीमीटर दूर रह गयीं हैं. यहां जलस्तर 112.620 मीटर पर आ चुका है.
मिर्जापुर में भारी बारिश के चलते एएस जुबली इंटर कॉलेज का एक कमरा भरभरा कर गिरा
मिर्जापुर में लगातार हो रही बारिश के चलते नगर के एएस जुबली इंटर कॉलेज का एक कमरा मंगलवार को ढह गया. संयोग था कि बच्चे विद्यालय नहीं आए थे. विद्यालय का समय 7:30 बजे था. इस कक्ष में कक्षा 8 की कक्षाएं चलती थी. स्कूल के चौकीदार ने इस संबंध में प्रधानाचार्य राधाकांत त्रिपाठी को अवगत कराया. उन्होंने तत्काल छात्र-छात्राओं की छुट्टी कर दी. वहीं स्कूल में बच्चे न होने के कारण एक बड़ा हादसा टला गया.
सीतापुर में शारदा के जलस्तर में 0.28 मीटर की कमी, कटान का संकट बढ़ा
सीतापुर में बीते 24 घंटे के दौरान जिले के गांजरी इलाके में बहने वाली शारदा नदी के जलस्तर में 0.28 मीटर की कमी आने के बाद अब नदियों के तटवर्ती गांवों के बाशिंदे कटान को लेकर चिंतित हो उठे हैं. वहीं रामपुर मथुरा विकास खंड के कई गांवों में कटान का संकट गहराने लगा है. शारदा नदी के तट पर बसे 24 से अधिक गांवों के 100 से अधिक परिवारों के सामने कटान एक गंभीर समस्या बनकर खड़ी हुई है. रविवार सुबह भी बैराजों से 3.50 लाख क्यूसेक से भी अधिक पानी शारदा और घाघरा नदियों में छोड़ा गया है. फिलहाल दोनों नदियां खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं, लेकिन जलस्तर में कमी आने से कटान को लेकर ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है. ग्रामीणों का कहना है कि बीते साल की तरह इस साल भी आधी-अधूरी बाढ़ रोकने की तैयारियों और बाढ़ राहत परियोजना के चलते हम लोगों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है. कटान को देखते हुए प्रभावित गांवों के ग्रामीण सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन की तैयारी भी कर चुके हैं. ग्रामीणों को आशंका है कि यदि नदी का कटान इसी तरह जारी रहा तो खेतों के साथ आबादी भी प्रभावित हो सकती है.