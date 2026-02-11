Rajasthan Budget 2026 Live : आज दीया कुमारी खोलेंगी 'पिटारा', इन मुद्दों पर टिकीं नजरें

बजट में इन क्षेत्रों पर होगा फोकस

बजट को लेकर युवा, महिलाएं, किसान और कर्मचारी वर्ग में जबरदस्त उत्साह,सरकार रोजगार के मोर्चे पर सरकार इस बार बड़ा ऐलान कर सकती है, लगभग 1.50 लाख नई भर्तियों का प्रावधान संभव माना जा रहा है, इंफ्रा सेक्टर इस बजट का प्रमुख फोकस रहने वाला है, 'सिटी इकोनॉमिक रीजन' योजना की घोषणा की जा सकती है.