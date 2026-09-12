यूपी में बाढ़ से तबाही लगातार जारी; घरों, नदियों में घुसा पानी, फसलें बर्बाद
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 12, 2026 at 12:24 PM IST|
Updated : September 12, 2026 at 2:29 PM IST
उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है. बीते दिनों जमकर बारिश हुई और डैम से पानी छोड़ने की वजह से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण कई जिलों के ग्रामीण इलाकों, घरों और खेतों में पानी घुसने से जनजीवन प्रभावित हो रहा. छोटी-छोटी नदियों से लेकर गंगा नदी तक रौद्र रूप में बह रही है. वहीं स्थानीय प्रशासन को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं. उन्नाव, चित्रकूट, कानपुर, लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, फर्रूखाबाद, वाराणसी में बाढ़ के हालात बने हैं.
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हरदोई मे उंफान पर गंगा, 70 गांव जलमग्न, रास्ते कटे और स्कूल बंद
हरदोई में बैराजों से लगातार पानी छोड़े जाने से गंगा, रामगंगा और गर्रा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है. कटरी और कटियारी क्षेत्र के लगभग 60 से 70 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं. कई गांवों की आबादी में पानी घुसने से दैनिक जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है. प्रभावित ग्रामीणों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया जा रहा है और इलाकों में 14 से अधिक नावें लगाई गई हैं. बिलग्राम क्षेत्र के छिबरामऊ, चुन्नी पुरवा, नौखेपुरवा और कटरी महादेवा समेत दर्जनों गांव पानी से घिर गए हैं. चुन्नी पुरवा के 107 लोगों को तिलमई खेड़ा राहत शिविर में शरण दी गई है. वहीं हरपालपुर क्षेत्र के बेड़ीजोर-दहेलिया मार्ग पर पानी बहने से दहेलिया, अदनियां और तिवारीपुरवा समेत कई गांवों का संपर्क अरवल थाने और ब्लॉक मुख्यालय से कट गया है बाढ़ प्रभावित इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप है, जिससे ग्रामीणों के सामने रोशनी, भोजन पकाने और मवेशियों के चारे की गंभीर समस्या पैदा हो गई है. प्रशासनिक स्तर पर राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं. एसडीएम सवायजपुर शिवानी सिंह और एसडीएम बिलग्राम एन राम ने बाढ़ चौकियों व राहत शिविरों का निरीक्षण किया.
कानपुर में गंगा का रौद्र रूप, 10 से अधिक गांवों में पहुंचा पानी
कानपुर में गंगा बैराज अपस्ट्रीम पर शुक्रवार को एक बार फिर से गंगा का रौद्र रूप दिखा. यहां जलस्तर 114.72 मीटर तक पहुंच गया, जबकि गुरुवार से ही शुक्लागंज में गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से ऊपर पहुंच चुका है. वहीं, शुक्रवार को गंगा में बढ़ते जलस्तर को लेकर इरीगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट की ओर से कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया. शुक्रवार को गंगा बैराज अपस्ट्रीम से अभी तक का सबसे अधिक डिस्चार्ज- 4.18 लाख क्यूसेक पानी भी छोड़ा गया. वहीं, गुरुवार को जहां गंगा कटरी समेत अन्य गांवों में डीएम ने बाढ़ की स्थिति देखी थी, तो शुक्रवार को पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल कई थानों की फोर्स के साथ पहुंचे. उन्होंने बाढ़ प्रभावित गांवों में निरीक्षण करने के बाद ग्रामीणों से संवाद भी किया. पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने कहा, ग्रामीणों की मदद के लिए कानपुर की पुलिस हमेशा तैयार है.
लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का कहर
लखीमपुर खीरी जिले के गोला तहसील क्षेत्र के अंतर्गत रूरा सुल्तानपुर गांव में कभी शारदा नदी गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बहती थी. आज वही नदी धीरे-धीरे गांव को निगलते हुए उस स्थान तक पहुंच गई है, जिसे ग्रामीण करीब 500 साल पुराना और आस्था का केंद्र मानते हैं. कटान की चपेट में आए वीर बाबा स्थान और मंदिर को बचाने के लिए ग्रामीण अब प्रशासन से ज्यादा शारदा मैया से गुहार लगा रहे हैं. पिछले 5 दिनों से यहां पूजा-अर्चना, अनुष्ठान, भोग और कन्या भोज कराया जा रहा है.
कानपुर में गंगा की बाढ़ की मार, दर्जनों गांव जलमग्न, फसलें तबाह
कानपुर में पहाड़ों और मैदानी इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश के साथ बांधों से छोड़े जा रहे पानी के कारण कानपुर के कटरी क्षेत्र में गंगा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है. तटीय इलाके के एक दर्जन से अधिक गांव पानी से पूरी तरह घिर चुके हैं. गांवों के मुख्य रास्तों और लोगों के घरों में 5 से 6 फीट तक पानी भर जाने से जनजीवन बुरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है, जबकि सैकड़ों बीघा खेत डूबने से फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं. गंगा के उफान से बनियापुरवा, भोपालपुरवा, भगवानदीन का पुरवा, लक्ष्मणपुरवा, दुर्गापुरवा, चैनपुरवा और तिवारी घाट समेत खेवरा कटरी के कई गांव सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं.