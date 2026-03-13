ETV Bharat / state

आज कई विभागों का बजट होगा पारित, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो सकती है सदन की कार्यवाही

UTTARAKHAND ASSEMBLY SESSION
उत्तराखंड बजट सत्र 2026 (Photo- ETV Bharat)
Published : March 13, 2026 at 9:28 AM IST

गैरसैंण के भराड़ीसैंण में चल रहे उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र 2026 का आज पांचवां दिन है. आज सदन में बजट पर चर्चा के साथ कई विभागों के बजट पारित होने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. इसके साथ ही आज विनियोग विधेयक भी पारित किया जा सकता है और सत्र के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने की संभावना भी जताई जा रही है. वहीं विपक्ष भी आज सरकार को घेरने की तैयारी में है. विपक्ष सदन में नियम 310 के तहत प्रदेश में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर सकता है. विपक्ष का आरोप है कि प्रदेश के कई विभागों में भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं और सरकार को इस पर सदन में जवाब देना चाहिए.

