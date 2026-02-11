ETV Bharat / state

Rajasthan Budget 2026 Live : आज दीया कुमारी खोलेंगी 'पिटारा', इन मुद्दों पर टिकीं नजरें

राजस्थान बजट 2026
राजस्थान बजट 2026 (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 11, 2026 at 9:25 AM IST

Updated : February 11, 2026 at 9:39 AM IST

जयपुर : राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार का तीसरा वार्षिक और कार्यकाल का अहम मध्य बजट आज विधानसभा में वित्त मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी की ओर से प्रस्तुत किया जाएगा. बजट 2026-27 प्रदेश के भविष्य की दिशा तय करने वाला माना जा रहा है. माना जा रहा है कि यह बजट रोजगार, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण के लिहाज से बड़े और समावेशी ऐलानों वाला हो सकता है. यह भजनलाल सरकार का तीसरा पूर्ण बजट है और कार्यकाल के मध्य में आने वाला बजट होने के कारण इसके क्रियान्वयन की संभावनाएं भी अधिक हैं. पंचायत और निकाय चुनावों को ध्यान में रखते हुए सरकार हर वर्ग को साधने की कोशिश कर सकती है. ऐसे में इस बजट से राज्य के विकास की अगले वर्षों की रूपरेखा तय होने की उम्मीद है.

LIVE FEED

9:37 AM, 11 Feb 2026 (IST)

दीया कुमारी 11 बजे विधानसभा में बजट पेश करेंगी

बजट में सरकार 'नया भर्ती कैलेंडर' जारी कर सकती है, साथ ही स्किल ट्रेनिंग और प्राइवेट सेक्टर में निवेश बढ़ाकर युवाओं को नए अवसर देने की भी घोषणा हो सकती है, इसके अलावा पेंशन योजनाओं में बढ़ोतरी, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और खाद्य सुरक्षा को लेकर बड़े ऐलान हो सकते हैं

9:37 AM, 11 Feb 2026 (IST)

आज 11 बजे पेश होगा बजट

बजट पेश होने के बाद कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी, बजट से प्रदेश के युवाओं, किसानों और महिलाओं को भारी उम्मीदें, डिप्टी सीएम दीया कुमारी आज लगातार तीसरी बार बजट पेश करेंगी, विधानसभा का बजट सत्र 28 जनवरी को शुरू हुआ था, 11 बजे सदन में वित्त मंत्री का बजट भाषण शुरू होगा

9:19 AM, 11 Feb 2026 (IST)

बजट में इन क्षेत्रों पर होगा फोकस

बजट को लेकर युवा, महिलाएं, किसान और कर्मचारी वर्ग में जबरदस्त उत्साह,सरकार रोजगार के मोर्चे पर सरकार इस बार बड़ा ऐलान कर सकती है, लगभग 1.50 लाख नई भर्तियों का प्रावधान संभव माना जा रहा है, इंफ्रा सेक्टर इस बजट का प्रमुख फोकस रहने वाला है, 'सिटी इकोनॉमिक रीजन' योजना की घोषणा की जा सकती है.

9:12 AM, 11 Feb 2026 (IST)

राजस्थान बजट 2026-27

राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी पेश करेंगी बजट, वित्त मंत्री दीया कुमारी वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगी, भजनलाल सरकार का तीसरा बजट आज पेश होगा

Last Updated : February 11, 2026 at 9:39 AM IST

TAGGED:

RAJASTHAN BUDGET 2026 LIVE
राजस्थान बजट 2026
FINANCE MINISTER DIYA KUMARI
विधानसभा का बजट सत्र
RAJASTHAN BUDGET 2026

