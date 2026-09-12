यूपी में बाढ़ से तबाही लगातार जारी; घरों, नदियों में घुसा पानी, फसलें बर्बाद

हरदोई मे उंफान पर गंगा, 70 गांव जलमग्न, रास्ते कटे और स्कूल बंद

हरदोई में बैराजों से लगातार पानी छोड़े जाने से गंगा, रामगंगा और गर्रा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है. कटरी और कटियारी क्षेत्र के लगभग 60 से 70 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं. कई गांवों की आबादी में पानी घुसने से दैनिक जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है. प्रभावित ग्रामीणों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया जा रहा है और इलाकों में 14 से अधिक नावें लगाई गई हैं. बिलग्राम क्षेत्र के छिबरामऊ, चुन्नी पुरवा, नौखेपुरवा और कटरी महादेवा समेत दर्जनों गांव पानी से घिर गए हैं. चुन्नी पुरवा के 107 लोगों को तिलमई खेड़ा राहत शिविर में शरण दी गई है. वहीं हरपालपुर क्षेत्र के बेड़ीजोर-दहेलिया मार्ग पर पानी बहने से दहेलिया, अदनियां और तिवारीपुरवा समेत कई गांवों का संपर्क अरवल थाने और ब्लॉक मुख्यालय से कट गया है बाढ़ प्रभावित इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप है, जिससे ग्रामीणों के सामने रोशनी, भोजन पकाने और मवेशियों के चारे की गंभीर समस्या पैदा हो गई है. प्रशासनिक स्तर पर राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं. एसडीएम सवायजपुर शिवानी सिंह और एसडीएम बिलग्राम एन राम ने बाढ़ चौकियों व राहत शिविरों का निरीक्षण किया.